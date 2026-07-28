Опасно бактериално замърсяване на водите в Гърция

Разпоредени са две спешни предварителни разследвания относно качеството на питейната вода в Северна Гърция след съобщения за опасно бактериално замърсяване и тежки метали в общинските водопроводи в две села, пише Еkathimerini.com.

Акцията е насочена към два популярни района в Централна Македония. В община Ситония на Халкидики, неотдавнашно вземане на проби, поискано от загрижени жители на Агиос Николаос и Трани Амуда, разкри нива на ентерококи и E. coli, надвишаващи законовите граници за безопасност. Разследващите преглеждат доклади от регионалните здравни надзорници и агенциите за мониторинг на околната среда.

Междувременно в Нимфопетра, община Волви, водата, извлечена от местни сондажи, е показала повишени концентрации на уран и флуорид. Прокурорите преглеждат общинските водоснабдителни записи и оценяват напредъка по планираните подобрения на инфраструктурата, включително инсталирането на система за обратна осмоза, предназначена да възстанови безопасната питейна вода в региона.

Леонидас Николопулос, началник на Апелативната прокуратура в Солун, разпореди на регионалните прокурори да разследват евентуална престъпна небрежност, по-специално дали местните власти не са предприели необходимите мерки за предотвратяване на опасности за общественото здраве. Общински служители са призовани да дадат показания като част от разследването.