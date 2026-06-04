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Павел Попов за "Баба Алино": Проблемът с незаконното строителство изисква намеса на държавата

Павел Попов за "Баба Алино": Проблемът с незаконното строителство изисква намеса на държавата

4 Юни, 2026 11:04 984 30

  • павел попов-
  • баба алино-
  • проблем-
  • незаконнототроителство-
  • варна

Ако има нещо положително от този скандал, то е, че извади наяве законови пропуски, които трябва да бъдат отстранени, заяви депутатът

Павел Попов за "Баба Алино": Проблемът с незаконното строителство изисква намеса на държавата - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Действията за спиране на незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна са започнали още преди две години. Това заяви в сутрешния блок „Денят започва“ на БНТ депутатът от „Демократична България“ и бивш временно изпълняващ длъжността кмет на Варна Павел Попов.

По думите му още през 2024 г. в район „Приморски“ е стартирала процедура по сигнал на РДНСК, при която са били установени незаконни сгради.

„Действията са предприети и са документирани. Не може да се твърди, че това строителство е било забелязано едва сега“, подчерта Попов.

Той отхвърли твърденията, че незаконното селище е възникнало без знанието на институциите, като посочи, че през годините са правени опити строителството да бъде ограничено, но въпреки това дейностите са продължавали.

Според него казусът е резултат и от постоянен натиск от страна на инвеститори за ускорено одобряване на строителни проекти.

„Често се настоява за придвижване на проекти, въпреки съществуващи съмнения или необходимост от допълнителни проверки и процедури“, коментира той.

Попов е категоричен, че решаването на проблема с незаконното строителство изисква координирани действия между местната и централната власт.

Той посочи още, че случаят е показал съществуващи слабости в законодателството, които позволяват подобни практики.

„Ако има нещо положително от този скандал, то е, че извади наяве законови пропуски, които трябва да бъдат отстранени“, заяви депутатът.

В заключение Попов подчерта, че не приема тезата за равна вина на всички институции по случая и призова дебатът да не се използва за политически цели.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    23 0 Отговор
    Точно държавата до сега е "помагала" там. Няма как да постройш 110 сгради без чадър от министерството

    11:07 04.06.2026

  • 2 Фараончо

    15 0 Отговор
    Ивелинчо организира протест в защита на Коцев юни, 2025 г за освобождаването му!

    Защо , Ивелине?

    11:08 04.06.2026

  • 3 дедо

    16 1 Отговор
    Действията за спиране на незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна са започнали още преди две години.!@! Малка поправка - бездействията са започнали....

    11:08 04.06.2026

  • 4 Двуличие

    13 0 Отговор
    Чрез търговските си представители също продава на " листчета" апартаменти във " Варненско сити"
    Двуличие организира протест за освобождаването на Коцев - юни, 2025 г

    Какво говори това?

    11:10 04.06.2026

  • 5 Умния

    12 0 Отговор
    Само аз ли се сещам, че трябва да се проверят всички удостоверения за търпимост, в това число и за недосегаемата столица ?

    11:12 04.06.2026

  • 6 Цвете

    13 1 Отговор
    ПОПОВ, ТИ ВЕРНО ЛИ МИСЛИШ ТОВА, ЧЕ ДОСЕГА, КАКВО Е ПРАВИЛО ПРАВИТЕЛСТВОТО? ЗАПЛАТИ, ПРЕСТИЖ И ШУРОБАДЖАНАЩИНА .🤷‍♀️🐖🎃😠🤨🤔🎭🤦‍♂️🪆ТОЛКОВА Е ОЧЕВАДНО, ЧЕ ДОРИ ДРАЗНЕЩО КАКТО И ДА ГО ПОГЛЕДНЕШ ?! КАКВИ ТЪМНИ МАФИОТИ С ПРИСЪДИ НЕ ЕДНА ИЛИ ДВЕ, А С ДОСТА, СИ " ПОЗВОЛЯВАТ " ДА СТРОЯТ НА ЧУЖДА ТЕРИТОРИЯ, ЗАЩО? ТЕ ДОРИ НЕ СА В ШЕНГЕН?! ОТВРАТ Е И ТРЯБВА ДА СТИГНЕТЕ ДО ДЪНОТО НА ТАЗИ КОРУПЦИОННА СДЕЛКА С ЦЕНАТА ЗА ПРЕСТИЖНА БЪЛГАРИЯ. 🚔🇧🇬🐖🎃🪆🤫🤦‍♂️🤷‍♀️👨‍🎓👨‍🎓👨‍🎓🚔🚔🚔

    11:14 04.06.2026

  • 7 то е ясно

    21 1 Отговор
    Сега почва филма прехвърляне на отговорност и тупане на топката. Според държавата община Варна трябва да събори постройките, според варненската община това трябва да стори държавата. Така ще си стои въпроса отворен години, ще си прехвърлят вината и накрая всичко се замете и узакони. Няма как да е друго, след като страната ни се управлява от Киев.

    Коментиран от #13

    11:17 04.06.2026

  • 8 Компира

    8 3 Отговор
    Еди Рама от алиекспрес, скpий се ти и плeшивата ти гpoзна и прaзна кpaтуна, жaлък погpoмаджия

    11:18 04.06.2026

  • 9 Цвете

    8 1 Отговор
    ПОПОВ, ТИ ВЕРНО ЛИ МИСЛИШ ТОВА, ЧЕ ДОСЕГА, КАКВО Е ПРАВИЛО ПРАВИТЕЛСТВОТО? ЗАПЛАТИ, ПРЕСТИЖ И ШУРОБАДЖАНАЩИНА .🤷‍♀️🐖🎃😠🤨🤔🎭🤦‍♂️🪆ТОЛКОВА Е ОЧЕВАДНО, ЧЕ ДОРИ ДРАЗНЕЩО КАКТО И ДА ГО ПОГЛЕДНЕШ ?! КАКВИ ТЪМНИ МАФИОТИ С ПРИСЪДИ НЕ ЕДНА ИЛИ ДВЕ, А С ДОСТА, СИ " ПОЗВОЛЯВАТ " ДА СТРОЯТ НА ЧУЖДА ТЕРИТОРИЯ, ЗАЩО? ТЕ ДОРИ НЕ СА В ШЕНГЕН?! ОТВРАТ Е И ТРЯБВА ДА СТИГНЕТЕ ДО ДЪНОТО НА ТАЗИ КОРУПЦИОННА СДЕЛКА С ЦЕНАТА ЗА ПРЕСТИЖНА БЪЛГАРИЯ. 🚔🇧🇬🐖🎃🪆🤫🤦‍♂️🤷‍♀️👨‍🎓👨‍🎓👨‍🎓🚔🚔🚔

    11:24 04.06.2026

  • 10 сто къщи по 100 хиляди са

    4 1 Отговор
    доста пари . влиза в цената такси . данъци . ако ги дават под наем собствениците още данъци и такси . бюрокрацията и чантаджийството не са се променили . за всяко нещо някакви бележки, документи . местните за били наясно . до варна в гората не е мозамбик и пустинята гоби . но за изясняване на случая има само 4 души . а от страна на строителя няма никой . може да е офшорка .

    11:33 04.06.2026

  • 11 Сфийнски черва

    7 0 Отговор
    Всички са в делаверата + заплата

    11:41 04.06.2026

  • 12 рибаря

    8 0 Отговор
    Този,слъскавото кубе,нали за това го пласираха в НС.Да замита следите.Интересно Гуцанов дали няма там имот или другия който отдавна е в нелегалност,Красимир Премянов.И двамата по различни начини са свързани с Одеса и Херсон.

    11:42 04.06.2026

  • 13 Яяяяяя

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "то е ясно":

    Чието знаме е на общината, този ни управлява. От векове е така

    11:42 04.06.2026

  • 14 Севдалин

    6 2 Отговор
    Ще кажа отново - бутайте без жал и пратете украинците обратно в техния укрорайх.

    11:46 04.06.2026

  • 15 Пламен

    4 2 Отговор
    Аре АМАН , бе , чантаджии !
    Всеки ден по 5 статии за 20 сглобяеми бараки!
    От Варна до Дуранкулак има поне 100 такива селища.

    Коментиран от #19

    11:47 04.06.2026

  • 16 И да питам

    7 0 Отговор
    Как така в общ Каварна, с Божурец се оказа, че земите които закупихме се оказаха в някаква натура без да бъдем уведомени и обезщетени?
    Плащаме данък вкл и данък смет, като няма нито пътища и нищотне се прави!
    Това какво е?

    11:47 04.06.2026

  • 17 Гъбарко

    7 0 Отговор
    Всички областни управители на Варна от 2022-25 включително настоящия, са назначавани от правителствата на С.Янев, Г.Донев, Н.Денков, Р.Радев. 2023-24 е управлявало правителството на Н.Денков което прави връзка към евентуален чадър от най-високо ниво върху незаконните строежи в Варна. Справка за тези които търсят зависимости и вляние с ГЕРБ-СДС и ДПС.

    11:56 04.06.2026

  • 18 Роки

    6 0 Отговор
    Само в България е възможно да се случи Педалопетрохан и Украиноград, без нито един арестуван и осъден.

    Коментиран от #28

    11:58 04.06.2026

  • 19 Хо хо

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пламен":

    Тука става на въпрос как да отървете Благо да намаже циганския ч.е.п в кауша

    12:00 04.06.2026

  • 20 ААААА

    4 1 Отговор
    Г-н Попов,
    Пълни глупости ЗУТ, закона за кадастъра са много ясни, какви документи се изискват при строителството, кой ги съгласува, одобрява и издава и кой контролира този процес. Сега всички са компетентни, само Светия синод, Главното мюфтийсто не изказват становище. За строителство и нанасяне в кадастър са необходими основно няколко документа: Нотариален акт за собственост, виза за проектиране, разрешение за строеж, одобрен архитектурен план, съответните актове от обр. 2 до обр. 16. Прочетете в ЗУТ и закона за кадастъра, кой носи отговорност за това.
    Законодателя е създал един не лош ЗУТ. Тези, които трябва да го прилагат, вместо тава, го тълкуват по свой начин и свой интерес.

    12:00 04.06.2026

  • 21 Дивашкото племе хазарите русия

    1 2 Отговор
    Варна и Бургас вече са руски анклави,навсякъде се лее руска реч,даже по крайните квартали,русия скоро ще дойде да ги освобождава от болгарский нацики

    Коментиран от #27

    12:03 04.06.2026

  • 22 Виж сега,

    3 0 Отговор
    Ама този на кой град беше кмет половин година? Днес корпорация КУБ публикува две разрешения за строеж и още куп документи,подписани у с изходящ номер от община Варна. Защо му позволявате да лъже на едро.

    12:04 04.06.2026

  • 23 Зеления

    3 0 Отговор
    1. Едно от извиненията на ППДБ, че Коцев бил възпрепятстван да направи нещо по казуса с незаконния град докато е бил в ареста издиша, тъй като през това време неговия зам.кмет Павел Попов, който сега е депутат от ППДБ изпълняваше функциите на кмет, дали Благо дали Павел все някой от ППДБ трябваше да издаде актове за събаряне на тези сгради.
    2. Този същия Павел Попов е поканен от украинската посланичка в посолството /уж на изложба/, където му казва да не закача Невзоров и ги има снимани тримата - посланичка, Невзоров и Павел. А сега ППДБ се опитват да хвърлят вината само и единствено на Деньо Денев

    12:05 04.06.2026

  • 24 Изключително

    6 0 Отговор
    неприятен и лъжлив човек ! Всичките му коментари по казуса са едва ли не той е свършил най много работа, а другите спали !
    Чудя се тия които са гласували за този мазник с кой акъл са го направили ?

    12:08 04.06.2026

  • 25 медуза

    2 0 Отговор
    За кой ли ден едно и също.Като развалена винилова плоча на грамофон "кучи марка"

    12:13 04.06.2026

  • 26 Джон Наш

    3 0 Отговор
    Не знам в историята да са защитавани така яростно обикновенни криминали и корумпета като Благо и Неизвестния депутат. Баце само за съмнение ги отстраняваше на часа. Периода 2021-2025 ще бъде запомнен като вакханалия на корупцията и продажните мисирки. Кошмара продължава.

    Коментиран от #30

    12:19 04.06.2026

  • 27 Ама те и укрохазарите

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дивашкото племе хазарите русия":

    говорят руски.

    12:19 04.06.2026

  • 28 Веска

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Роки":

    Няма да съборят нищо.Ще бутнат една барака колкото да снемат репортаж и това ще е .Както имението на Вълка в чашата на язовир Искър.Събориха десетина керемиди за репортажа и това беше.Че то половината строежи по Черноморието са незаконни.А за България не ми се мисли.Яхтеното пристанище на Диневи да не би да е законно?И как изобщо го построиха?

    12:20 04.06.2026

  • 29 Хмм

    1 0 Отговор
    снимал се с Невзоров, сега държавата да го спасява, исковете за компенсация трябва да са лично към него, защото по време на ареста на коцев строителството продължило

    12:36 04.06.2026

  • 30 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Джон Наш":

    затова ли направи санкционирания от САЩ за корупция Горанов депутат?

    12:39 04.06.2026

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