Apple пусна новата си ОС с редица ъпдейти за сигурност

Apple представи iOS 26.6 и iPadOS 26.6 с редица критични поправки по сигурността и основи за значителни промени в системата, които ще бъдат въведени в следващото поколение софтуер на Apple. Според информациите, Apple е включила близо 80 нови елемента по сигурността в тази версия, които отстраняват уязвимости в основни компоненти, включително ядрото (Kernel) и WebKit двигателя. Тъй като тези актуализации затварят потенциални точки за проникване, от компанията силно препоръчват актуализацията да бъде инсталирана незабавно чрез „Настройки“ > „Общи“ > „Актуализация на софтуера“.

Освен защитата, софтуерът започва да оптимизира и преизгражда локалната база данни за търсене на Spotlight във фонов режим. Тъй като iOS 27 въвежда дълбока интеграция на изкуствения интелект на Siri и индексиране на локализирано съдържание, тестовете показаха, че необходимият процес на реиндексиране може да отнеме до една седмица. Стартирането на тази тежка фонова задача още сега в iOS 26.6 гарантира много по-бърз и плавен преход, когато по-късно през годината излезе голямото обновление.

Версията въвежда и ново предупреждение „Достигнат лимит на блокираните контакти“, което уведомява потребителите, ако списъкът им с блокирани контакти достигне системните прагове, като по този начин се предотвратява незабелязаното премахване на добавените контакти. Собствениците на устройства може да забележат леко временно затопляне или незначително изразходване на батерията през първия ден или два след актуализацията, което е нормално, докато системата обработва преиндексирането на Spotlight във фонов режим.