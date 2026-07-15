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Китай залага на технологии без отваряне на черепа в контраатака срещу Neuralink

Китай залага на технологии без отваряне на черепа в контраатака срещу Neuralink

15 Юли, 2026 14:54 660 5

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  • илон мъск-
  • neuralink

Пекин превръща неинвазивните невронни интерфейси в държавен приоритет, избягвайки хирургическия скалпел на Илон Мъск

Китай залага на технологии без отваряне на черепа в контраатака срещу Neuralink - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Светът на невротехнологиите бързо се превръща в новото бойно поле за технологично доминиране, където се сблъскват две коренно различни философии. Докато американският пионер Neuralink, ръководен от Илон Мъск, залага на прецизна неврохирургия и имплантиране на микрочипове директно в мозъчната кора, източните пазарни лидери поемат по съвсем различен и далеч по-малко агресивен път. В Китай фокусът се измества мащабно към неинвазивните и носими устройства, които улавят сигналите на ума, без да изискват пробиване на черепната кутия.

Интересът към тези технологии расте лавинообразно, тъй като те предлагат революционно решение за хора, борещи се с тежки дегенеративни заболявания или парализа. Възможността пациенти с амиотрофична латерална склероза да пишат текстове или да контролират софтуер единствено със силата на мисълта вече не е научна фантастика. Разликата е в метода: за китайските компании пътят към ума минава през високотехнологични сензори, поставени върху кожата, а не през хирургическата маса.

Тази стратегия не е случайна, а е част от целенасочена държавна политика. Пекин официално класифицира интерфейсите мозък-компютър като стратегическа индустрия на бъдещето, интегрирайки ги в националния си план за развитие. Вече са факт и първите сериозни регулаторни крачки – на пазара беше одобрено иновативно медицинско устройство за двигателна рехабилитация след гръбначни травми, разработено от местния пионер Neuracle Medical Technology. Паралелно с това стартиращи компании като Gestala залагат на иновативни методи, базирани на ултразвук, за да избегнат хирургическата намеса.

Ярък пример за възхода на това направление е технологичният стартъп BrainCo. Базираната в Ханджоу компания наскоро си осигури солидно финансиране в размер на 2 милиарда юана (около 280 милиона долара) в инвестиционен рунд, подкрепен от водещи международни фондове. Основният аргумент на компанията е, че неинвазивните методи са значително по-евтини, не носят рисковете от мозъчна инфекция или отхвърляне на чуждо тяло и се възприемат много по-лесно от пациентите.

Разбира се, четенето на мисли през костите на черепа крие огромни инженерни предизвикателства. Сигналите, преминаващи през костната бариера, са изключително слаби и съпроводени от сериозен електромагнитен шум. За да преодолеят това препятствие, инженерите от BrainCo разработват ново поколение сухи електроди, съчетани със сложни алгоритми с изкуствен интелект, които успяват да изолират и декодират правилните невронни команди. Техните бионични протези за ръце вече преобразуват фините мускулни и нервни импулси в прецизни движения на изкуствените пръсти.

Дългосрочната визия на сектора предвижда тези технологии бързо да излязат от рамките на болниците и рехабилитационните центрове. Първоначално насочени към медицината и подпомагането на хора с увреждания, неинвазивните сензори се подготвят да атакуват масовия потребителски пазар. Плановете включват устройства за контрол на съня, терапия при депресивни състояния и синдром на дефицит на вниманието, а впоследствие – и масова потребителска електроника, която ще ни позволи да управляваме заобикалящия ни свят буквално с мисъл. Изглежда, че в утрешния дигитален свят победител може да се окаже не този, който влезе най-дълбоко в сивото вещество, а този, който успее да го разчете най-елегантно отвън.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    2 1 Отговор
    И така, леко-полеко се оказва, че конспиративните теории никак не са били конспиративни.
    И нали се сещате, че лафа "това може д а помогне на много хора с недъзи" представлява розите с които е посипан пътя към Ада?
    Има ли някой дето вярва, че едно откритие (което и да е) няма да се ползва за убиване и поробване? Посочете ми едно едничко такова и ще си призная, че не с ъм бил прав в разсъжденията си.

    15:12 15.07.2026

  • 2 фътфууиииийхххж

    1 1 Отговор
    Аз съм с увреждане и понякога е доста тегаво - има дни, когато елементарни ежедневни дейности са трудни. Но да ми закачат електроди и други простотии - не, мерси! Дори да е нещо преносимо, не искам да завися от компютър за всичко. Дори някой да ме нарече луд, предпочитам да си кретам полека, вместо да се превръщам в киборг

    15:24 15.07.2026

  • 3 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Когато в социалистическа България правехме компютри в Китай наистина ядяха само ориз.
    30 години по-късно евроатлантизъм и дебилизъм резултатът е обратен.

    15:38 15.07.2026

  • 4 Д-р Марин Белчев

    2 0 Отговор
    И САЩ и Китай умират да чипират хората и да свържат мозъка с изукствения интелект.
    Това е крайно нехуманно и правилния подход беше да се заложи на усъвършенстването на хората чрез образователни и възпитателни методи, за да станат по-силни, умни, бързи и красиви, вместо да се търси съчетаване на човек и машина.
    В резюме: и двата подхода са крайно нехуманни, но поне китайският не е инвазивен.

    Коментиран от #5

    15:41 15.07.2026

  • 5 рттттт

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Д-р Марин Белчев":

    Да, бе, някои искат да намаляват населението - ще те правят по-силен, по-красиви и не знам какъв!

    15:47 15.07.2026