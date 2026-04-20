Появиха се първи реални снимки на цветовете на новия iPhone

20 Април, 2026 12:35 1 271 4

Премиерата се очаква по-късно тази есен

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Както вече ви разказахме през изминалата седмица, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max ще се откажат от акцентния цвят „Cosmic Orange“ на предишното поколение в полза на изискана палитра с четири цвята.

Нови снимки на предполагаемите задни камери предоставиха най-конкретното доказателство досега за четирите цвята, които в момента са в късен етап на разработка. Най-чаканият цвят на гамата за 2026-та е Dark Cherry (Pantone 6076) – дълбок, приглушен червен цвят, който се отдалечава от ярките „плодови“ нюанси от миналото към по-наситен бордо. Към този характерен нюанс се присъединяват Light Blue (Pantone 2121), който много наподобява „Mist Blue“ от базовия iPhone 17, и почти черното Dark Gray (Pantone 426C), което служи като основа на колекцията. Класическото Silver (Pantone 427C) остава на масата, макар да е единственият нюанс, който все още не е финализиран за масово производство.

От гледна точка на дизайна се очаква серията 18 Pro да изглежда по-монолитна. Според информациите Apple използва нов производствен процес, за да сведе до минимум контраста между титановата рамка и задната стъклена част, създавайки едноцветен вид. Този „разтопен“ вид се простира и до корпуса на задната камера, където разликата между стъкления отвор и изпъкналата част на обектива е значително намалена. Докато основното шаси остава познато, се очаква дисплеят да разполага с 35% по-малък Dynamic Island, което ще увеличи максимално площта на екрана за първи път откакто интерфейсът беше въведен.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шкиф

    5 0 Отговор
    То това май остана, да променят цветове.....

    12:53 20.04.2026

  • 2 ММММ предричам

    0 1 Отговор
    Скоро ще има цвят КАФЯВ. Без аромат. А може и със.

    13:35 20.04.2026

  • 3 яница

    0 0 Отговор
    суетата няма граници - но пък затова има кейсове, които ще задоволят всякакви предпочитания 👾

    14:04 20.04.2026

  • 4 Михаил

    0 0 Отговор
    ще чакам 19

    16:07 20.04.2026