Разсекретиха документ на Apple за бъдещите им продукти

Купертино подготвя мащабно представяне на нови продукти, а според нов доклад на Bloomberg инженерният екип на Apple подготвя обновен 14-инчов MacBook Pro от нисък клас, задвижван от процесор от следващото поколение M6, който ще излезе на пазара още преди края на годината, както и дългоочакваното подобрение на спецификациите за серията iMac.

На върха на стълбицата на производителността се намира широко коментираният MacBook Ultra, проектиран да се впише в гамата както с 14-инчов, така и с 16-инчов корпус. Очаква се Ultra да разполага с впечатляващ OLED сензорен екран, като мощността му ще се осигурява от високопроизводителните процесори M5 Pro и M5 Max. В момента текат ранни тестове на ниво хардуер с macOS 27.1, софтуерна калибрация, чието публично пускане е планирано едва за края на октомври, което потвърждава, че този флагмански лаптоп няма да се появи в шоурумите преди края на тази година или най-рано в началото на следващата.

Поглеждайки по-надолу по продуктовата верига, Apple планира пускането на моделите от средния клас по етапен график. Очаква се обновен MacBook Air да излезе на пазара в началото на 2027 година, а по-късно същата година ще последва изцяло преработен модел MacBook Pro, оборудван с процесор от следващо поколение M7. Междувременно компактният MacBook Neo от входния клас ще получи повишение на производителността чрез чип A19 Pro, като Купертино планира да поддържа висок интерес у купувачите чрез периодично въвеждане на нови варианти за боя и аксесоари.

В сегмента на настолните компютри разработката на варианти с висока производителност остава в процес на развитие. Apple активно тества прототипи на Mac mini с конфигурации на M5 Pro и базовия M6, както и тестови модели на Mac Studio за тежки натоварвания, задвижвани от M5 Max и най-мощните M5 Ultra процесори. Въпреки това сроковете за представяне на тези мощни настолни компютри остават строго обвързани с глобалните затруднения в доставките на чипове за памет. Поглеждайки по-далеч в бъдещето, технологията на OLED панелите постепенно ще се разпространи и в останалата част от продуктовата гама, като MacBook Air с OLED дисплей е планиран да дебютира през 2028 година, преди в крайна сметка да намери място и в iMac.