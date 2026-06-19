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Изкуственият интелект вече задминава лекарите по точност на диагнозите

Изкуственият интелект вече задминава лекарите по точност на диагнозите

19 Юни, 2026 09:52 921 8

  • изкуствен интелект-
  • диагноза-
  • лекар

Специализираните модели Mira и Google Amie показват зашеметяващи резултати в лабораторни условия, но реалната клинична практика остава запазена територия за хората

Изкуственият интелект вече задминава лекарите по точност на диагнозите - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Технологичната революция отдавна прескочи границите на потребителската електроника, за да навлезе с пълна газ в една от най-консервативните сфери – медицината. Според скорошна публикация в авторитетното научно издание Nature, цитирана от Financial Times, съвременните алгоритми вече не просто асистират на лекарите, а директно ги превъзхождат при поставянето на сложни диагнози и планирането на терапии. Данните сочат, че машините се справят забележително добре с идентифицирането на коварни състояния като рак на панкреаса или тежки форми на пневмония, предлагайки безпрецедентна прецизност спрямо стандартните медицински протоколи.

Под светлината на прожекторите попадат два конкретни специализирани модела – базираният на Google Gemini проект Google Amie и разработената от германски учени система Mira. Ръководителят на втория екип, Якоб Катер, прави изключително точно сравнение, описвайки изкуствения интелект като своеобразен медицински автопилот. Подобно на асистиращите системи в съвременните превозни средства, тези програми могат да поемат тежестта на рутинната диагностика, но финалното решение винаги остава в ръцете на човека зад "волана". Сухата статистика зад Mira е меко казано впечатляваща – след обучение върху огромна банка с над 85 000 варианта за рецепти и стотици клинични интервенции, алгоритъмът постига 87,1% точност при разпознаване на осем различни заболявания, сред които белодробна емболия и апендицит. За сравнение, контролната група от шестима опитни общопрактикуващи лекари е регистрирала успеваемост от 78,1%.

Конкурентният софтуер Google Amie също демонстрира дигитални мускули в директен сблъсък с човешкия капацитет. Моделът е бил изправен пред панел от 21 професионалисти в рамките на 100 стандартизирани сценария, базирани на строгите изисквания на британската здравна система. Резултатите категорично доказват, че алгоритъмът се справя по-адекватно както при избора на най-подходящия терапевтичен курс, така и при изписването на конкретни медикаменти, оставяйки лекарите с дългогодишен стаж на втора позиция.

Въпреки този технологичен триумф, самите разработчици бързат да охладят ентусиазма и предупреждават, че пълната автоматизация на болниците все още е в сферата на научната фантастика. Основната уловка се крие в качеството на входящата информация. Докато изкуственият интелект жъне успехи върху идеално структурирани и предварително изчистени данни в симулирана среда, живият лекар всекидневно се сблъсква с хаотични, противоречиви и често фрагментирани оплаквания от страна на пациентите. Именно тази непредвидимост на човешкия фактор прави живия контакт незаменим, превръщайки иновативните AI модели по-скоро в изключително мощен навигационен инструмент, отколкото в напълно завършен и самостоятелен диагностик.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Имах обрив и купих от интернет две лекарства.Отидох на лекар и той ми предписа същите две лекарства.Викам:Аз вече ги взимам.А той:Ами защо ме занимаваш тогава?Взимай ги и ще ти мине.

    09:55 19.06.2026

  • 2 др Гей Билтс

    10 1 Отговор
    Модерната медицина днес е толкова напреднала, че вече всички сме болни.

    10:01 19.06.2026

  • 3 Не станах лекар заради мързел

    10 0 Отговор
    99% от т.н. лекари гледат да те клатят за пари. ИИ ще регулира и това.

    10:11 19.06.2026

  • 4 АБВ

    8 0 Отговор
    То изкуственият интелект надминава и журналистите по качество на статиите !

    10:14 19.06.2026

  • 5 А, добро утро

    3 0 Отговор
    Айде всички вкупом да си признаем, че човек не се е извисил много от времето на каменната ера. В съвременната реалност човек прави и ще прави все повече грешки, а нивото му на концентрация клони към 0 . Мотивацията му работи в повечето случай чрез заплаха. Само вижте какъв е броя на смъртни случай в САЩ от преки и косвени лекарски грешки ( цифрата е впечатляваща ).
    Опита да се отдели човек по-високо от лек физически труд ( с редки екстремни отклонения ) в проста среда е провал.

    10:19 19.06.2026

  • 6 Вън лекарите и фармацевтичната мафия!!!

    2 1 Отговор
    В България лекарите са 1%, останалите са индивиди с купени дипломи или зубрачи, които са наизустили учебника, но хал хабер си нямат за какво иде реч!!! Масови уволнения трябва да има сред лекарите и масово закриване на болници!!! Диагнозите се поставят елементарно от няколко кръвни теста или преглед със специализиран апарат и Изкуствения Интелект може да постави моментално диагнозата и да предпише лечението, без да се чака на опашки пред кабинета на мошеници в бели престилки!!! Хем ще се спестят пари на здравната каса от високите заплати и поддръжка на кабинети, хем ще се спести времето на пациентите. Така че Лекарите ВЪН от здравната система!!!Единствено хирурзите и медицинските сестри могат да останат в отделенията

    10:29 19.06.2026

  • 7 Фют

    0 0 Отговор
    Тъй ви разправях и аз с един поглед топ-ботъм се преценя кво му е на човек.
    Няма да чакам ИИ да ме оправя, я!
    Да не припарва в личното ми пространство ИИ вече!
    Разочарована съм!

    10:32 19.06.2026

  • 8 ИИ врачка

    0 0 Отговор
    Всъщност, ако се използват сензорите на телефона, медицинските приложения могат да поставят доста точни диагнози. Вероятно и няма да ви продадат медицинските данни на някоя погребална агенция и няма да ви пуснат снимки и видео в сайтовете за извратеняци.

    11:12 19.06.2026