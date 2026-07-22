Китай ще строи електрическа кула на полюса на Луната

Бъдещите пилотирани и роботизирани мисии, насочени към изследването на Луната, са изправени пред сериозно инженерно препятствие. В полярните ширини на спътника съществуват релефни зони, в които слънчеви лъчи не са прониквали от милиарди години. За да преодолеят този проблем, китайски учени разработиха концепция за безжичен пренос на електроенергия към луноходите и изследователските сонди чрез прецизно насочени лазерни лъчи.

Архитектурата на проекта предвижда изграждането на специализирани генераторни кули в най-високите точки около Южния полюс, които се радват на почти постоянно слънчево греене. Събраната чрез фотоволтаични масиви енергия ще се трансформира в мощни лазерни импулси, отправили се пряко към оборудването, действащо в дълбоките и сякаш непревземаеми сенчести падини.

За да потвърдят ефективността на модела, изследователите са използвали топографски данни от орбиталните апарати на НАСА, фокусирайки се върху стратегически важния кратер Шакълтън. Симулациите показват, че оптималното позициониране на захранващите съоръжения увеличава полезното покритие с над 35 процента, като същевременно позволява стабилен пренос на енергия на разстояние от порядъка на 5 километра.

Разработването на подобна безжична инфраструктура премахва необходимостта от носенето на тежки и обемни акумулаторни батерии от самите луноходи, с което чувствително се увеличава техният полезен товар. Олекотяването на превозните средства отваря път за монтирането на допълнителна научна апаратура, пробивно оборудване и аналитични лаборатории, от решаващо значение за откриването на воден лед.

В по-дългосрочен план подобна енергийна мрежа ще стъпи в основата на планираната Международна лунна изследователска станция (ILRS). Чрез осигуряването на непрекъсваем източник на захранване китайските инженери се надяват да гарантират автономността на бъдещите обитаеми модули и да превърнат най-суровите и тъмни ъгълчета на Луната в устойчива площадка за научна дейност.