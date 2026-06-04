Павел Попов за "Баба Алино": Проблемът с незаконното строителство изисква намеса на държавата

Действията за спиране на незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна са започнали още преди две години. Това заяви в сутрешния блок „Денят започва“ на БНТ депутатът от „Демократична България“ и бивш временно изпълняващ длъжността кмет на Варна Павел Попов.

По думите му още през 2024 г. в район „Приморски“ е стартирала процедура по сигнал на РДНСК, при която са били установени незаконни сгради.

„Действията са предприети и са документирани. Не може да се твърди, че това строителство е било забелязано едва сега“, подчерта Попов.

Той отхвърли твърденията, че незаконното селище е възникнало без знанието на институциите, като посочи, че през годините са правени опити строителството да бъде ограничено, но въпреки това дейностите са продължавали.

Според него казусът е резултат и от постоянен натиск от страна на инвеститори за ускорено одобряване на строителни проекти.

„Често се настоява за придвижване на проекти, въпреки съществуващи съмнения или необходимост от допълнителни проверки и процедури“, коментира той.

Попов е категоричен, че решаването на проблема с незаконното строителство изисква координирани действия между местната и централната власт.

Той посочи още, че случаят е показал съществуващи слабости в законодателството, които позволяват подобни практики.

„Ако има нещо положително от този скандал, то е, че извади наяве законови пропуски, които трябва да бъдат отстранени“, заяви депутатът.

В заключение Попов подчерта, че не приема тезата за равна вина на всички институции по случая и призова дебатът да не се използва за политически цели.