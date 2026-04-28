Chat GPT се представи по-добре от най-добрите кандидат студенти

28 Април, 2026 13:00

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ако си мислите, че изкуственият интелект е просто полезен асистент, който ни помага да намерим най-близкия сервиз или да проверим спецификациите на новия модел на Toyota, днес нещата загрубяват. Невронната мрежа GPT-5.2 Thinking току-що хвърли истинска ръкавица на най-блестящите млади умове в Япония, помитайки конкуренцията на приемните изпити в елитните университети в Токио и Киото.

Резултатите, оповестени от компанията LifePrompt, са меко казано стряскащи. Машината не просто е „минала летвата“, а буквално е пренаписала правилата на играта, постигайки по-високи оценки дори от бъдещите медици в най-престижните специалности. На изпитите в Токио изкуственият интелект е заковал зашеметяващ перфектен резултат по математика, изпреварвайки най-добрия реален кандидат с цели 50 точки. Само допреди две години GPT-4 се препъваше на същите тези тестове, но еволюцията му е светкавична.

В университета в Киото картинката е идентична. В Юридическия факултет алгоритъмът е събрал 771 точки при „човешки“ таван от 734, а в Медицинския е постигнал космическите 1176 точки, оставяйки далеч зад себе си най-умния студент с неговите 1098. Интересното е, че ИИ е „видял“ въпросите под формата на изображения, а отговорите му, включително сложните есета, са били проверявани от истински преподаватели от реномираното училище Kawai Juku.

Но не бързайте да отписвате човешкия род! Макар да е почти перфектен по английски език (90%), алгоритъмът се е провалил с гръм и трясък на есето по световна история, където е отбелязал едва 25%. Това ясно показва, че докато логиката и сухите данни са негова стихия, интерпретацията на историческия контекст все още му убягва. Както казва професор Сатоши Курихара от университета Кейо, не бива да мерим хората и машините с един аршин. Хората все още държат коза, когато става въпрос за създаване на нова стойност и креативност.

Сатоши Ендо, шефът на LifePrompt, е категоричен: бизнесът трябва да се адаптира към тази нова реалност незабавно

Този успех на GPT-5.2 е ясен сигнал, че образователните системи имат крещяща нужда от рестарт. Вече не е важно само колко информация можеш да възпроизведеш, а как я използваш. Защото, нека бъдем честни – докато ние се чудим как да преборим трафика, машините вече решават задачи от квантовата физика, без дори да се изпотят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Джон Конър

    5 1 Отговор
    Идва Денят на Страшния съд.

    13:02 28.04.2026

  • 2 Е е е е е !

    3 1 Отговор
    Борбата Е Нечестна !

    Все едно Да се Състезаваш !

    С Човек !

    Със Вързани Очи !

    Но Явно Очите на Разработчиците му !

    Са Доста !

    Вързани !

    13:05 28.04.2026

  • 3 Това не е ИИ.

    2 0 Отговор
    Това е усъвършенствана търсачка на информация.
    Интелектът предполага мислене и чувства, а не механично търсене на информация и повтаряне като папагал.
    Никой човек не може да надмине своя Създател.

    Коментиран от #5

    13:17 28.04.2026

  • 4 Не им вярвайте

    2 0 Отговор
    Това са фейк новини!

    13:20 28.04.2026

  • 5 папагализация

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Това не е ИИ.":

    ИИ не може да излезе от зададените рамки. Дайте му задача да напише 4 различни варианта на есе и сложете 4 кандидат-студенти да пишат с него! В есетата на кандидатите ще намерите повече ТВОРЧЕСТВО, отколкото в съчиненията на ИИ.

    Коментиран от #6

    13:23 28.04.2026

  • 6 Машината на Тюринг

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "папагализация":

    Ма то не мисли, то е наблъскано с алгоритми. Нищо, че имам 3 по математика😂😂

    13:47 28.04.2026

  • 7 писател

    1 0 Отговор
    Не съм съгласен. Написа ми по поръчка 3-4- разказа, които бяха на ниво 3-4- - годишно дете. Всички телефони на "Drink and Drive" бяха неверни. Оправда се с това, че търговците непрекъсно си сменят телефоните. Не знам за квантовата физика, но в ежедневието не ни е полезен. Генерира фалшива информация, с която е наблъскан гъгъл. Предпочитам сам да си измислям книгите.

    14:07 28.04.2026