Появиха се първи реални снимки на цветовете на новия iPhone

Както вече ви разказахме през изминалата седмица, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max ще се откажат от акцентния цвят „Cosmic Orange“ на предишното поколение в полза на изискана палитра с четири цвята.

Нови снимки на предполагаемите задни камери предоставиха най-конкретното доказателство досега за четирите цвята, които в момента са в късен етап на разработка. Най-чаканият цвят на гамата за 2026-та е Dark Cherry (Pantone 6076) – дълбок, приглушен червен цвят, който се отдалечава от ярките „плодови“ нюанси от миналото към по-наситен бордо. Към този характерен нюанс се присъединяват Light Blue (Pantone 2121), който много наподобява „Mist Blue“ от базовия iPhone 17, и почти черното Dark Gray (Pantone 426C), което служи като основа на колекцията. Класическото Silver (Pantone 427C) остава на масата, макар да е единственият нюанс, който все още не е финализиран за масово производство.

От гледна точка на дизайна се очаква серията 18 Pro да изглежда по-монолитна. Според информациите Apple използва нов производствен процес, за да сведе до минимум контраста между титановата рамка и задната стъклена част, създавайки едноцветен вид. Този „разтопен“ вид се простира и до корпуса на задната камера, където разликата между стъкления отвор и изпъкналата част на обектива е значително намалена. Докато основното шаси остава познато, се очаква дисплеят да разполага с 35% по-малък Dynamic Island, което ще увеличи максимално площта на екрана за първи път откакто интерфейсът беше въведен.