Балонът се спука или как Илон Мъск изпадна от клуба на трилионерите

Само броени дни след като счупи всички възможни рекорди на Уолстрийт, Илон Мъск бе принуден да се сбогува с титлата си на първия трилионер в историята. Внезапна и мащабна разпродажба на глобалния фондов пазар изтри стотици милиарди от пазарната капитализация на технологичните му империи. Въпреки сериозния финансов трус, Индексът на милиардерите на Bloomberg показва, че нетното му състояние в момента се равнява на космическите 957 милиарда долара, което му отрежда лидерската позиция сред най-богатите хора на планетата.

Ексцентричният предприемач достигна своя абсолютен зенит по-рано този месец, подхранван от дългоочакваното и историческо първично публично предлагане (IPO) на SpaceX. Пазарната еуфория изстреля оценката на аерокосмическата компания над психологическата граница от 2 трилиона долара, благодарение на агресивното изкупуване на акции от страна на дребни инвеститори. Само в рамките на броени сесии обаче, акциите на компанията смениха курса и паднаха главоломно до нива от около 156 долара – шокиращ спад от 30% спрямо върховата точка от 225 долара, регистрирана на 16 юни.

Пазарните анализатори обясняват този брутален обрат с нарастващата паника сред инвеститорите, че секторът на изкуствения интелект се е превърнал в класически спекулативен балон, гарниран със засилващите се опасения от предстоящо вдигане на лихвените проценти. Светлината на прожекторите попадна и върху финансовия отчет от формуляра S-1 преди самото IPO на SpaceX, който извади наяве стряскащи цифри. Оказа се, че компанията е генерирала нетна загуба от 4,9 милиарда долара за изминалата 2025 г., докато капиталовите разходи за нейното дефицитно AI подразделение са погълнали колосалните 12,7 милиарда долара. Тези данни накараха мнозина да се усъмнят в реалното покритие зад обещанията за изграждане на центрове за данни в открития космос и колонизиране на Марс.

Въпреки тежките трусове, SpaceX си остава перлата в короната на Мъск – неговият дял там се оценява на 744 милиарда долара и формира почти 80% от личното му богатство. Останалата част от капиталите му е концентрирана предимно в Tesla, чиито акции на стойност 158 милиарда долара също се оказаха в епицентъра на мечешкия тренд. И все пак, Мъск може да спи спокойно, тъй като дистанцията между него и втория в класацията – съоснователя на Google Лари Пейдж – остава умопомрачителните 660 милиарда долара, сума, която надхвърля двойно цялото богатство на Джеф Безос.