Новото дигитално оръжие за всеки съвременен естет

Случвало ли ви се е да вървите по улицата, да скролвате из социалните мрежи или да седите зад волана на някой нов автомобил и изведнъж очите ви да бъдат приковани от нещо съвършено? Моментът, в който виждате онази безупречна, зашеметяваща цялостна визия, която моментално искате да притежавате в гардероба си. Е, като технологични журналисти, които дишат в ритъма на високите технологии и изискания лайфстайл, често попадаме в подобни ситуации. Времето обаче е най-ценната ни валута. Затова никой няма минути за губене в безкрайно и досадно ръчно търсене по онлайн магазини. Точно тук на сцената излиза новият, изключително интуитивен Galaxy S26 Ultra, който буквално пренаписва правилата на играта.

Но най-голямото оръжие на този флагман е обновената функция Circle to Search, разработена съвместно с Google

Представете си следния реален сценарий: седите в уютно столично кафене и пред вас оживява перфектният градски аутфит – стилно съчетание от дизайнерско яке, панталон и изискани аксесоари. Вместо да изпитвате неудобство, просто насочете камерата, задръжте хоум бутона и с един плавен, елегантен жест оградете цялата модна композиция директно на екрана. Функцията демонстрира хирургическа прецизност: веднага на екрана изскача вълшебният бутон Find the Look. Едно докосване върху него и изкуственият интелект моментално разпознава и раздробява визията на отделни елементи. Той ви показва подобни артикули в реално време, без изобщо да напускате приложението.

Вдъхновението обаче не чака удобен момент, то ни връхлита навсякъде – дори в дигиталния свят, докато гледаме клипове в YouTube или скролваме из безкрайния поток на Instagram и TikTok. Гледаме клип от бляскава филмова премиера на червения килим и виждаме невероятен и екстравагантен мъжки костюм в червено, комбиниран с марков часовник и обувки. Най-хубавото е, че с Galaxy S26 Ultra дори не е нужно да натискаме пауза на видеото. Просто маркираме или докосваме с пръст кадъра в движение, натискаме бутона Find the Look и вълната от визуални предложения залива екрана ни. Процесът е толкова плавен и естествен, че се превръща в забавно приключение за откриватели.

Като хора, заклети в любов към колите, веднага намерихме и едно страхотно, суперпрактично приложение на тази функция, свързано с автомобилите. Виждайки луксозна лимузина, често се впечатляваме от цялостния интериорен ансамбъл – съчетанието между изискана кожена тапицерия, елегантно яке на шофьора и луксозен куфар на задната седалка. Подобреното разпознаване на няколко части от изображението е феноменално: с едно-единствено ограждане на кадъра, Circle to Search: Find the Look успява едновременно да анализира и извади детайли за шофьорския аутфит, дизайна на седалката и аксесоарите наоколо. Това е истински мултитаскинг от ново поколение, който спестява тонове усилия и време.

Когато пък визията от реалния свят има нужда от лека корекция, на помощ идва обновеният пакет Photo Assist. Благодарение на подобрените бленди, основната камера улавя до 47% повече светлина, а функцията Nightography прави нощните кадри кристално чисти и детайлни. Ако на перфектната снимка от лайфстайл събитието обаче забележите досадно петно от разлято кафе върху дрехите си – няма място за паника. С новата функция на Galaxy AI за смяна на облеклото можете просто с думи да опишете какво искате да промените и софтуерът ще подмени дрехата ви с чисто нова визия. Всички редакции се извършват последователно и стъпка по стъпка, така че лесно можете да се върнете назад и да коригирате детайлите по всяко време.

Творческият процес се затваря в интегрираното пространство Creative Studio. Тук можете да развихрите въображението си, започвайки от обикновена скица с молив, снимка или кратка текстова подсказка, за да създадете персонализирани тапети, стикери или стилни дигитални покани за следващото си парти. Всичко това се случва на едно място, без досадно превключване между отделни инструменти. За перфектната организация на деня се грижи интелигентната функция Now Brief, която ви дава информация за най-важните акценти от деня – така няма да забравите нищо важно, независимо колко сте ангажирани.

За капак, в телефона съжителстват три мощни асистента – Bixby, Gemini и Perplexity, като можете да активирате до два от тях едновременно. Докато Gemini и Perplexity изискват интернет връзка и перфектно изпълняват сложни търсения, то с едно гласово „Hey Bixby“ получавате светкавичен контрол над базовите функции на самото устройство. Можете да накарате асистента да увеличи шрифта, да коригира яркостта на екрана или да ви предложи спасителен план за пестене на енергия, ако батерията ви падне до критичните 5%. Всичко това превръща Galaxy S26 Ultra в абсолютното дигитално оръжие за всеки съвременен естет и динамичен градски човек.