Samsung също се впуска в надпреварата с роботи

Samsung Electronics официално създава специализиран отдел за бизнес развитие „Robotics eXperience“ (RX) под прякото ръководство на главния изпълнителен директор Т. М. Ро. С централа в научноизследователския кампус на компанията в Умйон-дон, Сеул и със сателитни изследователски центрове, разпростиращи се в САЩ, Китай и Япония, обединеното подразделение ще служи като главен команден център за всички дейности на корейския технологичен гигант в областта на научноизследователската и развойна дейност по роботика, създаването на прототипи на хардуер и стратегиите за комерсиализация. За да оглави тактическата инициатива, Samsung привлече Ли Дон-геон, опитен мениджър, който преди това ръководеше глобалната стратегия за роботика на Hyundai Motor Group и нейното престижно подразделение Boston Dynamics.

Вместо да пуска набързо неизпитан хардуер директно в търговските шоурумове, Samsung използва собствената си глобална производствена мрежа като суров тестови полигон в реални условия. Първоначалният план за действие дава приоритет на автоматизацията в тежката промишленост по вътрешните сглобяващи линии, като поставя амбициозната цел до 2030 година всяко производствено съоръжение на Samsung да се превърне в напълно автономна, управлявана от изкуствен интелект „умна фабрика“. Компанията обаче не се ограничава само до статичното фабрично оборудване, тя прави масивен пробив и в областта на двукраките хуманоидни платформи. За да ускори тези мащабни усилия, Samsung нае професора от университета „Аджу“ Ким Еуи-гьом, за да подсили своята вътрешна лаборатория за роботизирани ръце, като едновременно с това инвестира капитал чрез финансиране, стратегически придобивания и придобиване на контролен дял в южнокорейската компания Rainbow Robotics.

Този рискован завой идва на фона на все по-ожесточена глобална надпревара, в която технологичните гиганти и конкурентните производствени конгломерати се борят за доминация в областта на физическата автоматизация. Tesla продължава да пренасочва огромни инженерни ресурси към своята програма за двукраки роботи „Optimus“, докато конкурентът LG наскоро създаде собствен специализиран „Robotics Business Center“, за да завладее пазарите на търговски услуги. В по-широкия азиатски контекст производителят на смартфони Honor наскоро привлече вниманието, когато неговият автономен хуманоид спечели победа в полумаратона в Пекин, Unitree продължава да подлага своите двукраки платформи на брутални стрес тестове в реални условия, а Hisense представи своя богат на функции хуманоид „Harley“, за да предизвика статуквото.