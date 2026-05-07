Революция при спирачките: Brembo започва серийно производство на иновативната си система

Brembo официално стартира мащабното производство на своята революционна интелигентна спирачна система Sensify. Системата премина от високотехнологична концепция към индустриална реалност, след като беше избрана за стандартно оборудване за предстояща автомобилна програма от „водещ световен производител“. Макар самоличността на партньора по пускането на пазара да остава скрита зад споразумения за конфиденциалност, мащабът на внедряването е огромен, като от Brembo очакват да оборудват стотици хиляди автомобили годишно по няколко новоподписани договора.

Sensify представлява първото значително отклонение от традиционната архитектура на спирачните системи за повече от век, като се отказва от сложните хидравлични тръби и цилиндри, които отдавна са стандарт в индустрията. На тяхно място Brembo е разработила „безтечна“ електромеханична система, която използва цифров by-wire интерфейс. Този софтуерно дефиниран подход позволява на автомобила да модулира спирачната сила независимо на всяко отделно колело. Чрез анализиране на данни в реално време от пътя и водача, системата може проактивно да регулира налягането на всеки ъгъл, за да максимизира сцеплението, като практически елиминира традиционното поднасяне и значително подобрява стабилността на автомобила при аварийни маневри.

Тъй като системата е без течност, собствениците вече не трябва да се притесняват от хидравлични течове или периодичното промиване на спирачната течност. Освен това, липсата на остатъчно съпротивление от хидравличните компоненти помага за намаляване на емисиите и удължаване на пробега на електрическите автомобили. Ръководството на Brembo подчерта, че Sensify е проектирана специално за следващото поколение софтуерно дефинирани и автономни автомобили, като предоставя мащабируема платформа, която може да бъде настройвана и актуализирана чрез софтуер през целия жизнен цикъл на автомобила.

Анализаторите в бранша вече спекулират кой „световен лидер“ е първият в списъка за тази технология, като списъкът с настоящи клиенти на Brembo включва марки като Tesla, Ferrari и Maserati. Независимо от марката на мистериозния модел, преходът към електромеханично спиране бележи важен етап в инженерството на шасито.