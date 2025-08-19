Новини
Технологии »
GPD представя по-мощна версия на мини-лаптопа MicroPC 2

19 Август, 2025 11:37 452 2

  • мини лаптоп-
  • джаджи

Основната разлика се крие в процесора

GPD представя по-мощна версия на мини-лаптопа MicroPC 2 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Компанията GPD пусна обновена и по-мощна версия на своя компактен 7-инчов лаптоп MicroPC 2. Според производителя, новият модел е с 30% по-бърз от оригиналната версия, представена по-рано през 2025 година.

Основната разлика се крие в процесора. Докато първоначалната версия на GPD MicroPC 2 работеше с четириядрен Intel N250, новата конфигурация е оборудвана с по-мощния осемядрен Intel Core i3 N300 с вградена графика Intel UHD.

Останалите спецификации остават непроменени:

7-инчов дисплей.
16 GB LPDDR5-4800 RAM.
Един M.2 слот за SSD.
Активна охладителна система.
Батерия с капацитет 27,5 Wh, която осигурява до 8 часа живот на батерията.

Цената на оригиналната версия с чип Intel N250 (16/512 GB) е $495, докато по-мощната версия с Intel Core i3 N300 се предлага на цена от $558.


  • 1 Киро Шарнира

    1 0 Отговор
    Бавно и полека вървим към нормален лаптоп. На всички стана ясно, че с телефон работа не може да се върши.

    Коментиран от #2

    11:45 19.08.2025

  • 2 Смарт стик

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Киро Шарнира":

    Ми КАТеричоците как работят с таблети, и много други държавни служители, които по цял ден си клатят краката, също?

    12:06 19.08.2025