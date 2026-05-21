Откриха медицинска аптечка у жертва на вулкана Везувий

21 Май, 2026 11:44

  • медицинска аптечка-
  • лекар-
  • везувий-
  • градината на бегълците-
  • помпей

Вероятно загиналият е бил лекар.

Откриха медицинска аптечка у жертва на вулкана Везувий - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Медицинска аптечка е открита у жертва на изригването на Везувий през 79 г. сл. Хр., съобщава Live Science.

Вероятно загиналият е бил лекар. Той е бил една от 13-те жертви, потърсили убежище в лозе в Помпей, по-късно наречено „Градината на бегълците“. Те не успяват да намерят подслон там и са затрупани от облак газ и пепел.

Както отбелязва изданието, руините на Помпей са открити през 16 век, но голяма част от научните изследвания са скорошни. През 1961 г. са направени отливки на кухините, оставени в пепелта от телата на загиналите в „Градината на бегълците“.

Една от гипсовите отливки разкрива наличието на торбичка, изработена от органичен материал, вероятно кожа, върху жертвата. Съдържанието на „куфара“ остава неизвестно, но съвременните технологии вече разкриват, че е носил чанта, съдържаща медицински консумативи. Не е ясно дали мъжът е възнамерявал да лекува жертви на изригването или просто се е надявал да избегне бедствието.

„Този ​​мъж е взел инструментите си със себе си, за да бъде подготвен да възстанови живота си другаде чрез професията си, а може би и за да помага на другите“, отбеляза Габриеле Цухтригел, директор на Археологическия парк Помпей.

Новото проучване използва рентгенови лъчи и компютърна томография. Оказва се, че чантата може да е съдържала малки железни инструменти, вероятно хирургически, както и малка таблетка, вероятно използвана за приготвяне на лекарства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгения Василева спрънджата

    2 4 Отговор
    Арабите имат доста сладко мляко никога не съм имала проблем с тях 🐐🥳🤭

    Коментиран от #4

    11:45 21.05.2026

  • 2 Нека да пиша

    7 2 Отговор
    Това е останало от Лили Иванова ,тя е пяла там през 62 г .пр.хр..

    11:47 21.05.2026

  • 3 Да се ....

    3 1 Отговор
    ...провери, ако има актове по бг "магистралите" да се отменят...

    11:48 21.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Евгения Василева арсбеската

    2 0 Отговор
    Арабите са най добрите ухажори с най сладникаво мляко. Всяка сутрин си пия кафето с тяхното млекце 🐐🥳🤭

    12:08 21.05.2026

  • 6 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    У Рамзес намерили и айфон ,ама батерията му била паднала

    Коментиран от #10

    12:16 21.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Имало ле е в аптечката ваксина срещу Кромид-19?
    🦧🤣👍🤣🦧

    13:01 21.05.2026

  • 10 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Kaлпазанин":

    Наистина са правили по операции през l век в Помпей , по гръцката мед. школа . "Торбичката " е бил обшит с кожа , вероятно дървен сандък , с метална заключалка . "Таблетката в края е "тавичка" за стриване на лекарства . Защото лекарите сами са си стривали материалите за лекарства .Статията не е най-добрата по случая , но с нея Вени ме накара да прочета повече . Благодаря .

    13:10 21.05.2026