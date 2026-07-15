Китай залага на технологии без отваряне на черепа в контраатака срещу Neuralink

Светът на невротехнологиите бързо се превръща в новото бойно поле за технологично доминиране, където се сблъскват две коренно различни философии. Докато американският пионер Neuralink, ръководен от Илон Мъск, залага на прецизна неврохирургия и имплантиране на микрочипове директно в мозъчната кора, източните пазарни лидери поемат по съвсем различен и далеч по-малко агресивен път. В Китай фокусът се измества мащабно към неинвазивните и носими устройства, които улавят сигналите на ума, без да изискват пробиване на черепната кутия.

Интересът към тези технологии расте лавинообразно, тъй като те предлагат революционно решение за хора, борещи се с тежки дегенеративни заболявания или парализа. Възможността пациенти с амиотрофична латерална склероза да пишат текстове или да контролират софтуер единствено със силата на мисълта вече не е научна фантастика. Разликата е в метода: за китайските компании пътят към ума минава през високотехнологични сензори, поставени върху кожата, а не през хирургическата маса.

Тази стратегия не е случайна, а е част от целенасочена държавна политика. Пекин официално класифицира интерфейсите мозък-компютър като стратегическа индустрия на бъдещето, интегрирайки ги в националния си план за развитие. Вече са факт и първите сериозни регулаторни крачки – на пазара беше одобрено иновативно медицинско устройство за двигателна рехабилитация след гръбначни травми, разработено от местния пионер Neuracle Medical Technology. Паралелно с това стартиращи компании като Gestala залагат на иновативни методи, базирани на ултразвук, за да избегнат хирургическата намеса.

Ярък пример за възхода на това направление е технологичният стартъп BrainCo. Базираната в Ханджоу компания наскоро си осигури солидно финансиране в размер на 2 милиарда юана (около 280 милиона долара) в инвестиционен рунд, подкрепен от водещи международни фондове. Основният аргумент на компанията е, че неинвазивните методи са значително по-евтини, не носят рисковете от мозъчна инфекция или отхвърляне на чуждо тяло и се възприемат много по-лесно от пациентите.

Разбира се, четенето на мисли през костите на черепа крие огромни инженерни предизвикателства. Сигналите, преминаващи през костната бариера, са изключително слаби и съпроводени от сериозен електромагнитен шум. За да преодолеят това препятствие, инженерите от BrainCo разработват ново поколение сухи електроди, съчетани със сложни алгоритми с изкуствен интелект, които успяват да изолират и декодират правилните невронни команди. Техните бионични протези за ръце вече преобразуват фините мускулни и нервни импулси в прецизни движения на изкуствените пръсти.

Дългосрочната визия на сектора предвижда тези технологии бързо да излязат от рамките на болниците и рехабилитационните центрове. Първоначално насочени към медицината и подпомагането на хора с увреждания, неинвазивните сензори се подготвят да атакуват масовия потребителски пазар. Плановете включват устройства за контрол на съня, терапия при депресивни състояния и синдром на дефицит на вниманието, а впоследствие – и масова потребителска електроника, която ще ни позволи да управляваме заобикалящия ни свят буквално с мисъл. Изглежда, че в утрешния дигитален свят победител може да се окаже не този, който влезе най-дълбоко в сивото вещество, а този, който успее да го разчете най-елегантно отвън.