Mitsubishi също влиза в надпреварата за производство на роботи

В продължение на години Mitsubishi се представяше разочароващо на световната автомобилна сцена, наблюдавайки мълчаливо отстрани как конкурентите агресивно модернизираха своите сглобяващи линии, докато собственото ѝ продуктово портфолио бавно остаряваше. Напълно осъзнавайки технологичния си дефицит, японският автомобилен производител, прави мащабен и нестандартен залог, за да изпревари конкуренцията. Вместо просто да закупи готови автоматизирани системи, Mitsubishi подписа исторически Меморандум за разбирателство с Highlanders, стартъп в областта на изкуствения интелект и роботиката, създаден от университета в Токио, с цел съвместно разработване и масово производство на усъвършенствани хуманоидни роботи.

Това е мащабна индустриална инициатива, предназначена да се бори с опустошителния и хроничен недостиг на работна ръка в японските фабрики, като същевременно внася отчаяно необходимата гъвкавост в производствената мрежа на Mitsubishi. Вместо да следва традиционния път на снабдяване с външно оборудване от доставчик, стратегията, която BMW в момента прилага в Южна Каролина, Mitsubishi интегрира цялата операция. Автомобилният производител вече е придобил дялово участие в Highlanders и планира да преустрои неизползваните, празни сгради в историческия си завод за задвижващи системи в Киото, за да произвежда двукраките машини на място.

Проектът в Киото, чието пускане в експлоатация на сглобяващите линии е планирано още през 2027 година, има за цел да постигне зашеметяващо производство от 1 000 хуманоидни роботи на месец. Наречен прототип „N“, роботът с височина 175 сантиметра е проектиран с човекоподобни пропорции, ръце с пет пръста и усъвършенстван физически AI „мозък“, наречен Kepler v1.0, който му позволява да борави със съществуващите фабрични инструменти. Първоначално тези машини ще бъдат пуснати в действие в завода в Киото, където ще поемат прецизни задачи като сглобяване на компоненти за двигатели и вътрешна фабрична логистика, за да събират критично важни оперативни данни. Ако изкуственият интелект издържи на бруталния, повтарящ се ритъм на реалната автомобилна производствена линия, Mitsubishi планира да превърне това начинание в изцяло нов източник на приходи чрез продажбата на хуманоидите на външни производствени фирми.

Докато автомобилните гиганти като Toyota и Tesla отдавна експериментират с усъвършенствана роботика,Mitusbishi твърди, че това начинание бележи първото в историята на индустрията съвместно споразумение за масово производство между автомобилна марка и стартираща компания, специализирана в хуманоидна роботика. Изпълнителният директор Такао Като представя този рискован залог не като враждебно поглъщане на производствения цех, а като еволюция към хармонична екосистема, в която хората и роботите работят рамо до рамо.