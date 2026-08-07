Apple се оказа между чука и наковалнята в преговорите за iPhone 18

Apple се сблъсква с неочаквано затруднение в доставките само няколко седмици преди официалното представяне на своята флагманска серия iPhone 18. Тъй като запасите от памет са на път да се изчерпят, логистичният гигант от Купертино полага всички усилия да осигури достатъчно DRAM компоненти, за да поддържа производствените линии на пълна мощност.

В отчаян опит да заобиколи недостига на компоненти, Apple според информациите се е обърнала към китайския доставчик на памети ChangXin Memory Technologies (CXMT), за да подсили запасите си от компоненти. Сътрудничеството с CXMT е наложило преодоляването на сложна поредица от регулаторни препятствия, тъй като китайският производител на чипове остава в черния списък на американското правителство. Тъй като американските фирми трябва да получат изрично федерално разрешение, преди да осъществяват бизнес с включените в списъка субекти, Apple е била принудена да лобира във Вашингтон за специално регулаторно разрешение, само за да започне преговори.

Въпреки това, този рискован опит за осигуряване на доставки се сблъска с твърда преграда, когато стигна до масата за преговори. Надявайки се да използва огромната си покупателна способност, за да си осигури отстъпки в цените на компонентите, Apple натисна CXMT за по-ниска цена на DRAM модулите. При ограничения пазар на памети и търсене, надвишаващо глобалния капацитет, CXMT отказа да се съгласи, като се придържаше към стандартните пазарни цени и в крайна сметка провали предложената сделка. Провалът оставя Apple в търсене на решение в последния момент, за да запази веригата си за доставки непокътната преди есенния период на пускане на пазара.