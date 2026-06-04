Павел Попов за "Баба Алино": Проблемът с незаконното строителство изисква намеса на държавата

Действията за спиране на незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна са започнали още преди две години. Това заяви в сутрешния блок „Денят започва“ на БНТ депутатът от „Демократична България“ и бивш временно изпълняващ длъжността кмет на Варна Павел Попов.
По думите му още през 2024 г. в район „Приморски“ е стартирала процедура по сигнал на РДНСК, при която са били установени незаконни сгради.
„Действията са предприети и са документирани. Не може да се твърди, че това строителство е било забелязано едва сега“, подчерта Попов.
Той отхвърли твърденията, че незаконното селище е възникнало без знанието на институциите, като посочи, че през годините са правени опити строителството да бъде ограничено, но въпреки това дейностите са продължавали.
Според него казусът е резултат и от постоянен натиск от страна на инвеститори за ускорено одобряване на строителни проекти.
„Често се настоява за придвижване на проекти, въпреки съществуващи съмнения или необходимост от допълнителни проверки и процедури“, коментира той.
Попов е категоричен, че решаването на проблема с незаконното строителство изисква координирани действия между местната и централната власт.
Той посочи още, че случаят е показал съществуващи слабости в законодателството, които позволяват подобни практики.
„Ако има нещо положително от този скандал, то е, че извади наяве законови пропуски, които трябва да бъдат отстранени“, заяви депутатът.
В заключение Попов подчерта, че не приема тезата за равна вина на всички институции по случая и призова дебатът да не се използва за политически цели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
11:07 04.06.2026
2 Фараончо
Защо , Ивелине?
11:08 04.06.2026
3 дедо
11:08 04.06.2026
4 Двуличие
Двуличие организира протест за освобождаването на Коцев - юни, 2025 г
Какво говори това?
11:10 04.06.2026
5 Умния
11:12 04.06.2026
6 Цвете
11:14 04.06.2026
7 то е ясно
Коментиран от #13
11:17 04.06.2026
8 Компира
11:18 04.06.2026
9 Цвете
11:24 04.06.2026
10 сто къщи по 100 хиляди са
11:33 04.06.2026
11 Сфийнски черва
11:41 04.06.2026
12 рибаря
11:42 04.06.2026
13 Яяяяяя
До коментар #7 от "то е ясно":Чието знаме е на общината, този ни управлява. От векове е така
11:42 04.06.2026
14 Севдалин
11:46 04.06.2026
15 Пламен
Всеки ден по 5 статии за 20 сглобяеми бараки!
От Варна до Дуранкулак има поне 100 такива селища.
Коментиран от #19
11:47 04.06.2026
16 И да питам
Плащаме данък вкл и данък смет, като няма нито пътища и нищотне се прави!
Това какво е?
11:47 04.06.2026
17 Гъбарко
11:56 04.06.2026
18 Роки
Коментиран от #28
11:58 04.06.2026
19 Хо хо
До коментар #15 от "Пламен":Тука става на въпрос как да отървете Благо да намаже циганския ч.е.п в кауша
12:00 04.06.2026
20 ААААА
Пълни глупости ЗУТ, закона за кадастъра са много ясни, какви документи се изискват при строителството, кой ги съгласува, одобрява и издава и кой контролира този процес. Сега всички са компетентни, само Светия синод, Главното мюфтийсто не изказват становище. За строителство и нанасяне в кадастър са необходими основно няколко документа: Нотариален акт за собственост, виза за проектиране, разрешение за строеж, одобрен архитектурен план, съответните актове от обр. 2 до обр. 16. Прочетете в ЗУТ и закона за кадастъра, кой носи отговорност за това.
Законодателя е създал един не лош ЗУТ. Тези, които трябва да го прилагат, вместо тава, го тълкуват по свой начин и свой интерес.
12:00 04.06.2026
21 Дивашкото племе хазарите русия
Коментиран от #27
12:03 04.06.2026
22 Виж сега,
12:04 04.06.2026
23 Зеления
2. Този същия Павел Попов е поканен от украинската посланичка в посолството /уж на изложба/, където му казва да не закача Невзоров и ги има снимани тримата - посланичка, Невзоров и Павел. А сега ППДБ се опитват да хвърлят вината само и единствено на Деньо Денев
12:05 04.06.2026
24 Изключително
Чудя се тия които са гласували за този мазник с кой акъл са го направили ?
12:08 04.06.2026
25 медуза
12:13 04.06.2026
26 Джон Наш
Коментиран от #30
12:19 04.06.2026
27 Ама те и укрохазарите
До коментар #21 от "Дивашкото племе хазарите русия":говорят руски.
12:19 04.06.2026
28 Веска
До коментар #18 от "Роки":Няма да съборят нищо.Ще бутнат една барака колкото да снемат репортаж и това ще е .Както имението на Вълка в чашата на язовир Искър.Събориха десетина керемиди за репортажа и това беше.Че то половината строежи по Черноморието са незаконни.А за България не ми се мисли.Яхтеното пристанище на Диневи да не би да е законно?И как изобщо го построиха?
12:20 04.06.2026
29 Хмм
12:36 04.06.2026
30 Ами
До коментар #26 от "Джон Наш":затова ли направи санкционирания от САЩ за корупция Горанов депутат?
12:39 04.06.2026