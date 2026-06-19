L City на Росен Даскалов отваря технологиите си за споделяне в името на по-бързата електрификация

Българският производител на леки електрически превозни средства L City обяви старта на нова глобална програма, наречена Open Engineering Initiative. Основната цел на проекта е безплатното споделяне на технологии, инженерни патенти и производствен опит с външни организации, за да се стимулира по-бързото навлизане на устойчиви транспортни решения на пазара. Според стратегията на компанията, бъдещето на градската мобилност зависи от колективните иновации и отворената архитектура, а не от пазарната изолация на отделните разработчици.

Зад проекта L City стои инженерният екип на Sin Cars – бранд с опит в създаването на състезателни автомобили и високопроизводителни технологии за моторните спортове. Приложеното ноу-хау в платформите на L City залага на принципите на кръговата икономика, простотата на дизайна и дългия експлоатационен живот на превозните средства. Автомобилите са конструирани така, че да позволяват лесна поддръжка, бърза замяна на детайли и нисък разход на ресурси по време на целия им жизнен цикъл.

В рамките на инициативата компанията отваря портфолиото си от патентовани решения за шасита и окачване, електронни архитектури, бордови диагностични системи и производствени чертежи. Тези технически спецификации ще бъдат достъпни за производители, стартъпи, изследователски центрове и университети, които разработват екологичен транспорт. От L City поясняват, че съвместната им работа с водещ световен OEM партньор им осигурява достъп до готови автомобилни компоненти и задвижващи системи, което допълнително оптимизира производствения процес.

Официалното изявление на компанията подчертава, че споделянето на знания не цели елиминиране на конкуренцията в сектора, а преодоляване на бавния темп на трансформация в индустрията и намаляване на високите финансови бариери пред новите пазарни участници. Чрез отварянето на своите технологии L City се стреми да подпомогне изграждането на по-стабилна международна екосистема за лека електрическа мобилност и да намали разходите за развойна дейност в глобален мащаб.