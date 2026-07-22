Юбилейният iPhone 20 ще предложи революционни характеристики

Купертино се готви да отпразнува две десетилетия от появата на своя флагмански модел, а според ранни информации Apple планира цялостно преработване на своята топ-серия. Очаква се предстоящият флагман да приеме наименованието „iPhone 20“ в чест на 20-годишнината, като според слуховете той ще замени традиционния дизайн с изцяло стъклен панел с четири извивки от край до край, съчетан със сензорни твърдотелни бутони.

Според предварителните технически спецификации, изтекли от известния източник от бранша Digital Chat Station, вече текат вътрешни тестове на огромен 6,96-инчов дисплей, предназначен за най-високия модел от гамата – iPhone 20 Pro Max. Макар увеличението с 0,06 инча спрямо дисплея на iPhone 17 Pro Max да изглежда незначително на хартия, инженерите според информацията запазват съществуващото съотношение на страните. Това запазва общите размери на шасито почти идентични с тези на настоящия модел, като максимизира площта на екрана, без да се разширява цялостния размер или да се компрометира ергономията за потребителя.

Под обновената рамка юбилейният флагман се очаква да въведе значителни технологични подобрения. Първите информации сочат към скрита под дисплея Face ID система, напълно скрита под стъклото, подсилена защита „Ceramic Shield“, обхващаща външните алуминиеви страни, батерия с капацитет 6 000 mAh и двупосочно обратно безжично зареждане за зареждане на аксесоари в движение.