WhatsApp получи най-дългоочакваната функция за компютри

Meta официално премахва едно от най-дълго съществуващите функционални ограничения на WhatsApp Web, като въвежда вградена поддръжка за аудио- и видеоразговори директно в уеб браузърите. Потребителите вече не се налага да изтеглят приложение за настолни компютри или да превключват обратно към мобилния си телефон, за да провеждат криптирани разговори. Актуализацията превръща браузърния интерфейс във всеобхватен комуникационен център, като въвежда специален раздел „Разговори“ за пълна история на разговорите, достъп до любими контакти, споделяне на екрана в реално време и реакции по време на разговор. Всички разговори, започнати в уеб, остават криптирани от край до край, без времеви ограничения или допълнителни такси.

Наред с вградените уеб разговори, Meta въведе няколко инструмента за управление на няколко устройства, предназначени да подобрят гъвкавостта. Новата функция „Прехвърляне на разговор“ позволява на потребителите да прехвърлят активен разговор между устройства, без да затварят или да започват нова сесия. Например, разговор, започнат на мобилно устройство по време на пътуване, може да бъде прехвърлен към WhatsApp Web или Desktop, веднага щом седнете пред компютъра, и обратно. Управлението от страна на домакина също е подобрено с опцията „Зала за изчакване“. Когато домакинът сподели линк за разговор с активирана опция за одобрение, потенциалните участници остават в зона за изчакване, докато домакинът не ги приеме в срещата.

Аудио и видеокачеството получават значителни технически подобрения в тази версия. Новата функционалност „QuickHD“ гарантира, че видеопотоците достигат висока разделителна способност още в първите няколко секунди от разговора, вместо да страдат от първоначална замъгленост. Освен това може да се активира настройка за потискане на шума по време на разговора, за да се филтрират нежеланите фонови шумове, като по този начин предаването на гласа остава ясно дори в шумна среда. Meta потвърди, че тези функции се въвеждат постепенно по целия свят и скоро ще бъдат достъпни за всички потребители.