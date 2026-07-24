Вече може да влизате в Google профила си със селфи

Google въвежда функцията за удостоверяване „Selfie Video“, като добавя още един инструмент към набора от средства за възстановяване на акаунти, като предоставя на потребителите, които нямат достъп до акаунтите си, лесен биометричен вариант в допълнение към традиционните кодове за възстановяване и пароли.

Механизмът на системата се фокусира предимно върху проверката за „живост“, за да се предотврати измамата. По време на първоначалната настройка потребителите получават указания да изпълнят определени движения с главата — като накланяне нагоре или завъртане наляво и надясно — за да може софтуерът да създаде базови данни от различни ъгли. При влизане в акаунта или при по-късен опит за възстановяване на акаунта новото селфи видео се сравнява с този криптиран референтен файл. Google използва алгоритми за откриване на „дийпфейк“ заедно с телеметрични данни от вашето устройство — включително сензори за движение, IP адрес и спецификации на камерата — за да потвърди, че пред обектива на камерата стои истински човек, а не някой, който държи снимка с висока резолюция или видеоклип, генериран от изкуствен интелект.

От гледна точка на управлението на данните референтното видео е криптирано в състояние на покой в облачното хранилище и остава изолирано за целите на влизането в акаунта, освен ако потребителят ръчно не избере да сподели биометрични данни за програми за подобряване на продуктите. Потребителите могат да изтрият съхранения файл директно от настройките на акаунта си по всяко време.

Въпреки това опцията не е достъпна за всички видове акаунти. Докато функцията се внедрява за стандартните лични акаунти в Google по целия свят, управляваните корпоративни профили в Google Workspace, контролираните детски акаунти и акаунтите, регистрирани в Програмата за разширена защита, са изключени от използването на влизане чрез селфи. За отговарящите на изискванията лични акаунти функцията може да бъде активирана в раздела „Сигурност и влизане“ в настройките на акаунта в Google.