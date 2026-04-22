Samsung ще произвежда новите процесори за Qualcomm

Qualcomm обмисля завръщане към своя бивш партньор в производството на полупроводници. Главният изпълнителен директор на Qualcomm Кристиано Амон пристигна в Южна Корея за поредица от срещи при закрити врати с ръководството на Samsung Electronics и SK Hynix. Основната цел е договарянето на производствен договор за Snapdragon 8 Elite Gen 6, който се очаква да бъде първият флагмански процесор на Qualcomm, изграден на базата на най-модерния 2nm процес. Ако сделката бъде финализирана, тя ще върне гиганта в производството на мобилни чипове обратно въвфабриките на Samsung за първи път, откакто проблемите с прегряването на Snapdragon 8 Gen 1 предизвикаха публично пренасочване към TSMC през 2022 година.

Посещението на Амон следва статуса „готов за проектиране“, за който той за първи път намекна по време на CES 2026 през януари, където потвърди, че Qualcomm вече е завършила първоначалната проектна работа за чип, пригоден за 2-нанометровия възел SF2 (Gate-All-Around) на Samsung. Анализатори от бранша предполагат, че макар Qualcomm да остава доволен от качеството на TSMC, капацитетът на тайванския гигант за 2 nm вече е до голяма степен зает от Apple, NVIDIA и MediaTek. Чрез възобновяването на сътрудничеството със Samsung, Qualcomm си осигурява жизненоважна вторична верига за доставки и придобива значително предимство срещу нарастващите цени на пластините на TSMC, за които се носят слухове, че са с 30% по-високи за поколението 2 nm в сравнение с предишните 3 nm възли.

Този ход е знак за голямо доверие в неотдавнашния „път към изкупление“ на Samsung Foundry. След като се бореше с ниски добиви и термично управление в продължение на няколко години, Samsung според съобщенията е възстановил добивите си от второ поколение 2 nm до диапазона 50–55% към средата на април. Въпреки че все още изостава от отчетения от TSMC добив от 70%, този напредък – частично движен от масивен договор за чипове Tesla AI5/AI6 на стойност 16,5 милиарда долара – сега се счита за технически достатъчен за масово производство. За „Snapdragon 8 Elite 2“ (както е известен в някои кръгове) това може да доведе до модел с двойно снабдяване, при който стандартната версия се произвежда от Samsung, докато вариантът „Pro“ или „Plus“ остава в TSMC.