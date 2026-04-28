Chat GPT се представи по-добре от най-добрите кандидат студенти

Ако си мислите, че изкуственият интелект е просто полезен асистент, който ни помага да намерим най-близкия сервиз или да проверим спецификациите на новия модел на Toyota, днес нещата загрубяват. Невронната мрежа GPT-5.2 Thinking току-що хвърли истинска ръкавица на най-блестящите млади умове в Япония, помитайки конкуренцията на приемните изпити в елитните университети в Токио и Киото.

Резултатите, оповестени от компанията LifePrompt, са меко казано стряскащи. Машината не просто е „минала летвата“, а буквално е пренаписала правилата на играта, постигайки по-високи оценки дори от бъдещите медици в най-престижните специалности. На изпитите в Токио изкуственият интелект е заковал зашеметяващ перфектен резултат по математика, изпреварвайки най-добрия реален кандидат с цели 50 точки. Само допреди две години GPT-4 се препъваше на същите тези тестове, но еволюцията му е светкавична.

В университета в Киото картинката е идентична. В Юридическия факултет алгоритъмът е събрал 771 точки при „човешки“ таван от 734, а в Медицинския е постигнал космическите 1176 точки, оставяйки далеч зад себе си най-умния студент с неговите 1098. Интересното е, че ИИ е „видял“ въпросите под формата на изображения, а отговорите му, включително сложните есета, са били проверявани от истински преподаватели от реномираното училище Kawai Juku.

Но не бързайте да отписвате човешкия род! Макар да е почти перфектен по английски език (90%), алгоритъмът се е провалил с гръм и трясък на есето по световна история, където е отбелязал едва 25%. Това ясно показва, че докато логиката и сухите данни са негова стихия, интерпретацията на историческия контекст все още му убягва. Както казва професор Сатоши Курихара от университета Кейо, не бива да мерим хората и машините с един аршин. Хората все още държат коза, когато става въпрос за създаване на нова стойност и креативност.

Сатоши Ендо, шефът на LifePrompt, е категоричен: бизнесът трябва да се адаптира към тази нова реалност незабавно

Този успех на GPT-5.2 е ясен сигнал, че образователните системи имат крещяща нужда от рестарт. Вече не е важно само колко информация можеш да възпроизведеш, а как я използваш. Защото, нека бъдем честни – докато ние се чудим как да преборим трафика, машините вече решават задачи от квантовата физика, без дори да се изпотят.