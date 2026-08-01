Най-новата функция на Waze скоро ще е достъпна за всички

Светофарите най-накрая започнаха да се появяват на екраните на Waze по целия свят, но ако сте актуализирали приложението до най-новата версия и все още не ги виждате, далеч не сте единствените. Навигационната платформа, собственост на Google, запази изненадващо мълчание относно тази функция от началото на тестовете, което накара много шофьори да се чудят защо иконите се появяват в някои региони, докато в други изобщо липсват.

Причината за тази неравномерна наличност се крие в начина, по който Waze работи. За разлика от традиционните функции на приложенията, които се активират чрез софтуерна актуализация, светофарите зависят изцяло от огромната доброволческа общност от редактори на карти на платформата. Докато Google Maps вече разполага с богата база данни за кръстовища, която може да бъде импортирана, Waze разчита на местните редактори да преглеждат, поставят и потвърждават ръчно всеки отделен светофар, преди той да бъде активиран на картата. Ако функцията все още не е достигнала вашия маршрут, това просто означава, че местната общност от редактори все още работи усилено по индексирането на района.

Шофьорите, които очакват звукови сигнали или изскачащи предупреждения, когато се приближават към кръстовище, също ще забележат умишлено дискретен подход. Светофарите се появяват единствено като статични визуални икони на картата, докато навигирате. Waze умишлено е избегнал пълни аудио или визуални предупреждения за тази функция, за да предотврати претрупване на екрана и постоянен спам от известия, особено при навигация в гъсто населени градски райони, пълни с последователни светофари.

За тези, които искат да ускорят внедряването в родните си градове, чакането на актуализации на заден план не е единственият вариант. Потребителите могат активно да се свържат с регионалната си общност от редактори на карти или да се присъединят към нея, за да докладват липсващи светофари и да помогнат за потвърждаването на местоположенията. Междувременно Waze вече обмисля следващото си голямо подобрение на картите – индикатори за знаци „СТОП“ – което има за цел да даде на шофьорите още по-ясна представа за предстоящите кръстовища и местата за предимство по-нататък по пътя.