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"Възраждане": Ще издигнем собствен кандидат за президент. Името ще обявим в началото на септември

"Възраждане": Ще издигнем собствен кандидат за президент. Името ще обявим в началото на септември

4 Август, 2026 18:39 675 47

  • партия възраждане-
  • кандидат за президент-
  • име-
  • начало-
  • септември

Костадин Костадинов каза в края на юли, че се обсъждат пет имена във връзка с кандидатурата на партията за президент.

"Възраждане": Ще издигнем собствен кандидат за президент. Името ще обявим в началото на септември - 1
Снимка: Възраждане
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ ще издигне собствен кандидат за президент, като името му ще бъде обявено в началото на септември, съобщиха от партията на страницата си във фейсбук, цитирани от bTV.

Костадин Костадинов каза в края на юли, че се обсъждат пет имена във връзка с кандидатурата на партията за президент.

"Ще направим вътрешно и външно проучване, за да видим кое от тези имена се възприема най-добре", посочи той.

Датата 25 октомври бе определена от Народното събрание за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент по време на последното заседание преди ваканцията на депутатите.

Според Конституцията, ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в 7-дневен срок се провежда балотаж.

Решението за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на България на 25 октомври е обнародвано в днешния брой на „Държавен вестник".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Симпатизант

    11 21 Отговор
    Ако не е Костадинов,за друг няма да гласувам!

    Коментиран от #4, #5

    18:45 04.08.2026

  • 2 Пускайте Костадинов

    18 14 Отговор
    да ги отвее!

    18:46 04.08.2026

  • 3 Робот

    17 21 Отговор
    На тези клоуни има ли кой да вярва още..??

    18:46 04.08.2026

  • 4 Израждане

    18 18 Отговор

    До коментар #1 от "Симпатизант":

    Само Костадинка фон Максуда,и Цонка Цайса.

    18:46 04.08.2026

  • 5 Заедно

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Симпатизант":

    с Цвета Рангелова.

    18:47 04.08.2026

  • 6 Военен

    12 19 Отговор
    Като се има в предвид,че президента е главнокоманващ,Костадинов е най-подходящ!

    18:48 04.08.2026

  • 7 Дзак

    15 6 Отговор
    Чакаме с интерес!

    18:48 04.08.2026

  • 8 Бен Търпин

    6 9 Отговор
    Цончо и Петър !

    18:50 04.08.2026

  • 9 Ха ха ха ха ха ха ха

    18 10 Отговор
    Ол. И. Гофрени. 4%. За последно в парламента

    18:50 04.08.2026

  • 10 Българин

    11 7 Отговор
    Аз съм за Коцито!

    Коментиран от #21, #28, #41

    18:50 04.08.2026

  • 11 ха, ха, ха...

    10 2 Отговор
    Не може ли малко по късно?

    18:50 04.08.2026

  • 12 Фори

    4 5 Отговор
    Бат Печо Таратайката е кандидата. Иска да се издигне.

    18:50 04.08.2026

  • 13 Моджтаба

    10 10 Отговор
    Заставаме зад кандидата на Възраждане!

    18:51 04.08.2026

  • 14 добре де

    14 12 Отговор
    И на кой му пука за тези хумористи? Задачата им е да всяват разцепление сред хората за да се фрагментира политическото пространство и България да не се измъкне от мъртвешката руска хватка.
    А Възраждане ли? Това е партия с отпаднала необходимост. Заминава при Атака.

    18:51 04.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 У0400

    13 13 Отговор
    Че кой ще гласува за копейката?

    18:52 04.08.2026

  • 17 Симпатизантка

    3 10 Отговор
    Коцето прилича на Рейгън!

    18:53 04.08.2026

  • 18 Мунчо позор - арест и затвор

    15 7 Отговор
    Правителството на Румен Радев е разрешило на "Шел" да прехвърли 33% от дела си в "Блок Хан Тервел" в Черно море. Новият титуляр, който се включва в търсенето на нефт и газ, е турската компания "Търкиш петролиум оувърсийз", съобщи правителствената пресслужба.

    Супер. Поне бързо стана ясно как точно е изтъргувано временното замразяване на БОТАШ.

    Румен Радев - защитникът на националния интерес! Машала!

    Коментиран от #37, #42

    18:53 04.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами сега?

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Той ща се кандидатира през ноември.

    18:54 04.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Данчо Мой

    9 3 Отговор
    Ако Радев продължава да се излага, и ако тоя дойде на власт да видим какво ще направи... И тоя ако не направи нищо. Ще е ясно, че нито едно правителство нищо не може да направи, България официално се управлява от вън... А всички български партии са марионетки...

    18:56 04.08.2026

  • 24 Коцееее,

    8 8 Отговор
    Избери някой свестен кандидат за да ги махнем тия боклуци от власт

    18:58 04.08.2026

  • 25 Преди това е хубаво още веднаж

    6 3 Отговор
    от "Израждане" да гласуват за това здравната каса да бъде крадена през безумни надценки на закупени лекарства. Ще им е за втори път. Така ще има постоянство в отстояването на интересите на лицето Костадинов. И за президент да издигнат баце ЦЕНО! Всички ще му помогнем.

    19:04 04.08.2026

  • 26 Шмекер Копейкин празнодумеца

    5 3 Отговор
    Чудно ли ви е защо късата карабина участва в избори за Президент, след като няма никакви шансове ?
    За субсидиите бе, трябват пари за замъка на Камен бряг, а и не само.
    Сега ще изтъргува и медийното време и от там ще капне нещо.

    19:04 04.08.2026

  • 27 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    5 5 Отговор
    Кой казаааа - "Време е за BrъZpaждани" 😂😂😂

    19:06 04.08.2026

  • 28 "коцито"

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    не може и да те.... По данни на фльорчето бил супер ню-ню... 😭
    По добре се ориенпирай към бащата, дето синчето на балкона му се вее знамето с цветовете на дъгата. Може и да облажиш ... 🤣

    19:08 04.08.2026

  • 29 Копейка с фес и петолъчка 🤪

    3 6 Отговор
    Всички братя ислямисти ще гласуваме коциту

    19:08 04.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Съдейки по успеваемостта му на

    4 3 Отговор
    референдумите разни, новият президент ше е негов, ама друг път. Наздраве Коце! Ти да си байрактаря, па другите на тръстиката!

    19:11 04.08.2026

  • 32 Копейката е дребно-продажен амбреаж

    4 3 Отговор
    Сигурно ще руснак или иранец техния кандидат

    19:14 04.08.2026

  • 33 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 2 Отговор
    Кой,Фараон Ивелин Първи?🦧🤣🦧

    19:15 04.08.2026

  • 34 Лопата Орешник

    4 2 Отговор
    4 процента! Загуба на време и средства! Питай да ти кажат, Коце!

    19:16 04.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Българин

    5 2 Отговор
    Вярно ли е, че почти всички от Възраждане са меки китки или само част от ръководството?

    Коментиран от #38, #40

    19:22 04.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Касата

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    Вярно е, повечето са си дали и задните части на Кремъл и Путин!

    19:24 04.08.2026

  • 39 Някой Генерал

    3 2 Отговор
    А преди няколко години, през 2017 г, Б Борисов от партия ГАРБ ( правителството беше негово ) предлагаше да изберат Цецка Цачева за ПРЕЗИДЕНТ, ........
    .... но българите избраха Генерал Румен Радев !!!
    Ако прз 2017 г, на изборите, срещу Цецка Цачева беше излязла Йотова, щеше да СПЕЧЕЛИ- Цецка Цачева.

    Някой Генерал от армията може да СПЕЧЕЛИ срещу Йотова... А и НЕ ни трябва президент като Меркел- шмекерката..
    Трябва ни Президент като хан Крум- да РАСТЕ България и да убива враговете- араби и негри..
    Имаше един филм - "" Москва НЕ вярва на Крокодилски сълзи"". Така трябва да е и Президента, когато някакви крокодили- сирийци и афганистанци, прескочат турската граница !!! Да праща армията да ги убива и изхвърля обратно в Турция !!
    Подходящ КАНДИДАТ за президент е Костадин Костадинов, Волен Сидеров или някой Генерал от Армията !!!!

    Коментиран от #43

    19:24 04.08.2026

  • 40 Мека китка

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    Коцето, Цомчо и Волгин са от нашите

    19:25 04.08.2026

  • 41 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Това комунягите сте сато крас...вите магарета - през ДЕВЕТ дерета се надушвате !

    19:27 04.08.2026

  • 42 Копейка

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Мунчо позор - арест и затвор":

    Тролска партия в действие

    19:28 04.08.2026

  • 43 Пиночет

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "Някой Генерал":

    Костадинов и Сидеров са руски подлоги и стават за чистачи на кенефите в Кремъл!

    19:30 04.08.2026

  • 44 ужас

    5 0 Отговор
    Костья Копейкин Президент, Ганчо Цончев Вице. Напред към заветните 0,5%.

    19:35 04.08.2026

  • 45 Въздържане

    1 0 Отговор
    Аз пък ще гласувам за кандидата на тези които най крако се задържаха на власт, защото разбъркаха всички схеми на олигархията. Всеки който е бил във властта дълго време няма място там ако не е допринесъл с нещо изключително, защото такива освен да се окопават във властта и да изцеждат общата каса на народа за свои лични облаги на друго не са способни. Политици защитаващи чужди интереси, вместо българските, също са неприемливи. Съвсем конкретен пример е Радев, който за 9 години излъчи 7 служебни правителства подчинени лично на него и не само че вкара данъкоплатците в дългова спирала с неизгоден за хазната договор, но и задкулисието му подариха отново мандат защото вече нямаше право на трети президентски. За Борисов, Доган и Пеевски няма нужда да коментирам защото всички знаят техните бакии.

    19:41 04.08.2026

  • 46 бебето

    0 0 Отговор
    Волгата епедал.

    19:47 04.08.2026

  • 47 Та да ни възроди

    0 0 Отговор
    Но ще е добре да се обединят и с Величие, та да станем велики.

    19:47 04.08.2026

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