Защо светофарите с таймери изчезнаха тихомълком

Пътните полицаи и градските управи по света все по-често си задават един привидно парадоксален въпрос: дали удобните на пръв поглед светофари с обратно броене всъщност не ни правят по-агресивни на пътя? Докато у нас, в България, шофьорите масово приветстваха секундарниците по кръстовищата, защото им дават яснота кога точно ще светне зеленото, управата реши поетапно да ги премахне заради опасния „ефект на последната секунда“.

Всичко опира до психологията на човека зад волана. Вместо да намалят скоростта и да спрат плавно, виждайки, че времето изтича, много водачи правят точно обратното – натискат педала на газта до ламарината, за да „хванат“ последния миг преди жълтия сигнал. Тази опасна игра на нерви се засича с поведението на пешеходците, които пък често тръгват да пресичат две-три секунди преди техният таймер да е изтекъл. Резултатът? Рискът от тежки катастрофи и блъснати хора на пешеходни пътеки нараства главоломно заради секунда невнимание и излишно бързане.

поради тази причина много градове вече обърнаха гръб на дигиталните броячи. Но в някои страни в Европа вместо познатите цифри, на светофарните уредби започват да се появяват специфични буквени съкращения, които показват как точно се управлява трафикът в конкретния момент. Системи с означения за адаптивно управление чрез умни сензори, за ръчен режим или за намеса на диспечер от контролен център подсказват на шофьорите, че изкуствен интелект или жив оператор регулира колоните в реално време, елиминирайки нуждата от подвеждащи секунди.