Новини
Технологии »
Защо светофарите с таймери изчезнаха тихомълком

Защо светофарите с таймери изчезнаха тихомълком

6 Юли, 2026 10:20 1 579 16

  • светофари-
  • таймери-
  • кръстовища-
  • трафик

„Ефектът на последната секунда“ превърна дигиталните броячи от улеснение за шофьорите в опасна клопка на пътя

Защо светофарите с таймери изчезнаха тихомълком - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пътните полицаи и градските управи по света все по-често си задават един привидно парадоксален въпрос: дали удобните на пръв поглед светофари с обратно броене всъщност не ни правят по-агресивни на пътя? Докато у нас, в България, шофьорите масово приветстваха секундарниците по кръстовищата, защото им дават яснота кога точно ще светне зеленото, управата реши поетапно да ги премахне заради опасния „ефект на последната секунда“.

Всичко опира до психологията на човека зад волана. Вместо да намалят скоростта и да спрат плавно, виждайки, че времето изтича, много водачи правят точно обратното – натискат педала на газта до ламарината, за да „хванат“ последния миг преди жълтия сигнал. Тази опасна игра на нерви се засича с поведението на пешеходците, които пък често тръгват да пресичат две-три секунди преди техният таймер да е изтекъл. Резултатът? Рискът от тежки катастрофи и блъснати хора на пешеходни пътеки нараства главоломно заради секунда невнимание и излишно бързане.

поради тази причина много градове вече обърнаха гръб на дигиталните броячи. Но в някои страни в Европа вместо познатите цифри, на светофарните уредби започват да се появяват специфични буквени съкращения, които показват как точно се управлява трафикът в конкретния момент. Системи с означения за адаптивно управление чрез умни сензори, за ръчен режим или за намеса на диспечер от контролен център подсказват на шофьорите, че изкуствен интелект или жив оператор регулира колоните в реално време, елиминирайки нуждата от подвеждащи секунди.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    39 0 Отговор
    Беше си много добре с броячите. Но трябваше да се вземат едни пари. Оная с жилетката направи всичко възможно да ги махнат.

    10:28 06.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    38 1 Отговор
    То в ЕсеС нищо хубаво не остава, всяко улеснение за водачите било ЛОШО нещо❗
    На червено, като видиш 60 сек. няма да гледаш постоянно кога ще светне жълто🚗
    На зелено всеки нормален водач може да прецени дали да спре или ще мине. А за НЕнормалните и червеното не е пречка❗

    10:34 06.07.2026

  • 3 Гениално

    24 0 Отговор
    Пак заради 1% безумци дето на 50 метра от кръстовището с оставаща 1 секунда скачали на газта да минат преди да е червено страдат всички, но е пак е въпрос на управление. Много светофари имат вече камери както за скорост, така и за минаване на червено и това лесно може да се следи. За безоопасност на пешеходците, винаги ма толеранс между сигнала към водачите и сигнала към пешеходците. Иначе от екологична гледна точка, както и от гледна точка управление на трафика секундарниците са изключително полезни и създават по-малко трафик и по-малко замърсяване в градската среда - в Япония шофирането е изцяло съобразено с възможно най-екологичното шофиране, без газ преди светофар който ще светне червено и забавяне вместо пълно спиране пред светофар, който ще светне зелено.

    Коментиран от #5

    10:34 06.07.2026

  • 4 Някой

    14 0 Отговор
    Уж не отговаряло на законови норми. Реално за тях трябваше да променят неща.

    10:37 06.07.2026

  • 5 Някой

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гениално":

    По гледано в азиатски държави изобщо нямат жълт светофар и директно от червено на зелено и обратното.

    10:38 06.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    Колко ли ВЕКа ще трябват още, за да се въведе в България "умна система на управление"-
    седя си сам на червено, а на зеленото няма нито една кола дори в далечината,

    Или светофарите са настроени примерно на 30:30 , а сутрин в едната посока има 3 пъти повече коли, вечер повечето коли са в другата посока🤔🚗

    10:43 06.07.2026

  • 7 Ухаааа

    16 0 Отговор
    Пълна глупост. То който натоска газта пак си я натиска. Беше си много по добре от сега. Виждаш че остават няколко секунди и спираш, Виждаш и кога трябва да се приготвиш да потеглиш. Всичкото е за печалба на фирмата обслужваща светофарите. Хващам се на бас, че пак ще сложат таймерите, и после пак ще ги махат. Парата да върви. Всичко друго си е лай-лай!

    11:02 06.07.2026

  • 8 Анонимен

    9 0 Отговор
    Глупости на търкалета, и най-наглите шофьори като видят от далече, че няма да минат навреме, спираха плавно и спокойно като нормални хора; пешеходците тръгваха още преди на тях да им светне зелено. Искат да ни върнат в ерата на мръсната газ в последната секунда.

    11:05 06.07.2026

  • 9 Анджо

    6 0 Отговор
    Пълни глупости пишат, много по добре е със секундарника, иначе се чудя да карам ли или да спирам и на края минавам на жълто. Винаги отсрещният светофар трябва да има 3,4 секунди закъснение.

    11:20 06.07.2026

  • 10 Васил

    4 2 Отговор
    Не трябваше да се махат това е най доброто правено до сега можеше от далече да разбереш дали може да минеш или не ама държавата е решила че така най лесно може да бърка в Ганьовият джоб нали на Боташ бей трябва да му плащаме дълговете.

    11:22 06.07.2026

  • 11 онзи

    5 0 Отговор
    Часовниците ги махнаха,защото поголовно сменяха целите светофари с така наречени"умни". Те бяха по някаква програма,по която Фънди и компания прибраха бая пара.Уж били в "угода" на пешеходците,а то висеше и чакаше дълго време.Така че всичко е заради парата.

    11:24 06.07.2026

  • 12 Анджо

    2 0 Отговор
    Едно време се чудех на нашите тъпанари защо на големите булевардни кръстовища спират светофарите и когато се изтрепаха ги пуснаха. Всеки е карал след 12ч.и е видял какви идиоти има.

    11:26 06.07.2026

  • 13 Лост

    2 0 Отговор
    Натиска я, защото не се спазва дистанция и ,ако ти спреш не знаеш другия отзад дали ще спре.

    11:29 06.07.2026

  • 14 много е удобно с брояч

    4 0 Отговор
    трябва да по големи и засенчени за да се вижда от 50 метра да речем

    11:35 06.07.2026

  • 15 Много добре беше

    0 0 Отговор
    С таймерите .Нашите идиоти да не видят някоя глупост от европа и бързат като папагали да я повтарят.Явно има градски оправи все още с топки , защото в някои малки градчета все още има броячи Например Нова Загора, Казанлък!!!

    11:47 06.07.2026

  • 16 Нов

    1 0 Отговор
    При нас в Русе не са махали таймерите от светофарите и така си е много по-добре. И не се е чуло досега, заради това да е станала катастрофа.

    11:49 06.07.2026