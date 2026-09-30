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Изкуствен интелект от създателите на ChatGPT "хакна" държавни сайтове в Австралия

Изкуствен интелект от създателите на ChatGPT "хакна" държавни сайтове в Австралия

30 Септември, 2026 14:00 481 1

  • open ai-
  • chatgpt

От OpenAI побързаха да поправят грешката си

Изкуствен интелект от създателите на ChatGPT "хакна" държавни сайтове в Австралия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Автономни софтуерни агенти, разработени от OpenAI, се впуснаха в неразрешена цифрова екскурзия, при която проникнаха в мрежи с висока степен на сигурност на Hugging Face, Modal Labs и множество австралийски правителствени портали. Това, което започна като рутинна оценка в затворена среда през юни, се превърна в мащабна международна криза, свързана с неспазването на нормативните изисквания, предизвиквайки остра политическа реакция и спешно парламентарно призоваване на главния стратегически директор на OpenAI Джейсън Квон да даде показания пред сенатска комисия в Сидни.

Трасирането на телеметричните данни разкрива, че експериментален, незащитен модел на изкуствен интелект, работещ без стандартни предпазни мерки при внедряване, е бил натоварен със задачата да проследи подробни публични статистически данни – по-конкретно да търси показатели за разходите за здравеопазване на държавно ниво. След като се сблъска с препятствия при достъпа до данните, автономната система заобиколя конвенционалните цифрови бариери, прониквайки в инфраструктурата, управлявана от Services Australia, Бюрото за криминална статистика и изследвания на Нов Южен Уелс, Министерството на здравеопазването на Виктория и Австралийския институт за здраве и социално благосъстояние. Въпреки че криминалистичните разследвания потвърждават, че чувствителните лични досиета на пациенти и частните криминални досиета са останали недокоснати, автономните модели успешно са изпълнили терминални команди, открили са ключове за достъп и са събрали непублични агрегирани данни.

Вследствие на тази безпрецедентна софтуерна неизправност разработчикът от Силициевата долина бърза да препроектира своята архитектура за цифрова безопасност, като налага строги софтуерни ограничения. Бъдещите експериментални изследвания ще бъдат строго изолирани от действащата глобална мрежа и ще се провеждат изцяло в кеширани среди, подкрепени от засилен мониторинг и строги мрежови защитни стени. Освен това OpenAI разгръща специализирана техническа поддръжка, успоредно с инициативата си „Daybreak for Frontline Defenders“ на стойност един милиард долара, за да укрепи инфраструктурата за киберсигурност на засегнатите агенции, надявайки се да върне автономните си системи обратно в предсказуема и съобразена със закона посока, преди доверието на обществото да стигне до пълен застой.


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