Жега, климатик и спукано предно стъкло или за скритите опасности от неправилното охлаждане на автомобила

Летните жеги подлагат на сериозно изпитание не само шофьорите, но и техниката в автомобилите. В стремежа си да избягат от задушаващата топлина веднага след качване в купето, много водачи допускат една и съща сериозна грешка – включват климатика на максимална мощност и най-ниската възможна температура. Този интуитивен, но погрешен подход всъщност забавя охлаждането, претоварва компресора и осезаемо повишава разхода на гориво. Нещо повече, неправилното насочване на студения въздушен поток крие реален риск от внезапна повреда на предното стъкло.

Когато автомобилът е престоял дълго време на пряка слънчева светлина, температурата в купето може да надхвърли 50 градуса, а самото предно стъкло се нагрява до критични нива. Насочването на ледена струя въздух директно към силно нагорещения триплекс създава огромен температурен шок. Материалът се свива рязко и неравномерно, което много често води до появата на пукнатини, започващи от основата на стъклото. Затова дефлекторите на вентилацията никога не трябва да се насочват фронтално към стъклото в първите минути на охлаждане.

За да се избегнат скъпи посещения в сервиза и излишно натоварване на охладителната система, първата стъпка след качване в напечената кола винаги трябва да бъде естественото проветряване. Отварянето на прозорците за две-три минути позволява на най-горещия въздух да излезе бързо от купето. Едва след това прозорците се затварят и се активира климатикът.

Задаването на минимални температурни стойности от порядъка на 16 или 18 градуса също е илюзия, която не ускорява процеса. Климатичната инсталация работи с еднакъв капацитет без значение дали е настроена на минимум, или на умерена температура. Оптималният диапазон за поддържане на здравословен микроклимат в купето е между 21 и 24 градуса по Целзий. Всичко под тези граници просто кара компресора да работи без прекъсване на максимален режим, което товари мотора и бърка директно в джоба на шофьора чрез по-висок разход.

Начинът, по който се разпределя въздушният поток, е също толкова важен и за здравето на пътниците. Насочването на студената струя директно към телата на водача или пасажерите е сигурна рецепта за настинки, схващания и хипотермия. Правилният подход изисква въздушните струи да се насочат нагоре към тавана или настрани, за да се постигне плавна и естествена циркулация на хладния въздух в цялото пространство на купето, без това да застрашава стъклото или здравето ви.