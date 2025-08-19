GPD представя по-мощна версия на мини-лаптопа MicroPC 2

Компанията GPD пусна обновена и по-мощна версия на своя компактен 7-инчов лаптоп MicroPC 2. Според производителя, новият модел е с 30% по-бърз от оригиналната версия, представена по-рано през 2025 година.
Основната разлика се крие в процесора. Докато първоначалната версия на GPD MicroPC 2 работеше с четириядрен Intel N250, новата конфигурация е оборудвана с по-мощния осемядрен Intel Core i3 N300 с вградена графика Intel UHD.
Останалите спецификации остават непроменени:
7-инчов дисплей.
16 GB LPDDR5-4800 RAM.
Един M.2 слот за SSD.
Активна охладителна система.
Батерия с капацитет 27,5 Wh, която осигурява до 8 часа живот на батерията.
Цената на оригиналната версия с чип Intel N250 (16/512 GB) е $495, докато по-мощната версия с Intel Core i3 N300 се предлага на цена от $558.
1 Киро Шарнира
Коментиран от #2
11:45 19.08.2025
2 Смарт стик
До коментар #1 от "Киро Шарнира":Ми КАТеричоците как работят с таблети, и много други държавни служители, които по цял ден си клатят краката, също?
12:06 19.08.2025