Windows 10 отказва да слезе от сцената

Сякаш беше вчера, когато технологичният свят се подготвяше за окончателното пенсиониране на Windows 10. Е, изглежда, че най-популярната операционна система на Microsoft отказва да си отиде без бой, а самите редмъндци тихомълком решиха да хвърлят още един спасителен пояс на милионите потребители по света. Без фанфари, големи презентации или официални прессъобщения, софтуерният гигант изненада всички, като удължи живота на платформата с още една пълна година. Така регистрираните в програмата машини ще останат под защитния чадър на сигурността чак до 12 октомври 2027 г.

Новината изплува на повърхността съвсем инкогнито – скрита като кратка бележка на редактора в официалния блог Windows Experience и чрез тиха актуализация в техническата документация. От компанията поясняват, че този неочакван бонус има за цел да осигури на потребителите глътка въздух и повече време за плавен преход към нов компютър с Windows 11, без междувременно да рискуват сигурността на личните си данни.

Припомняме, че официалният край на жизнения цикъл на Windows 10 настъпи още на 14 октомври 2025 г., с което секнаха безплатните актуализации и техническата поддръжка, изключвайки LTSC версиите за бизнеса. За да не остави масовия потребител в небрано лозе, тогава Microsoft лансира програмата Extended Security Updates (ESU). Първоначалният план предвиждаше тя да приключи на 12 октомври 2026 г., но ето че крайният срок вече е преместен в бъдещето. Междувременно корпоративните клиенти все още могат да разчитат на тригодишен платен абонамент, който обаче излиза солено – сумарно до 427 долара на устройство за целия период.

За щастие, за обикновените хора правилата на играта остават доста по-приемливи, а сега и по-дълготрайни. За да си осигурите ценните пачове за сигурност, имате няколко опции: директно плащане от 30 долара, архивиране на системните настройки в профила на Microsoft или пък замяна на 1000 точки в платформата Microsoft Rewards. Има и страхотна новина за нас в Европейското икономическо пространство – тук спасителните актуализации се предлагат напълно безплатно, стига просто да сте влезли в операционната система с валиден Microsoft акаунт.

Един такъв лиценз покрива до 10 персонални устройства, свързани към същия профил, а тези, които вече са част от програмата, получават автоматично удължаване на абонамента до октомври 2027 г. Трябва обаче да се има предвид едно важно уточнение – този потребителски бонус е строго ограничен до лични машини. Системи, управлявани чрез Active Directory, Microsoft Entra или MDM решения, остават извън този обхват, макар устройствата, директно регистрирани в Microsoft Entra, все пак да запазват правото си на участие. Windows 10 спечели още малко време на пистата, а потребителите – така необходимата отсрочка за модернизация.