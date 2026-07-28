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Как да различим истинската кована джанта от опасната евтина имитация

Как да различим истинската кована джанта от опасната евтина имитация

28 Юли, 2026 11:47 1 120 4

  • джанти-
  • ментета-
  • съвети

Зад скритите букви и съкращения от вътрешната страна на колелото се крият изпитанията, които гарантират вашата безопасност на пътя

Как да различим истинската кована джанта от опасната евтина имитация - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Външният блясък и привлекателната визия често могат да бъдат изключително измамни, когато става въпрос за избор на нови джанти. На пръв поглед премиум кованите модели и техните евтини копия изглеждат почти идентично на снимка, но структурната им здравина и устойчивост на удари варират драстично. В автомобилните среди отдавна е известно, че единственият сигурен начин да се разграничи истинският инженерен продукт от опасната визуална заготовка е задълбочената проверка на официалните стандарти за качество.

Всяко колело, преминало през реални лабораторни изпитания, носи специфични маркировки върху вътрешната си повърхност. Сред най-важните съкращения, на които всеки водач трябва да обърне внимание, е японският стандарт JWL. Той представлява задължителна норма за качество, без която нито един автомобил в Япония няма право да стъпи на пътя. Този сертификат гарантира преминати тестове за удароустойчивост, геометрия и радиално натоварване, като маркировката се отлива или щампова директно върху метала.

Докато самият производител може самостоятелно да постави знака JWL, наличието на съкращението VIA носи съвсем различно ниво на сигурност. То потвърждава, че независима трета страна е тествала и официално сертифицирала съответните параметри. За европейския пазар абсолютен еталон остава германският сертификат TÜV, който проверява не само физическата здравина на джантата, но и пълната ѝ съвместимост с конкретния модел автомобил. На американска земя аналогична роля играе стандартът SAE J2530, определящ строги изисквания за издръжливост при продължително усукване и силни външни въздействия.

Зад всички тези съкращения стоят поредица от тежки изпитания, включващи стотици хиляди обороти под товар, симулация на странично натоварване в остри завои и директни силни удари с тежести, имитиращи сблъсък с бордюр или дълбока дупка. Поради тази причина липсата на релефни щампи или отказът на търговеца да предостави официален протокол от изпитателна лаборатория е ясен сигнал, че срещу вас стои евтина реплика. Качествените компоненти по ходовата част не са място за спестяване, а познаването на тези ключови означения е най-сигурният начин да предпазите себе си и автомобила си от опасни фалшификати.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    9 0 Отговор
    джанти се купуват веднъж и никога повече
    една джанта надживява собственика освен ако не сте шоп и постоянно ги трошите по тракия

    11:51 28.07.2026

  • 2 Ай де бе

    3 2 Отговор
    Глупости. Алуминиевите джанти се леят под налягане. Ковани алуминиеви джанти е глупост. Здравината на джантата зависи от материала и нейната конструкция.

    12:16 28.07.2026

  • 3 че този

    2 0 Отговор
    който има техника да направи дажанта - менте, ще може да сложи и трите щампи на нея.

    13:11 28.07.2026

  • 4 Охо Бохо

    1 0 Отговор
    От статията разбрахме какви стандарти има, но не и как да различим кована от менте джанта. Всяко менте може да си сложи каквито иска обозначения на джантата, това не е критерий!

    13:18 28.07.2026