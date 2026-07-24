Вече може да влизате в Google профила си със селфи

Google въвежда функцията за удостоверяване „Selfie Video“, като добавя още един инструмент към набора от средства за възстановяване на акаунти, като предоставя на потребителите, които нямат достъп до акаунтите си, лесен биометричен вариант в допълнение към традиционните кодове за възстановяване и пароли.
Механизмът на системата се фокусира предимно върху проверката за „живост“, за да се предотврати измамата. По време на първоначалната настройка потребителите получават указания да изпълнят определени движения с главата — като накланяне нагоре или завъртане наляво и надясно — за да може софтуерът да създаде базови данни от различни ъгли. При влизане в акаунта или при по-късен опит за възстановяване на акаунта новото селфи видео се сравнява с този криптиран референтен файл. Google използва алгоритми за откриване на „дийпфейк“ заедно с телеметрични данни от вашето устройство — включително сензори за движение, IP адрес и спецификации на камерата — за да потвърди, че пред обектива на камерата стои истински човек, а не някой, който държи снимка с висока резолюция или видеоклип, генериран от изкуствен интелект.
От гледна точка на управлението на данните референтното видео е криптирано в състояние на покой в облачното хранилище и остава изолирано за целите на влизането в акаунта, освен ако потребителят ръчно не избере да сподели биометрични данни за програми за подобряване на продуктите. Потребителите могат да изтрият съхранения файл директно от настройките на акаунта си по всяко време.
Въпреки това опцията не е достъпна за всички видове акаунти. Докато функцията се внедрява за стандартните лични акаунти в Google по целия свят, управляваните корпоративни профили в Google Workspace, контролираните детски акаунти и акаунтите, регистрирани в Програмата за разширена защита, са изключени от използването на влизане чрез селфи. За отговарящите на изискванията лични акаунти функцията може да бъде активирана в раздела „Сигурност и влизане“ в настройките на акаунта в Google.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
Коментиран от #8
09:19 24.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А с разпечатка на
09:25 24.07.2026
5 хаха
Преди си мислехме, че искат да ни чипират. Те просто въвеждат идентификация с биометрия, камери по пътища и из градовете с разпознаване на тази биометрия, изцяло банкови плащания и постепенно чиповете ще са напълно излишна идея, защото всеки навсякъде ще бъде следен по лицето си.
В САЩ сега имат един лек скандал с ФЛОК- компания за камери за сигурност и следене за превишена скорост. Оказва се, че полицията получава освен нарушената скорост биометрия на всеки минал, пълно досие коя кола и кой човек къде е бил. Хората в някои щати почнаха да ги трошат наред и компанията орева всичко, че били терористи.
В Европа камерите на общини, за скорост също не е да не трупат данни за всяко преминало МПС. Те не са правени да пускат само сигнал при нарушение. Принципът им е- снима се всичко преминало с разпознаване на номера, подават се данните с номер и скорост, обработват се кои са превишили в участъка и се пускат фишовете. Но всеки преминал е в системите и дано го трият, ако не си нарушил. А новите камери постепенно са и с ИИ, биометрия(да могат да идентифицират водача при обжалване), разпознаване дали ползваш колан, телефон. Поне в Западна Европа вече има такива камери и глоби.
Коментиран от #7
09:26 24.07.2026
6 Някой
09:32 24.07.2026
7 честен ционист
До коментар #5 от "хаха":В Украйна продават силиконови маски. Можеш да си поръччаш на който човек си пожелаеш. Биометрията е ненадеждна.
Коментиран от #11
09:33 24.07.2026
8 хаха
До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":Странно коментарът ти е много точен. Законите за проверка на възраст(т.е. с лична карта и селфита идентификация в интернет), цифрови пари и техните ограничения, следене на чатове и т.н. са със заложени в тях изключения за политици. Обосновката на това изключение- защита на сигурността им от опити за посегателство.
Т.е. Урсула може да изтрие СМСи с Пфайзер, няма да я пипнат грам. Може да ползва какъвто реши криптиран чат и да уговаря сделки за милиарди или нови закони за лобита там, да тегли колкото иска кеш, да плаща каквото иска тайно. Защитена е от всякакво следене. Гражданите- 100% контрол и скоро сигурно ще ни отчитат и отделяния метан и ще носим микрофони 24/7 да не би да кажем, че децата в детската градина били сладки, та да трябва да мине пълна проверка дали говорим за празненството на групата на щерката или сме педофили.
09:38 24.07.2026
9 Прекрасно
09:39 24.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хаха
До коментар #7 от "честен ционист":Тя е само част от цялата система, а и с кола, телефон, банкови карти, скоро цифрова валута примката става тотална. Силиконът спокойно може да бъде забранен, като подготвят на 100% системите и гражданите им свикнат. По улицата полицаите ще те закопчават, ако видят, че си с маска, шал и т.н.
Тези неща не ги налагат накуп, защото ще има бунтове. Идват полека, незабележимо, прокарвани в различни закони по различни теми- пране на пари, пътна безопасност, защита на децата, борба с дезинформация, банкови стандарти, данъчно право и т.н. Всяка промяна звучи малка и смислена, без голям ефект. Пълната картина е по-зле от 1984 на Оруел. Той през 1940те е нямало как да знае каква технология ще има сега. За него телевизията е нещо ново и затова Биг Брадър гледа от телевизора.
В Китай колко маски помагат на хората? С телефона се идентифицираш на бариери да излезеш от квартала и в магазина е единствена опция да платиш. Ако не слушаш, те отрязват- само в твоя квартал без възможност да купиш хляб. И, който опита да ти даде да помогне, и той се реже.
Коментиран от #13
09:44 24.07.2026
12 Ама трябва ли да съм
09:44 24.07.2026
13 честен ционист
До коментар #11 от "хаха":При липса на елетричество това, което си изброил е просто едно добро пожелание. Целта е как да ви наденат примката, ама без необходимост от електричество.
Коментиран от #14
09:59 24.07.2026
14 хаха
До коментар #13 от "честен ционист":Да, става интересно. Всичко това работи при електричество. В същото време тотално орязва възможността за реакция и спасяване на хора при война и бедствие, тежки аварии в електрическата мрежа или интернет.
Примерно има голямо земетресение и спират ток, мобилни услуги и интернет. Всички са в идилията- 100% безкешови плащания, електромобили. Как се евакуират хората, ако няма как да се заредят коли и автобуси? С ДВГ е лесно- сипваш и от туба при нужда. Как се купува хляб? Центърът за данни на банката или на кадастъра е унищожен. Добре де, ползват по 2 отдалечени за целта, но казваме, че и двата са унищожени. Как доказваш след бедствието/войната имота си, наличното в сметка, пенсионен стаж, пенсия, собственост на фирма? Всичко е изцяло цифрово и няма грам хартиена следа за нищо, поне не официална с всички подписи, печати, дубликат в архива да може да се провери.
Но в опита си за контрол политиците тия неща не ги мислят. Знаят ги, но целта просто според тях е по-важна от риска.
Коментиран от #15
10:06 24.07.2026
15 честен ционист
До коментар #14 от "хаха":В Матрицата как правеха тока?
Коментиран от #16
10:13 24.07.2026
16 хаха
До коментар #15 от "честен ционист":В Матрицата не показваха никога ХОРАТА в нея да се следят взаимно и да се ползва всичко с ток и интернет. Там идеята беше, че самата матрица следи, защото ти си част от нея и ти се движиш като герой на видео игра в света на играта, та кодът винаги знае къде си и те рисува там.
В същото време телефоните им бяха Нокия с капаче и без интернет, колите- ДВГ, плащания не показваха, ама са нямали и идея авторите за време 100% да са цифрови и следени. В края на 1990те никой е нямал идея за това какво ще е примерно 2020 или сега 2025. Още интернет беше новост. Би ли повярвал преди 20г някой да ти каже, че компании ще ти знаят и кътните зъбки с пълна информация къде си ходил(гугъл и епъл си следят телефоните и при изключена навигация), с кой си говорил(телекомите пазят всеки разговор плюс всеки миг с коя клетка си бил вързан- 30-40м в града точност къде си бил), какво пазаруваш, какво комуникираш, 0 банкова тайна, камери постоянно да следят откъде минаваш.... Ама повечето от тия неща вече си ги има, а някои вече се прокарват. ИИ заби последния пирон- биометрията на камерите. Всичко това с интернета и компютрите на 1990те просто беше немислимо и за научната фантастика.
10:34 24.07.2026
17 Фантасмагории
10:55 24.07.2026