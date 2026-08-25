Идва ли нова форма при смартфоните?

След години на маргинални подобрения, при които дизайнът на мобилните устройства достигаше до привидно монотонно плато, пазарът изглежда е на прага на нов визуален и ергономичен прелом. Размиването на границите между класическия моноблок и сгъваемите концепции кара водещите технологични гиганти все по-дръзко да експериментират с нестандартни съотношения на дисплея, нови силуети и авангардни инженерни решения. Този стремеж към пренаписване на познатите стандарти показва ясно, че стремежът към перфектното смарт устройство далеч не е приключил, а тепърва навлиза в следващата си еволюционна фаза.

Сега, китайският технологичен гигант Huawei за пореден път се опитва да преначертае стандартните пропорции в мобилната индустрия, показвайки необичайното си устройство Pura X View. Моделът се позиционира като първия класически моноблоков смартфон, който залага на нестандартно широко съотношение на екрана от 16:9.5. Инженерите са успели да постигнат рекордните 96.1% ефективна площ на дисплея спрямо тялото, благодарение на изключително фините рамки с дебелина едва 1.05 мм.

Макар пълните търговски спецификации да се пазят в тайна за официалната премиера, източници от бранша разкриват, че OLED матрицата разполага с 6.39-инчов диагонал, резолюция от 2232 × 1320 пиксела и впечатляваща пикова яркост, достигаща 6500 нита. Голямото инженерно постижение в конструкцията е съчетаването на огромен акумулатор с капацитет 7000 mAh и ултратънък корпус с дебелина от едва 6.68 мм при общо тегло от 201 грама.

Технологичната платформа се допълва от хоризонтално разположен троен модул на задната камера с формата на хапче, където се очаква присъствието на три 50-мегапикселови сензора. Под капака ще работи фирменият чипсет Kirin 9030s, подкрепен от 12 GB оперативна памет и възможност за разширение на съхранението чрез microSD карта с обем до 1 TB. Pura X View ще дебютира на пазара в четири цветови варианта, а финалните подробности около цената и глобалната наличност ще станат ясни по време на специалното събитие на марката на 28 август.