Защо светофарите с таймери изчезнаха тихомълком

Пътните полицаи и градските управи по света все по-често си задават един привидно парадоксален въпрос: дали удобните на пръв поглед светофари с обратно броене всъщност не ни правят по-агресивни на пътя? Докато у нас, в България, шофьорите масово приветстваха секундарниците по кръстовищата, защото им дават яснота кога точно ще светне зеленото, управата реши поетапно да ги премахне заради опасния „ефект на последната секунда“.
Всичко опира до психологията на човека зад волана. Вместо да намалят скоростта и да спрат плавно, виждайки, че времето изтича, много водачи правят точно обратното – натискат педала на газта до ламарината, за да „хванат“ последния миг преди жълтия сигнал. Тази опасна игра на нерви се засича с поведението на пешеходците, които пък често тръгват да пресичат две-три секунди преди техният таймер да е изтекъл. Резултатът? Рискът от тежки катастрофи и блъснати хора на пешеходни пътеки нараства главоломно заради секунда невнимание и излишно бързане.
поради тази причина много градове вече обърнаха гръб на дигиталните броячи. Но в някои страни в Европа вместо познатите цифри, на светофарните уредби започват да се появяват специфични буквени съкращения, които показват как точно се управлява трафикът в конкретния момент. Системи с означения за адаптивно управление чрез умни сензори, за ръчен режим или за намеса на диспечер от контролен център подсказват на шофьорите, че изкуствен интелект или жив оператор регулира колоните в реално време, елиминирайки нуждата от подвеждащи секунди.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнение
10:28 06.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
На червено, като видиш 60 сек. няма да гледаш постоянно кога ще светне жълто🚗
На зелено всеки нормален водач може да прецени дали да спре или ще мине. А за НЕнормалните и червеното не е пречка❗
10:34 06.07.2026
3 Гениално
Коментиран от #5
10:34 06.07.2026
4 Някой
10:37 06.07.2026
5 Някой
До коментар #3 от "Гениално":По гледано в азиатски държави изобщо нямат жълт светофар и директно от червено на зелено и обратното.
10:38 06.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
седя си сам на червено, а на зеленото няма нито една кола дори в далечината,
❗
Или светофарите са настроени примерно на 30:30 , а сутрин в едната посока има 3 пъти повече коли, вечер повечето коли са в другата посока🤔🚗
10:43 06.07.2026
7 Ухаааа
11:02 06.07.2026
8 Анонимен
11:05 06.07.2026
9 Анджо
11:20 06.07.2026
10 Васил
11:22 06.07.2026
11 онзи
11:24 06.07.2026
12 Анджо
11:26 06.07.2026
13 Лост
11:29 06.07.2026
14 много е удобно с брояч
11:35 06.07.2026
15 Много добре беше
11:47 06.07.2026
16 Нов
11:49 06.07.2026