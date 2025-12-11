Scania представя електрически камион с два управляеми предни моста

Шведският гигант Scania отново демонстрира технологично превъзходство, разширявайки портфолиото си от електрически товарни превозни средства с един наистина впечатляващ модел. На бял свят се появи първият им тежкотоварен електрически камион с конфигурация 8x4, който разполага с два управляеми предни моста – иновация, която драстично повишава неговата товароносимост и маневреност.
Новият самосвал неслучайно е кръстен на митичния кон на Один – Sleipnir. В скандинавската митология, Sleipnir е осемкрак жребец, символ на несравнима сила, мощ и безусловна надеждност. Това име е повече от подходящо за машината, която е специално проектирана да се справи с едни от най-трудните условия в света – тези в мината LKAB в Малмберген, Северна Швеция.
В основата на тази колосална сила стои гъвкавата модулна платформа на Scania, която позволи на инженерите да създадат превозното средство в изключително кратки срокове. Що се отнася до работните му параметри, те са впечатляващи: самосвалът има товароносимост от 38 тона и постига бруто тегло от внушителните 60 тона.
За да захрани този електрически исполин, Scania е интегрирала два батерийни пакета MP-20 с общ капацитет от 416 kWh. Тези енергийни хранилища захранват електродвигателя EM C 1-4, който генерира мощност от 400 kW. Тази конфигурация е ключова за ежедневната му задача: транспортиране на скална маса по 5-километров маршрут, който включва сериозна денивелация от 250 метра, от товарната станция до площадката за засипване.
Разработката на модела Sleipnir стъпва на солиден фундамент – успешният триосен електрически самосвал Scania 6x4, който оперира в същата мина Малмберген още от 2022 година. Този натрупан опит дава увереност, че новият електрически камион ще се превърне в еталон за екологична ефективност и тежкотоварен транспорт в минната индустрия.
1 ДрайвингПлежър
Коментиран от #2
11:36 11.12.2025
2 Мнение
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Тия новини за съвременните електрички (коли/камиони с последователно свързани батерии от джиесеми) са изключително насочени към днешните шарани (хора без собствено мнение, които вярват безрезервно на "журналисти" като Цънцето, Любенов и Златарева)!
Все пак електрическият двигател е изобретен много преди двг, НО поради липса на адекватен енергиен носител, са го оставили настрани!
В даден момент икономиката на фащ достигна заветните от 10-38 трилиона долара дълг (изхарчени кинти, които нямат), та някой реши:
"Защо да не въведем новият "тренд" в автомобилостроенето - електрички с батерии от джиесеми, като по този начин ще принудим цялото човечество да мине на тия електрички, за които ще кажем, че са еко /нищо, че се захранват от ток на въглища, те шараните няма да разберат/ и са бъдещето!"
И хооп ето я новата "свръх модерна" технология, с която ни занимават 24/7 и която почти никой не ще, но нали има квоти за преминаването до 2030-40, та продължават да ни занимават?!
Също като Мъск, изкара некъв ел камион, който все още никой не е виждал да се движи масово по пътищата?!
Ама така е, когато има рибари трябва да има и риби!
12:30 11.12.2025