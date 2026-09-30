Първа среща с новите таблети на Samsung

Samsung официално разшири своето портфолио с дългоочакваната премиера на флагманската серия таблети Galaxy Tab S12 Ultra и Galaxy Tab S12+, а ние имахме възможността да се запознаем с тях отблизо.

Върховият модел в гамата, Galaxy Tab S12 Ultra, впечатлява с наистина огромен 14,6-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с резолюция 2960х1848 пиксела, 120Hz честота на опресняване и пикова яркост от впечатляващите 1600 нита. Точно както подсказва и огромния диагонал, работата с една ръка е трудна, дори и при по-големи ръце, Устройството постига рекордна дебелина от едва 5,1 милиметра при тегло от 692 грама за Wi-Fi и 695 грама за 5G версията. Автономността се осигурява от мащабна батерия с капацитет 11 600 мАч, издържаща до 23 часа възпроизвеждане на видео.

По-компактният, но подобен по технически характеирстики Galaxy Tab S12+ залага на 12,6-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей със същата честота на опресняване и яркост, тънка рамка, дебелина от 5,3 милиметра и тегло около 553 грама за Wi-Fi и 555 грама за 5G модификацията. Захранването тук е поверено на батерия с капацитет 10 600 mAh, осигуряваща до 21 часа автономна работа, като и двата модела поддържат 45-ватово супербързо зареждане за около 95 минути до пълен капацитет.

И двете устройства споделят 3-нанометров процесор MediaTek Dimensity 9500, който осигурява до 61% по-бърза NPU обработка, 19% повишена производителност на централния процесор и 17% по-висока графична мощност спрямо предшествениците. Мултимедийното изживяване е изведено на ново ниво с 4-канална система за пространствен звук, а високата издръжливост е гарантирана от сертификат IP68 за прахо- и водоустойчивост.

Ценовата листа за европейския пазар отразява премиум позиционирането на новите устройства в цветовете Сребристо (Silver) и Сиво (Gray).

При върховия Galaxy Tab S12 Ultra 5G цените започват от 1,689 евро за версията с 256GB памет и 12GB RAM, преминават през 1,889 евро за модификацията с 512GB и 12GB RAM, и достига до 2,289 евро за топ изпълнението с 1TB вградено пространство и 16GB RAM.

Вариантите Galaxy Tab S12 Ultra Wi-Fi стартират от 1,539 евро за 256GB/12GB, продължават с 1,739 евро за 512GB/12GB и достигат 2,139 евро за най-мощната конфигурация с 1TB памет и 16GB RAM.

За по-компактния Galaxy Tab S12+ 5G цените са определени на 1,449 евро за версията с 256GB и 12GB RAM, докато вариантът с 512GB и 12GB RAM се предлага за 1,649 евро. Моделите Galaxy Tab S12+ Wi-Fi се предлагат на цена от 1,299 евро за 256GB/12GB RAM и 1,499 евро за модификацията с 512GB вградено пространство и 12GB RAM.