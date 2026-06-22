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Пропилени милиарди: НАСА окончателно погребва лунната станция Gateway

Пропилени милиарди: НАСА окончателно погребва лунната станция Gateway

22 Юни, 2026 15:15 796 6

  • наса-
  • космос-
  • станция-
  • луна

Американската космическа агенция дръпна шалтера на амбициозния проект за орбитална база около Луната, пренасочвайки целия си ресурс директно към изграждането на повърхностна база

Пропилени милиарди: НАСА окончателно погребва лунната станция Gateway - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Един от най-скъпите и обсъждани стълбове в новата лунна надпревара официално отиде в историята. НАСА сложи точка на бъдещето на орбиталния комплекс Gateway, като издаде официална заповед към главния изпълнител Northrop Grumman за пълно преустановяване на работата по жизненоважния обитаем модул HALO. Радикалният завой принуди аерокосмическия гигант спешно да започне пренасочване на стотици инженери и тесни специалисти към съвсем различни програми. Горчивата равносметка за американския данъкоплатец е сурова – само по това перо Northrop Grumman вече е усвоила над 1 милиард долара, които, заедно с договорите на десетки подизпълнители по веригата, сега ще трябва да бъдат безвъзвратно отписани в графата „невъзвратими загуби“.

Голямата софтуерна и стратегическа промяна назряваше още от пролетния брифинг на агенцията, когато новата администрация реши изцяло да пренапише архитектурата на водещата програма Artemis. Вместо да се изгражда сложна и скъпа междинна „спирка“ в лунна орбита, която да служи за транзитно убежище на астронавтите, приоритетът бе преместен директно върху изграждането на постоянна база на самата лунна повърхност. Това решение автоматично превърна летящата космическа гарсониера HALO в напълно излишна тежест.

И докато силовият и задвижващ модул на станцията все пак намери спасителен пояс – той ще бъде конструиран наново и интегриран в бъдещ космически кораб с ядрен двигател за марсианската мисия през 2028 г. – съдбата на жилищния отсек остава трагична. До последно от Northrop Grumman водеха изтощителни преговори с Белия дом и космическото ведомство в опит да спасят проекта, предлагайки HALO да бъде модифициран за нуждите на наземната лунна инфраструктура. Това инженерно спасение обаче се оказа абсолютно невъзможно. От една страна, 9-тонното туловище на модула е твърде масивно за настоящите спускаеми апарати, а от друга – изплуваха шокиращи детайли, че скъпоценният алуминиев корпус, произведен в Италия от Thales Alenia Space, вече е започнал да проявява сериозни следи от корозия и повърхностна ръжда по време на съхранението му в САЩ.

Искането за замразяване на проекта заби последния пирон в ковчега на Gateway, повличайки със себе си и други ключови играчи. Официални разпореждания за спиране на работата са изпратени и до Paragon Space Development – компанията, отговорна за сложните системи за поддържане на живота в модула. Металната конструкция на HALO, която пристигна тържествено в Щатите през пролетта на 2025 г., за да бъде сглобена на чисто, сега се превръща в най-скъпия паметник на изгубените космически амбиции. Тъй като интериорът и архитектурата му бяха строго профилирани за конкретната орбитална конфигурация, радикалната промяна в курса на НАСА го направи абсолютно безполезен за нуждите на човечеството в обозримо бъдеще.


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  • 1 Кака Наска Байконурова

    3 4 Отговор
    От една лъжа на по-голяма лъжа. Това е като с бюджетите на Прогресивна България.

    15:25 22.06.2026

  • 2 Опорка

    3 0 Отговор
    Америкън хай-тек в действие.

    15:32 22.06.2026

  • 3 Стенли Кубрик

    3 0 Отговор
    Не хареса тази новина 🤣🤣🤣

    15:34 22.06.2026

  • 4 Иран

    0 0 Отговор
    Това е само началото.

    15:37 22.06.2026

  • 5 ПропилянПреход

    3 2 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини... наистина ли искаме да продължаваме чужденци да ги грабят ?

    15:40 22.06.2026

  • 6 Симо

    0 0 Отговор
    Показателно за едно общество в регресия! Щях да напиша - нация, но американците не са нация. Те,от доста време не могат да направят дори това, което можеха. Тъжно, но факт. А един милиард, за печатницата поне за сега не са истинския проблем. Проблем ще станат, когато вече не могат да ги пласират на останалия свят. Иначе планова,..... ей такива! Това ще направи, онова ще направим, и накрая ....... ми то не стана.

    16:09 22.06.2026