"Възраждане": Ще издигнем собствен кандидат за президент. Името ще обявим в началото на септември

„Възраждане“ ще издигне собствен кандидат за президент, като името му ще бъде обявено в началото на септември, съобщиха от партията на страницата си във фейсбук, цитирани от bTV.
Костадин Костадинов каза в края на юли, че се обсъждат пет имена във връзка с кандидатурата на партията за президент.
"Ще направим вътрешно и външно проучване, за да видим кое от тези имена се възприема най-добре", посочи той.
Датата 25 октомври бе определена от Народното събрание за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент по време на последното заседание преди ваканцията на депутатите.
Според Конституцията, ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в 7-дневен срок се провежда балотаж.
Решението за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на България на 25 октомври е обнародвано в днешния брой на „Държавен вестник".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Симпатизант
Коментиран от #4, #5
18:45 04.08.2026
2 Пускайте Костадинов
18:46 04.08.2026
3 Робот
18:46 04.08.2026
4 Израждане
До коментар #1 от "Симпатизант":Само Костадинка фон Максуда,и Цонка Цайса.
18:46 04.08.2026
5 Заедно
До коментар #1 от "Симпатизант":с Цвета Рангелова.
18:47 04.08.2026
6 Военен
18:48 04.08.2026
7 Дзак
18:48 04.08.2026
8 Бен Търпин
18:50 04.08.2026
9 Ха ха ха ха ха ха ха
18:50 04.08.2026
10 Българин
Коментиран от #21, #28, #41
18:50 04.08.2026
11 ха, ха, ха...
18:50 04.08.2026
12 Фори
18:50 04.08.2026
13 Моджтаба
18:51 04.08.2026
14 добре де
А Възраждане ли? Това е партия с отпаднала необходимост. Заминава при Атака.
18:51 04.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 У0400
18:52 04.08.2026
17 Симпатизантка
18:53 04.08.2026
18 Мунчо позор - арест и затвор
Супер. Поне бързо стана ясно как точно е изтъргувано временното замразяване на БОТАШ.
Румен Радев - защитникът на националния интерес! Машала!
Коментиран от #37, #42
18:53 04.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ами сега?
До коментар #10 от "Българин":Той ща се кандидатира през ноември.
18:54 04.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Данчо Мой
18:56 04.08.2026
24 Коцееее,
18:58 04.08.2026
25 Преди това е хубаво още веднаж
19:04 04.08.2026
26 Шмекер Копейкин празнодумеца
За субсидиите бе, трябват пари за замъка на Камен бряг, а и не само.
Сега ще изтъргува и медийното време и от там ще капне нещо.
19:04 04.08.2026
27 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
19:06 04.08.2026
28 "коцито"
До коментар #10 от "Българин":не може и да те.... По данни на фльорчето бил супер ню-ню... 😭
По добре се ориенпирай към бащата, дето синчето на балкона му се вее знамето с цветовете на дъгата. Може и да облажиш ... 🤣
19:08 04.08.2026
29 Копейка с фес и петолъчка 🤪
19:08 04.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Съдейки по успеваемостта му на
19:11 04.08.2026
32 Копейката е дребно-продажен амбреаж
19:14 04.08.2026
33 Mими Кучева🐕🦺
19:15 04.08.2026
34 Лопата Орешник
19:16 04.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Българин
Коментиран от #38, #40
19:22 04.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Касата
До коментар #36 от "Българин":Вярно е, повечето са си дали и задните части на Кремъл и Путин!
19:24 04.08.2026
39 Някой Генерал
.... но българите избраха Генерал Румен Радев !!!
Ако прз 2017 г, на изборите, срещу Цецка Цачева беше излязла Йотова, щеше да СПЕЧЕЛИ- Цецка Цачева.
Някой Генерал от армията може да СПЕЧЕЛИ срещу Йотова... А и НЕ ни трябва президент като Меркел- шмекерката..
Трябва ни Президент като хан Крум- да РАСТЕ България и да убива враговете- араби и негри..
Имаше един филм - "" Москва НЕ вярва на Крокодилски сълзи"". Така трябва да е и Президента, когато някакви крокодили- сирийци и афганистанци, прескочат турската граница !!! Да праща армията да ги убива и изхвърля обратно в Турция !!
Подходящ КАНДИДАТ за президент е Костадин Костадинов, Волен Сидеров или някой Генерал от Армията !!!!
Коментиран от #43
19:24 04.08.2026
40 Мека китка
До коментар #36 от "Българин":Коцето, Цомчо и Волгин са от нашите
19:25 04.08.2026
41 АГАТ а Кристи
До коментар #10 от "Българин":Това комунягите сте сато крас...вите магарета - през ДЕВЕТ дерета се надушвате !
19:27 04.08.2026
42 Копейка
До коментар #18 от "Мунчо позор - арест и затвор":Тролска партия в действие
19:28 04.08.2026
43 Пиночет
До коментар #39 от "Някой Генерал":Костадинов и Сидеров са руски подлоги и стават за чистачи на кенефите в Кремъл!
19:30 04.08.2026
44 ужас
19:35 04.08.2026
45 Въздържане
19:41 04.08.2026
46 бебето
19:47 04.08.2026
47 Та да ни възроди
19:47 04.08.2026