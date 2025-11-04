Шефът на Nvidia: Няма балон с изкуствен интелект

Въпреки главоломното увеличение на пазарната капитализация на Nvidia, която вече наближава 5 трилиона долара, основателят и главен изпълнителен директор, Дженсън Хуанг, категорично отхвърли опасенията за финансов балон в индустрията за изкуствен интелект. По време на есенната конференция GTC 2025 във Вашингтон, Хуанг побърза да увери инвеститорите, че перспективите за просперитет на компанията са солидни и основани на реално търсене.

Основният аргумент на Хуанг се корени в невероятния интерес към следващите поколения изчислителни ускорители. Той смело прогнозира, че чиповете от семействата Blackwell и Vera Rubin ще генерират колосалните 500 милиарда долара приходи за Nvidia само през следващата година. Това нечувано ниво на видимост към бъдещите приходи за технологична компания е основата, на която той изгражда защитата си срещу песимистичните прогнози за свиване на пазара.

В рамките на тази смела прогноза обаче, отсъства един ключов пазар – Китай. Хуанг отдавна изключва азиатския гигант от своите очаквания поради геополитическата несигурност. В директно послание към анализаторите, главният изпълнителен директор на Nvidia повтори, че пазарният дял на компанията в Китай при чиповете от висок клас е достигнал нула процента в резултат на ограниченията за износ от страна на САЩ.

Амбициите на Nvidia по отношение на обема на продажбите са ясни и недвусмислени. Компанията очаква да достави впечатляващите 20 милиона от най-новите си чипове през следващата година, макар и без да уточнява дали този брой включва Vera Rubin, чиито доставки ще започнат в ограничени количества. За сравнение, предишното поколение Hopper е продало приблизително 4 милиона бройки от пускането си, което подчертава очаквания скок в търсенето.

"Не вярвам, че сме в балон с изкуствен интелект," заяви Хуанг, обяснявайки, че постоянното създаване и ползване на различни AI модели вече е неразделна част от бизнеса и потребителския опит. По негово мнение, клиентите с удоволствие плащат за тези услуги, което опровергава идеята за необосновано финансово надуване.

Успокоителните сигнали за пазара не свършват дотук. В кулоарите на GTC 2025, Nvidia обяви партньорства с ключови клиенти, възлизащи на десетки милиарди долари. Тази динамика на сделки и силни поръчки *допълнително укрепва доверието и би трябвало да успокои всички онези, които предвещават колапс на индустрията заради опасения от спукване на финансов балон. Бъдещето, поне според Nvidia, е яркозелено.