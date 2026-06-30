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Нова технология ускорява оптичните мрежи пет пъти без нов хардуер

Нова технология ускорява оптичните мрежи пет пъти без нов хардуер

30 Юни, 2026 10:30 649 3

  • оптични мрежи-
  • скорост-
  • технология-
  • китай

Китайски инженери опитомиха трилентовия светлинен спектър и четириядрените кабели, отваряйки скоростна магистрала за ерата на изкуствения интелект

Нова технология ускорява оптичните мрежи пет пъти без нов хардуер - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайски инженери буквално пренаписаха правилата на глобалната свързаност, пускайки в експлоатация революционна оптична магистрала, която предава данни със зашеметяваща скорост – цели пет пъти по-бързо от масовите мрежи. Още по-хубавото е, че това дигитално чудо не изисква подмяна на съществуващото окабеляване. Вместо да копаят и да полагат нови трасета, учените са намерили начин да изцедят максимума от настоящата инфраструктура чрез гениална оптична архитектура.

Как всъщност работи този технологичен скок?

Докато традиционният интернет трафик разчита на стандартните C- и L-честотни ленти на светлината, азиатските специалисти успяха да опитомят и капризната S-лента. Доскоро тя се смяташе за твърде сложна, капризна и финансово неизгодна за масова употреба. Инженерите обаче са елиминирали проблемите с угасването на сигнала на дълги разстояния, превръщайки иновацията в напълно приложимо за реалността оръжие. Така трасето неофициално получи звучното име „трилентова магистрала“.

Но истинският коз в ръкава се крие във вътрешността на самото влакно. Стандартните оптични кабели разполагат с едно-единствено светлопроводящо ядро, докато новото решение е оборудвано с четири независими ядра. На практика всяко от тях функционира като отделен, самостоятелен канал. Когато комбинираме четирите ядра с трите светлинни ленти, получаваме брутално увеличение на капацитета. Числата говорят сами за себе си – общият обем на трансферираната информация скача петкратно, а ефективността на всеки индивидуален канал нараства с близо 50%.

Тази технологична еволюция идва точно навреме за бума на изкуствения интелект. Модерните AI системи разчитат на хиляди изчислителни ускорители, които денонощно превъртат невъобразимо количество данни, а досегашната мрежова скорост често се оказваше препъникамък и тясно гърло за производителността. Новата мрежа вече преминава реално бойно кръщение по 35-километров участък от действащата телекомуникационна мрежа. Проектът обаче гледа далеч в бъдещето, където подобни решения ще оптимизират не само сухопътните артерии, но и огромните подводни интернет кабели, свързващи континентите.


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  • 2 Дзак

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    10:50 30.06.2026

  • 3 А ЕВРОСЪЮЗА

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