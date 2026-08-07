Samsung постави рекорд и в Европа с новите си сгъваеми устройства

Samsung официално отбеляза рекордна кампания за предварителни поръчки в цяла Европа за най-новото си поколение сгъваеми устройства. Представена на 22 юли, новата серия, включваща Galaxy Z Fold8, флагманския Galaxy Z Fold8 Ultra и сгъваемия Galaxy Z Flip8, надмина всички предишни рекорди за предварителни поръчки на сгъваеми устройства в Европа с повече от 17%.

Търговският ръст се дължи до голяма степен на търсенето на сгъваеми устройства с по-голям формат. Общият брой на предварителните поръчки за Galaxy Z Fold8 и Z Fold8 Ultra отбеляза скок от 70% на годишна база в сравнение с предишното поколение Galaxy Z Fold7. Стандартният модел Galaxy Z Fold8 се оказа най-големият фаворит сред европейските купувачи, като сам по себе си съставлява около 40% от общия брой предварителни поръчки в региона.

Силното представяне отразява променящите се потребителски предпочитания на европейските пазари, където търсенето на по-големи екрани и форми, насочени към производителност, продължава да набира скорост за сметка на традиционните компактни дизайни. След приключването на периода за ранни поръчки на 6 август цялата серия Galaxy Z официално ще се появи на рафтовете в магазините, а доставките към клиентите по целия свят ще започнат днес, 7 август.