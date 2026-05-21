Откриха медицинска аптечка у жертва на вулкана Везувий

Медицинска аптечка е открита у жертва на изригването на Везувий през 79 г. сл. Хр., съобщава Live Science.

Вероятно загиналият е бил лекар. Той е бил една от 13-те жертви, потърсили убежище в лозе в Помпей, по-късно наречено „Градината на бегълците“. Те не успяват да намерят подслон там и са затрупани от облак газ и пепел.

Както отбелязва изданието, руините на Помпей са открити през 16 век, но голяма част от научните изследвания са скорошни. През 1961 г. са направени отливки на кухините, оставени в пепелта от телата на загиналите в „Градината на бегълците“.

Една от гипсовите отливки разкрива наличието на торбичка, изработена от органичен материал, вероятно кожа, върху жертвата. Съдържанието на „куфара“ остава неизвестно, но съвременните технологии вече разкриват, че е носил чанта, съдържаща медицински консумативи. Не е ясно дали мъжът е възнамерявал да лекува жертви на изригването или просто се е надявал да избегне бедствието.

„Този ​​мъж е взел инструментите си със себе си, за да бъде подготвен да възстанови живота си другаде чрез професията си, а може би и за да помага на другите“, отбеляза Габриеле Цухтригел, директор на Археологическия парк Помпей.

Новото проучване използва рентгенови лъчи и компютърна томография. Оказва се, че чантата може да е съдържала малки железни инструменти, вероятно хирургически, както и малка таблетка, вероятно използвана за приготвяне на лекарства.