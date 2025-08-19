GPD представя по-мощна версия на мини-лаптопа MicroPC 2

Компанията GPD пусна обновена и по-мощна версия на своя компактен 7-инчов лаптоп MicroPC 2. Според производителя, новият модел е с 30% по-бърз от оригиналната версия, представена по-рано през 2025 година.

Основната разлика се крие в процесора. Докато първоначалната версия на GPD MicroPC 2 работеше с четириядрен Intel N250, новата конфигурация е оборудвана с по-мощния осемядрен Intel Core i3 N300 с вградена графика Intel UHD.

Останалите спецификации остават непроменени:

7-инчов дисплей.

16 GB LPDDR5-4800 RAM.

Един M.2 слот за SSD.

Активна охладителна система.

Батерия с капацитет 27,5 Wh, която осигурява до 8 часа живот на батерията.

Цената на оригиналната версия с чип Intel N250 (16/512 GB) е $495, докато по-мощната версия с Intel Core i3 N300 се предлага на цена от $558.