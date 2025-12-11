Новини
Scania представя електрически камион с два управляеми предни моста

11 Декември, 2025

Това е първият им тежкотоварен електрически камион с конфигурация 8x4

Scania представя електрически камион с два управляеми предни моста - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Шведският гигант Scania отново демонстрира технологично превъзходство, разширявайки портфолиото си от електрически товарни превозни средства с един наистина впечатляващ модел. На бял свят се появи първият им тежкотоварен електрически камион с конфигурация 8x4, който разполага с два управляеми предни моста – иновация, която драстично повишава неговата товароносимост и маневреност.

Новият самосвал неслучайно е кръстен на митичния кон на Один – Sleipnir. В скандинавската митология, Sleipnir е осемкрак жребец, символ на несравнима сила, мощ и безусловна надеждност. Това име е повече от подходящо за машината, която е специално проектирана да се справи с едни от най-трудните условия в света – тези в мината LKAB в Малмберген, Северна Швеция.

В основата на тази колосална сила стои гъвкавата модулна платформа на Scania, която позволи на инженерите да създадат превозното средство в изключително кратки срокове. Що се отнася до работните му параметри, те са впечатляващи: самосвалът има товароносимост от 38 тона и постига бруто тегло от внушителните 60 тона.

За да захрани този електрически исполин, Scania е интегрирала два батерийни пакета MP-20 с общ капацитет от 416 kWh. Тези енергийни хранилища захранват електродвигателя EM C 1-4, който генерира мощност от 400 kW. Тази конфигурация е ключова за ежедневната му задача: транспортиране на скална маса по 5-километров маршрут, който включва сериозна денивелация от 250 метра, от товарната станция до площадката за засипване.

Разработката на модела Sleipnir стъпва на солиден фундамент – успешният триосен електрически самосвал Scania 6x4, който оперира в същата мина Малмберген още от 2022 година. Този натрупан опит дава увереност, че новият електрически камион ще се превърне в еталон за екологична ефективност и тежкотоварен транспорт в минната индустрия.


