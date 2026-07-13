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Waze получава няколко нови функции

Waze получава няколко нови функции

13 Юли, 2026 17:07 941 3

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Всички те ще използват изкуствен интелект

Waze получава няколко нови функции - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google внедрява значителни нови възможности на Waze с помощта на изкуствен интелект с най-новия ъпдейт на приложението. Главната новина в лятното обновление е разширеното партньорство с Gemini, което въвежда по-умни функции, предназначени да ви помогнат да държите погледа си върху пътя, а не върху сензорния екран. Софтуерът разширява съществуващата функция на Waze за „разговорно докладване“, което означава, че шофьорите вече могат да докладват актуализации на картата, като внезапни затваряния на пътища или остарели адреси, просто като говорят на приложението на естествен език. Изкуственият интелект интерпретира гласовото съобщение и препраща данните директно към мрежата от местни доброволни редактори на карти на Waze за проверка.

Waze получава няколко нови функции

Gemini постепенно се внедрява и в търсенето на дестинации за глобалните бета тестери на Android и iOS. Вместо да въвеждат точни имена на обекти, потребителите могат да натиснат микрофона, за да изпълнят контекстуални заявки, като например търсене на отворени кафенета по текущия маршрут, намиране на паркинги в близост до търговски център или откриване на бензиностанцията с най-ниската цена. Освен добавените чатбот функции, Waze представя за първи път специален „Режим за мотоциклети“ на избрани международни пазари, включително Аржентина, Бразилия, Колумбия, Малайзия, Мексико, Перу и Филипините. Специфичният за мотоциклети маршрутизатор използва изкуствен интелект, за да идентифицира тесни улички и преки пътища за двуколесните превозни средства, като същевременно активно предупреждава мотоциклетистите за опасности по настилката, които представляват заплаха за мотоциклетите, включително дълбоки дупки, агресивни лежащи полицаи, издигнати пешеходни пътеки и внезапни края на банкета.

Осъзнавайки, че постоянните звукови сигнали могат да развалят добрия саундтрак на пътуването, екипът за разработка е създал и дългоочаквания режим „по-малко говорене“. Когато е активиран, цифровият копилот ограничава гласовите указания до критични смени на лентата, непосредствени завои и сериозни опасности по пътя, което ви позволява да се съсредоточите върху любимата си музика или подкаст без постоянни прекъсвания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Урко

    5 0 Отговор
    Мен ме интересува да ми казва къде има скрити катаджия. за другите неща си има и други приложения

    Коментиран от #2

    17:23 13.07.2026

  • 2 Мдада...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Урко":

    А също и проблеми по пътя.

    18:05 13.07.2026

  • 3 ..............

    0 0 Отговор
    Приложението тотално не работи. Особено в големите градове.

    18:07 13.07.2026