Опасно бактериално замърсяване на водите в Гърция

Разпоредени са две спешни предварителни разследвания относно качеството на питейната вода в Северна Гърция след съобщения за опасно бактериално замърсяване и тежки метали в общинските водопроводи в две села, пише Еkathimerini.com.
Акцията е насочена към два популярни района в Централна Македония. В община Ситония на Халкидики, неотдавнашно вземане на проби, поискано от загрижени жители на Агиос Николаос и Трани Амуда, разкри нива на ентерококи и E. coli, надвишаващи законовите граници за безопасност. Разследващите преглеждат доклади от регионалните здравни надзорници и агенциите за мониторинг на околната среда.
Междувременно в Нимфопетра, община Волви, водата, извлечена от местни сондажи, е показала повишени концентрации на уран и флуорид. Прокурорите преглеждат общинските водоснабдителни записи и оценяват напредъка по планираните подобрения на инфраструктурата, включително инсталирането на система за обратна осмоза, предназначена да възстанови безопасната питейна вода в региона.
Леонидас Николопулос, началник на Апелативната прокуратура в Солун, разпореди на регионалните прокурори да разследват евентуална престъпна небрежност, по-специално дали местните власти не са предприели необходимите мерки за предотвратяване на опасности за общественото здраве. Общински служители са призовани да дадат показания като част от разследването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #11
19:22 28.07.2026
2 Хохо Бохо
19:23 28.07.2026
3 Шопо
Коментиран от #8
19:27 28.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Деса Дуловска
19:34 28.07.2026
6 А АЗ ОБВИНЯВАХ ЖЕНАТА
19:37 28.07.2026
7 ИМПЕРИАЛИСТ
19:55 28.07.2026
8 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #3 от "Шопо":На море си ходя не да ям и да пия...В сравнение с гръцките плажове, нашето море е ЛУКС КАТЕГОРИЯ...
Коментиран от #12
19:58 28.07.2026
9 Платена статия
20:10 28.07.2026
10 Алекс
20:24 28.07.2026
11 Хахахаха
До коментар #1 от "Европеец":А що? Пак в прогнилия запад? До рашата нямаше ли да пътуваш, знам че ти е любима!
20:27 28.07.2026
12 Баце,
До коментар #8 от "ПРИПОМНЯНЕ":Точно така, прав си. Моля ти се стои си на ол инклузив на родното черноморие!
20:31 28.07.2026