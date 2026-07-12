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Първият в света осемцилиндров боксерен двигател за легални пътни автомобили

Първият в света осемцилиндров боксерен двигател за легални пътни автомобили

12 Юли, 2026 11:30 506 0

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Германското ателие RUF шокира индустрията на Фестивала на скоростта в Гудууд, представяйки битурбо агрегат с мощност 1000 конски сили и механична трансмисия

Първият в света осемцилиндров боксерен двигател за легални пътни автомобили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Светът на високопроизводителните спортни машини стана свидетел на исторически технологичен триумф, който на практика пренаписва законите на класическото автомобилостроене. Германският независим производител RUF Automobile, чието име десетилетия наред се свързва с екстремни интерпретации на архитектурата на Porsche, демонстрира невиждан досега инженерен подвиг. Прочутата компания разработи изцяло собствен, внушителен 4,8-литров осемцилиндров боксерен двигател, носещ означението B8, който влиза в историята като първия по рода си агрегат от такъв тип, хомологиран за употреба по обществената пътна мрежа.

Въпреки че конфигурацията с хоризонтално противопоставени бутала е абсолютна запазена марка и генетичен код за спортните икони от Щутгарт, самата марка Porsche никога не е дръзвала да внедри сериен осемцилиндров "боксер" в шосеен модел. Подобни екзотични мотори са намирали ограничено приложение единствено на състезателната писта през миналия век – в болида от Формула 1 Porsche 804 и легендарния прототип за издръжливост Porsche 908. Пропуснатото от големите концерни обаче се превърна в лична мисия за специалистите от Pfaffenhausen, които запълниха тази десетилетна празнота по най-категоричния възможен начин.

Механичното сърце на новия шедьовър разчита на два масивни турбокомпресора, благодарение на които генерира колосалните 1000 конски сили и брутален въртящ момент от 1000 Нм. Зашеметяващите параметри са постигнати по напълно класически метод, без каквато и да е намеса на съвременна електрификация или сложни хибридни системи. Като абсолютен комплимент към автомобилните пуристи, RUF куплира тази чудовищна тяга с шестстепенна ръчна скоростна кутия, която е проектирана и изработена изцяло от нулата в същите работилници специално за нуждите на новия блок.

Първият материален носител на революционния мотор е специално модифициран тестов прототип, базиран на модела RUF CTR3 и наричан вътрешно в компанията "Erprober" (изпитател). За да се осигури физическо пространство за значително по-дългия осемцилиндров агрегат, конструкторите удължиха междуосието на суперколата с точно 100 милиметра. В техническо отношение шасито представлява сложна хибридна структура, съчетаваща предната секция от каросерията на Porsche 911 с уникална пространствена тръбна рама в задната част, реализирана в тясно партньорство с канадските експерти от Multimatic.

Публичният дебют на машината се състоя на престижния Фестивал на скоростта в Гудууд, където уникалният B8 демонстрира акустичния си и динамичен потенциал по време на емблематичното изкачване на хълма. Зад волана на иновативния апарат застана популярният американски пилот и каскадьор Танър Фауст. Визуално прототипът заложи на ефектна черно-жълта разцветка Blossom Yellow, отдаваща директна почит към митичния RUF CTR Yellowbird от 1987 година.

По думите на ръководителя на марката Алоис Руф, проектът Boxer 8 бележи нова епоха в развитието на бранда и служи като ясно доказателство, че на прага на всеобщата ера на батериите все още има почва за смели, радикални и нестандартни решения с вътрешно горене. За момента уникалният двигател има статут на технологичен демонстратор, като предстои да разберем дали и кога ще се превърне в сърцевина на бъдещ лимитиран сериен модел на марката.


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