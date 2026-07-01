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Китай поведе в термоядрената надпревара с технологичен триумф, който засенчва Европа

Китай поведе в термоядрената надпревара с технологичен триумф, който засенчва Европа

1 Юли, 2026 10:55 1 315 17

  • китай-
  • термоядрен синтез

Инженерите в Хефей завършиха изпитанията на колосален супермагнит, проправящ пътя към неизчерпаемата енергия

Китай поведе в термоядрената надпревара с технологичен триумф, който засенчва Европа - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Светът е на прага на енергийна революция, а темпото вече се диктува от Азия. Китайските учени постигнаха исторически крайъгълен камък в рамките на мащабния проект CRAFT, приключвайки финалните тестове на най-мощния свръхпроводящ магнит за термоядрен синтез, създаван някога. Това технологично чудо служи като директен мост между международния експериментален реактор ITER във Франция и бъдещите търговски централи. С този ход Пекин дава сериозна заявка да изпревари европейския проект DEMO и първи в историята да включи изкуствено слънце към националната си електрическа мрежа.

Конструирането на този уникален компонент отне шест години денонощен труд. Става дума за фундаментален елемент от т.нар. тороидална магнитна система, чиято задача е да индуцира мощен ток и да генерира плазма в работната камера на бъдещия реактор. Тъй като температурата на плазмения стълб ще надхвърли умопомрачителните 100 милиона градуса по Целзий, магнитното поле е единствената бариера, която може да задържи това изпепеляващо вещество в центъра на термоядрената „поничка“, не позволявайки му да докосне и мигновено да изпари стените на съоръжението.

Мащабите на китайската разработка буквално респектират. Всеки отделен D-образен сегмент от магнитната намотка има внушителните габарити от 21 на 12 метра и тежи колосалните 582 тона. Това го прави с близо една трета по-голям от аналозите, проектирани за европейския ITER, а акумулираната в него магнитна енергия е три пъти по-висока. Макар изработването на първия прототип да отне години, учените са категорични, че производствената технология вече е напълно отработена и следващите компоненти ще напускат заводите значително по-бързо.

Паралелно с това, на площадката CRAFT беше тестван и централният соленоид на системата, който надмина и най-смелите очаквания. По време на изпитанията на максимална мощност, устройството демонстрира перфектна стабилност при протичането на ток от 60 килоампера, съхранявайки над 6 мегаджаула енергия. За сравнение, европейският еквивалент в ITER е разчетен за значително по-скромните 46 килоампера, което ясно показва технологичното превъзходство на новата китайска архитектура.

Пътят на азиатската суперсила в тази сфера започна скромно през 90-те години на миналия век с покупката на руския реактор Т-7. Само за няколко десетилетия обаче страната извървя огромно разстояние, създавайки изцяло собствения токамак EAST през 2006 г. Сега погледът е насочен към неговия наследник BEST, чието запалване и получаване на първа плазма е насрочено за следващата година. Крайната цел е ясна: до средата на следващото десетилетие Китай планира да въведе в експлоатация първата в света работеща експериментална термоядрена електроцентрала CFETR, оставяйки останалите глобални играчи в ролята на догонващи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    11 0 Отговор
    ХАХАХА! Виж ги само колко са жалки!

    Абе ей АЛОУУ, байганьовците за същото време ще направят магистралата до Търново бе еееееей!
    Тръгнали там да се фукат жълтурите с някакъв си токамак.

    Коментиран от #5

    11:01 01.07.2026

  • 2 РУСИЙКАТА

    4 9 Отговор
    И В АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ

    ЩЕ И БИЯТ ШУТА .

    ЩЕ БЪДЕ САМО ЕДНО
    КИТАЙСКО ВАСАЛЧЕ.

    Коментиран от #9

    11:07 01.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Как ще ги стигнем китайците?

    11:08 01.07.2026

  • 4 Дзак

    2 1 Отговор
    Това нещо ако го изпуснат ще перфорира многократно цялото земно кълбо.

    Коментиран от #6

    11:14 01.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Пак си без домашно❗
    ТОКАМАК е разработка на СССР❗
    Тук се копира принципа, но системата е друга❗

    11:19 01.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    И да не го изпускат, то пак ще окаже влияние на въртенето на Земята❗
    И макар и незабележимо ще доведе до "Ефекта на пеперудата"❗

    11:21 01.07.2026

  • 7 Сандо

    3 1 Отговор
    Мръсни комунета,навсякъде ни изпревариха!Само безсмъртният Сорос ще ги оправи,ама нито него го пускат,нито фондациите му.

    11:32 01.07.2026

  • 8 Механик

    3 0 Отговор
    Ооо, бе я стига! Повели?! В какво са повели?
    Водачите сме ние. Цело лето прайд след прайд! БАНГАРАНГА forever!!!!!

    11:39 01.07.2026

  • 9 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "РУСИЙКАТА":

    Чакай бе!Как така на "русийката" ще и бият шута от атомната енергия? Нали да и го бият, би трвбвало и тя да има такива технологии? Нали според теб "русийката" беше в 18-ти век с външни тоалетни и не може да произведе дори пирон. За каква атомна енергия говориш?
    хихи

    Коментиран от #10

    11:41 01.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    НЕМОЖАЧ, сър❗
    Той дори не прави разлика между
    ЯДРЕНА и ТЕРМОЯДРЕНА енергетика,
    ама тръгнАл да ръси мозАк❗

    11:45 01.07.2026

  • 11 Китайците бачкат

    3 2 Отговор
    Много здраво в много области, мислят мащабно и затова успяват да постигнат такива умопомрачителни резултати. Според класацията на сп. Нейчър, 9 от 10 те най-добри университети за правене на наука са китайски, само Харвард е в този списък. Колкото и да се опитват да ги спрат със санкции, няма да стане. Потенциалът им е огромен.

    Коментиран от #17

    11:48 01.07.2026

  • 12 Госあ

    1 1 Отговор
    Каква Европа бе ???? Нали в ITER най важните компоненти са китайски и руски !

    12:16 01.07.2026

  • 13 Любител на физиката

    0 2 Отговор
    Никой не каза нещо относно КПД на реактора - колко е вложената енергия и каква е очакваната получена такава. Фокуса на света е в друга посока /забелязахте нали че са доразвили руски образец/-но там чайниз ги няма технологията е в Церн и идеята е друга.

    Коментиран от #15, #16

    12:25 01.07.2026

  • 14 нещо

    0 0 Отговор
    пак бъркаш славчев! още лани се писа как руснаците дарили на ница първата термоядрена централа, значи в сибир отдавна имат вече...

    12:28 01.07.2026

  • 15 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Любител на физиката":

    Тия неща не са за любители, братчед. Бегай

    12:31 01.07.2026

  • 16 ЦЕРН

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Любител на физиката":

    отдавна дишат праха зад Токамак, но ти като любител няма как да знаеш тоя факт....

    12:33 01.07.2026

  • 17 истинската

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Китайците бачкат":

    надпревара се оформя между китайци и руснаци в тая област на науката.

    12:36 01.07.2026