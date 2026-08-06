Huawei представи сгъваем лаптоп от ново поколение

Huawei прави решителна крачка отвъд традиционните компютърни технологии към сферата на хардуера от най-висок клас с официалното представяне на 2026 MateBook Fold Extraordinary Master Edition. Вместо напълно да се откаже от успешната си формула, китайският технологичен гигант се съсредоточи върху усъвършенстването на основните механизми на своя флагмански сгъваем лаптоп, като замени предишния процесор с новия, разработен в компанията, Kirin X90 Plus. Работейки в термичен диапазон от 28 вата, подобреният чип осигурява с около 25 процента по-плавна многонишкова производителност, предоставяйки допълнителната мощност, необходима за безпроблемно изпълнение на сложни многозадачни работни процеси.

Акцентът на устройството остава неговият обширен 18-инчов двуслоен LTPO OLED дисплей, предлагащ 3,3K резолюция (3 296 x 2 472) на екран с пропорции 4:3, когато е напълно разгънат. Когато е сгънат, корпусът се превръща в компактен 13-инчов лаптоп със съотношение на екрана 3:2, което позволява на долната стъклена част да функционира или като виртуална клавиатура на екрана, или като основа за магнитен физически аксесоар. Конструктивната цялост се основава на преработена панта, изработена от течен метал на базата на цирконий, подкрепена от вградена изскачаща стойка и заден панел от висококачествена веганска кожа, предлаган в цветовете Phantom Black, Radiant Gold и Sky White.

Под изтънчения външен вид моделът от 2026 година запазва батерията си с капацитет 74,69 Wh, която вече е съчетана с възможности за бързо зареждане с мощност 140 W, за да се сведе до минимум времето за престой. Софтуерът се управлява от HarmonyOS 6.1, която въвежда разширени AI инструменти за продуктивност, както и вградена поддръжка за подобрен стилус M-Pencil. Пакетът за свързаност е също толкова богат, включващ двулентов Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, вградена поддръжка за сателитна комуникация, акустична система с шест високоговорителя и масив от четири микрофона за кристално чист звук.

Купувачите в Китай могат да конфигурират MateBook Fold в три различни нива на оборудване, като цената започва от 24 999 CNY (около 3 700 долара) за базовата конфигурация с 24 GB RAM и 512 GB памет. При преминаване към 1 TB памет цената се повишава до 26 999 CNY (4 000 $), докато най-високото ниво на флагманския модел с 32 GB RAM и 2 TB SSD достига 29 999 CNY (4 445 $).