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Идва ли нова форма при смартфоните?

Идва ли нова форма при смартфоните?

25 Август, 2026 15:40 1 123 5

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Huawei разкри Pura X View с уникален широк екран и огромна батерия

Идва ли нова форма при смартфоните? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След години на маргинални подобрения, при които дизайнът на мобилните устройства достигаше до привидно монотонно плато, пазарът изглежда е на прага на нов визуален и ергономичен прелом. Размиването на границите между класическия моноблок и сгъваемите концепции кара водещите технологични гиганти все по-дръзко да експериментират с нестандартни съотношения на дисплея, нови силуети и авангардни инженерни решения. Този стремеж към пренаписване на познатите стандарти показва ясно, че стремежът към перфектното смарт устройство далеч не е приключил, а тепърва навлиза в следващата си еволюционна фаза.

Сега, китайският технологичен гигант Huawei за пореден път се опитва да преначертае стандартните пропорции в мобилната индустрия, показвайки необичайното си устройство Pura X View. Моделът се позиционира като първия класически моноблоков смартфон, който залага на нестандартно широко съотношение на екрана от 16:9.5. Инженерите са успели да постигнат рекордните 96.1% ефективна площ на дисплея спрямо тялото, благодарение на изключително фините рамки с дебелина едва 1.05 мм.

Макар пълните търговски спецификации да се пазят в тайна за официалната премиера, източници от бранша разкриват, че OLED матрицата разполага с 6.39-инчов диагонал, резолюция от 2232 × 1320 пиксела и впечатляваща пикова яркост, достигаща 6500 нита. Голямото инженерно постижение в конструкцията е съчетаването на огромен акумулатор с капацитет 7000 mAh и ултратънък корпус с дебелина от едва 6.68 мм при общо тегло от 201 грама.

Технологичната платформа се допълва от хоризонтално разположен троен модул на задната камера с формата на хапче, където се очаква присъствието на три 50-мегапикселови сензора. Под капака ще работи фирменият чипсет Kirin 9030s, подкрепен от 12 GB оперативна памет и възможност за разширение на съхранението чрез microSD карта с обем до 1 TB. Pura X View ще дебютира на пазара в четири цветови варианта, а финалните подробности около цената и глобалната наличност ще станат ясни по време на специалното събитие на марката на 28 август.

Идва ли нова форма при смартфоните?


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Радославе, каква кола караш ?

    Коментиран от #2

    15:43 25.08.2026

  • 2 Все тая

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Тротинетка кара

    15:49 25.08.2026

  • 3 Ху явей

    0 0 Отговор
    На таблефон прилича.

    16:05 25.08.2026

  • 4 шаа

    1 0 Отговор
    е, точно си купих панталон с джобове за предния формат, и сега пак трябва нов да купувам или да го прекроявам.

    16:18 25.08.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Поредна щуротия - тъкмо си смених моя с едно старо "13 Мини" родих се!

    17:04 25.08.2026