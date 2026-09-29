Google Assitant официално е мъртъв в автомобила

Ерата на класическия гласов асистент в дигиталния свят на Google официално приключи, след като софтуерният гигант предприе мащабна и необратима стъпка по пълното пенсиониране на Google Assistant. Потребителите, които разчитат на мобилната платформа и инфоразвлекателната система Android Auto по време на пътувaне, вече са принудени да преминат изцяло към изкуствения интелект на Google Gemini.

Промяната идва с актуалните софтуерни ъпдейти, при които опцията за превключване обратно към стария асистент в настройките на приложението е окончателно премахната. По този начин дългогодишният гласов помощник отстъпва място на изкуствен интелект на всички свързани устройства, включително смартфони, таблети и автомобилни екрани, управлявани през Android Auto.

Въпреки амбициите на технологичния лидер за по-интелигентно и гъвкаво потребителско изживяване, преходът предизвиква сериозни вълни от недоволство сред шофьорите. Множество потребители алармират в специализирани форуми, че Gemini все още среща затруднения с изпълнението на базови автомобилни команди, като например изпращане на текстови съобщения, осъществяване на спешни повиквания или управление на интелигентни домашни устройства по пътя. За разлика от досегашния асистент, новият ИИ модел често изисква допълнителни потвърждения или се сблъсква с ограничения за безопасност, което създава излишни разсейвания зад волана.

Засега класическият Google Assistant продължава да функционира единствено в рамките на стационарната екосистема от смарт устройства за дома като колонките Google Nest, но в автомобила изкуственият интелект вече пое пълния контрол без възможност за връщане назад.