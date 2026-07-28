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Опасно бактериално замърсяване на водите в Гърция

Опасно бактериално замърсяване на водите в Гърция

28 Юли, 2026 19:18 1 327 12

  • гърция-
  • халкидики-
  • балкани-
  • кириакос мицотакис

В община Ситония на Халкидики, неотдавнашно вземане на проби, поискано от загрижени жители на Агиос Николаос и Трани Амуда, разкри нива на ентерококи и E. coli, надвишаващи законовите граници за безопасност

Опасно бактериално замърсяване на водите в Гърция - 1
Фокус Фокус

Разпоредени са две спешни предварителни разследвания относно качеството на питейната вода в Северна Гърция след съобщения за опасно бактериално замърсяване и тежки метали в общинските водопроводи в две села, пише Еkathimerini.com.

Акцията е насочена към два популярни района в Централна Македония. В община Ситония на Халкидики, неотдавнашно вземане на проби, поискано от загрижени жители на Агиос Николаос и Трани Амуда, разкри нива на ентерококи и E. coli, надвишаващи законовите граници за безопасност. Разследващите преглеждат доклади от регионалните здравни надзорници и агенциите за мониторинг на околната среда.

Междувременно в Нимфопетра, община Волви, водата, извлечена от местни сондажи, е показала повишени концентрации на уран и флуорид. Прокурорите преглеждат общинските водоснабдителни записи и оценяват напредъка по планираните подобрения на инфраструктурата, включително инсталирането на система за обратна осмоза, предназначена да възстанови безопасната питейна вода в региона.

Леонидас Николопулос, началник на Апелативната прокуратура в Солун, разпореди на регионалните прокурори да разследват евентуална престъпна небрежност, по-специално дали местните власти не са предприели необходимите мерки за предотвратяване на опасности за общественото здраве. Общински служители са призовани да дадат показания като част от разследването.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    16 3 Отговор
    Може да е така, А може и да не е така..... Но съм сигурност ще пътувам за Гърция през август, а есента някъде в Африка, ако лудия Дончо не ескалира обстановката.... Бг черноморието Много отдавна го зачеркнах....

    Коментиран от #11

    19:22 28.07.2026

  • 2 Хохо Бохо

    21 3 Отговор
    Смятам лично да проверя. Пари на алибеговите алчници няма да дам никога

    19:23 28.07.2026

  • 3 Шопо

    5 7 Отговор
    В Гърция е гадно, бирата скъпа,шишчето без лук, мастика няма само тяхното узо, кебапчета няма само съджукаки, пържола няма само бифтеки и като кажеш „не“ те го разбират „да“.

    Коментиран от #8

    19:27 28.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Деса Дуловска

    9 6 Отговор
    Пак някоя българка се е подмила в гръцки води.

    19:34 28.07.2026

  • 6 А АЗ ОБВИНЯВАХ ЖЕНАТА

    6 5 Отговор
    Че е донесла зараза. А то било от водата. Ооо чудо.

    19:37 28.07.2026

  • 7 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 5 Отговор
    Да предупредя! След отпадането на "Шенген" гърците са се овълчили страшно! Забравете за безплатната сянка само срещу консумация...Най-евтината "дрънкулка" от улицата е минимум 2 Евро! В ресторантите те цакат със сметката, която ти се показва само на келнерския таблет, а за хартиена разпечатка се правят на глухи!

    19:55 28.07.2026

  • 8 ПРИПОМНЯНЕ

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    На море си ходя не да ям и да пия...В сравнение с гръцките плажове, нашето море е ЛУКС КАТЕГОРИЯ...

    Коментиран от #12

    19:58 28.07.2026

  • 9 Платена статия

    3 2 Отговор
    Там съм няма нищо. В нашите тръбопроводи Арсен на глава.Живак си има достатъчно. По черноморието ешерихите не ги смятат.

    20:10 28.07.2026

  • 10 Алекс

    2 2 Отговор
    Лъжат, щот всичкото българи там отиват на почивка и море, не в българското лайноморие.

    20:24 28.07.2026

  • 11 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    А що? Пак в прогнилия запад? До рашата нямаше ли да пътуваш, знам че ти е любима!

    20:27 28.07.2026

  • 12 Баце,

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Точно така, прав си. Моля ти се стои си на ол инклузив на родното черноморие!

    20:31 28.07.2026

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