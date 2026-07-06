Сгъваемият iPhone ще е достъпен само за избрани

Технологичната общност се готви за най-значителната структурна промяна в света на смартфоните от 2017 година, след като информация от веригата за доставки потвърждава, че Apple активно се подготвя да разкрие своя отдавна обсъждан първи сгъваем смартфон за който все по-често се спекулира, че ще дебютира под премиум наименованието „iPhone Ultra“. Въпреки това, нетърпеливите ентусиасти, които искат веднага да извадят пари, за да си поръчат този хибриден модел в стил „книга“, се сблъскват със сериозно затруднение. Окончателен бриф на изтъкнатия анализатор от TF International Securities, Мин-Чи Куо, предупреждава, че ниската производителност при сглобяването на компонентите означава, че сгъваемият флагман ще пропусне стандартния период за незабавни предварителни поръчки, като ще се приложи стратегия за забавено пускане в продажба, която директно имитира тактиката за поетапно пускане на iPhone X от преди почти десетилетие.

Логистичните затруднения, причиняващи това забавяне в продажбите, се дължат на огромната сложност при производството на самия сгъваем хардуер. Докато разработката на софтуера върви с пълна скорост, като най-новите бета версии на iOS 27 изрично разкриват сурови променливи в кода за „foldState“, „angleDegrees“ и автоматичното променяне на размера на приложенията при мултитаскинг – физическите сглобяващи линии работят с бавна скорост. Проверките на Куо по веригата за доставки разкриват, че основните производствени центрове на Apple ще успеят да произведат едва 500 000 до 1 милион бройки общо през цялото трето тримесечие на 2026 година, което представлява по-малко от десет процента от общия прогнозиран обем на модела. За да даде на производствените линии необходимото време за отстраняване на сложните допуски при пантите от течен метал и стабилизиране на добива на гъвкави OLED панели, които са почти без гънки, Apple задържа активните предварителни поръчки от потребителите и общите доставки до четвъртото тримесечие, като вероятно ще удължи първоначалните срокове за доставка чак до декември.

Въпреки това консервативно начално изтичане на продукция от фабриките, корпоративната йерархия тихо се подготвя за масивна офанзива по отношение на обема, веднага щом първоначалните затруднения бъдат преодолени. Последните данни от доставчиците, публикувани от Nikkei Asia, сочат, че Apple всъщност е коригирала нагоре общата си прогноза за производството през втората половина на 2026 година до смелите 10 милиона бройки, което представлява скок спрямо по-ранните прогнози от 7 до 8 милиона. Този производствен скок подчертава силната вътрешна увереност на ръководството, дори и при положение, че устройството се готви да излезе на пазара с шокираща цена, варираща между 2 300 и 2 500 долара. Пазарните анализатори и глобалните дистрибуторски канали напълно очакват устройството да се изчерпи веднага щом бутонът за покупка стане активен, като предупреждават, че екстремното краткосрочно несъответствие между трескавия потребителски ентусиазъм и изключително оскъдното първоначално предлагане почти със сигурност ще предизвика хаотичен вторичен пазар, където спекуланти ще налагат надценки от 50 до 100 процента над официалната цена на дребно.

Когато устройството най-накрая се появи физически на пазара, то ще представи коренно различен форм-фактор в сравнение с всичко, което в момента запълва стъклените витрини на Apple. Отдалечавайки се от тесните пропорции, наподобяващи дистанционно управление, популяризирани от конкурентните устройства, iPhone Ultra е проектиран около високофункционално, по-квадратно съотношение на екрана 4:3, като разполага с огромен 7,76-инчов основен вътрешен сгъваем дисплей, който функционално запълва празнината към iPad mini.