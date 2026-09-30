AI и дейта центровете – новият модел на индустрията

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Изкуственият интелект вече не променя само софтуера.

Той постепенно навлиза и във физическия свят.

Дейта центрове, автоматизирани производствени линии, интелигентни складове и хуманоидни роботи започват да оформят нов модел на индустрията.

Това поставя важен въпрос и пред България:

Ще бъдем ли само потребители на тези технологии или ще успеем да привлечем част от новите индустрии и инвестиции?

Фабриката на бъдещето вече се променя

Традиционният модел на фабриката постепенно се трансформира.

Автоматизацията отдавна е част от автомобилната индустрия, но днес към класическите индустриални роботи се добавя ново поколение системи, управлявани от изкуствен интелект.

Т.нар. Physical AI означава изкуствен интелект, който не само анализира информация, а управлява физически машини, роботи и производствени процеси.

Хуманоидни роботи вече се тестват в реални фабрики.

Засега това са предимно пилотни проекти.

Но преходът от лабораторията към индустриалното производство вече е започнал.

BMW: 30 000 автомобила с участието на хуманоиден робот

Един от най-конкретните примери идва от BMW.

През 2025 година в завода на компанията в Спартанбърг, САЩ, хуманоидният робот Figure 02 участва в реален производствен процес.

В рамките на около десет месеца роботът подпомага производството на повече от 30 000 автомобила BMW X3.

Figure 02 е преместил повече от 90 000 компонента и е натрупал около 1 250 часа работа.

Основната му задача е била прецизното позициониране на метални детайли за последващ процес на заваряване.

BMW описва проекта като важна стъпка в практическото приложение на Physical AI в автомобилното производство.

Mercedes-Benz също тества хуманоидни роботи

Подобни тестове извършва и Mercedes-Benz.

В Digital Factory Campus в Берлин-Мариенфелде компанията работи с хуманоидния робот Apollo, разработен от Apptronik.

Фокусът е върху използването на AI и хуманоидна роботика в реална производствена среда.

Сред възможните приложения са повтарящи се задачи, логистика и подпомагане на производствени процеси.

Тези примери показват нещо важно:

AI постепенно напуска екрана и започва да навлиза във фабриката.

Заплаха или нова възможност?

Тази трансформация неизбежно поставя въпроса за пазара на труда.

Ще изчезнат ли част от традиционните професии?

Вероятно някои задачи ще бъдат автоматизирани.

Но историята на индустриалните революции показва, че технологичните промени не само премахват определени дейности, а създават и нови професии, нови компании и цели нови индустрии.

Въпросът е кои държави ще бъдат сред тези, които създават технологиите, и кои ще останат основно техни потребители.

Според Кирил Кирилов, главен оперативен директор на Discoverer Petascale Supercomputer, пред България стои именно подобен избор:

или да се възползва от технологичната трансформация и да развива собствени компетенции и продукти,

или да остане предимно пазар за решения, създадени другаде.

Дейта центровете са новата индустриална инфраструктура

Зад изкуствения интелект стои огромна изчислителна инфраструктура.

Дейта центровете съдържат:

сървъри, системи за съхранение, мрежово оборудване, системи за охлаждане и непрекъсваемо електрозахранване.

Те са основата на облачните услуги, финансовите системи, телекомуникациите, научните изчисления, електронната търговия и все по-често на AI приложенията.

Затова дейта центровете постепенно започват да играят роля, подобна на традиционната индустриална инфраструктура.

Където има достатъчно изчислителна мощност, добра свързаност и надеждна енергия, там могат да се развиват нови технологични дейности.

Енергията се превръща в индустриален фактор

Тук се появява ключовият въпрос за електроенергията.

Дейта центровете, изкуственият интелект, роботиката и автоматизацията изискват все повече електричество.

Международната агенция по енергетика очаква глобалното потребление на електроенергия от центровете за данни да се увеличи от около 415 TWh през 2024 г. до приблизително 945 TWh през 2030 г. IEA

Това означава повече от удвояване за няколко години.

Но при подобна инфраструктура не е достатъчно просто да има електроенергия.

Тя трябва да бъде:

надеждна, постоянна и достъпна в достатъчно количество.

Затова при избора на място за нов дейта център или високотехнологично производство все по-важни стават:

мрежовият капацитет, възможността за присъединяване, цената на електроенергията и стабилността на електроенергийната система.

Каква е ролята на възобновяемата енергия?

Възобновяемите източници също ще имат важна роля.

Според IEA почти половината от допълнителното електропотребление на центровете за данни до 2030 година може да бъде покрито от възобновяеми източници.

Вятърната и слънчевата енергия обаче трябва да бъдат част от по-голяма система.

Необходими са:

модерна електропреносна мрежа,

системи за съхранение,

балансиране,

различни производствени източници

и резервни мощности.

Целта не е един източник самостоятелно да захранва една фабрика или един дейта център.

Целта е цялата система да бъде достатъчно стабилна и гъвкава.

Каква е възможността пред България?

Тук темата вече става стратегическа.

България има:

технически специалисти, IT сектор, индустриален опит, географско положение в Европейския съюз и потенциал за производство на повече електроенергия.

Регионите могат да бъдат разглеждани не само според наличието на земя или работна ръка.

Все по-важно ще бъде дали те могат да предложат:

енергия, мрежова инфраструктура, цифрова свързаност и условия за високотехнологични инвестиции.

Това може да бъде особено интересно за Североизточна България.

Добруджа разполага със значителен вятърен ресурс.

Ако този потенциал бъде комбиниран с модерна електропреносна мрежа и ясна стратегия за привличане на инвестиции, регионът би могъл да получи ново икономическо измерение.

Защо България все още не използва този потенциал?

Тук възниква въпросът, който все по-трудно може да бъде пренебрегван:

Защо България все още не успява да придвижи достатъчно бързо развитието на вятърната енергия?

Това вече не е само въпрос колко електроенергия могат да произведат вятърните турбини.

Това е и въпрос:

каква икономика искаме да изградим?

Ако индустриите на бъдещето изискват повече електроенергия, повече изчислителна мощност и по-силна инфраструктура, тогава енергийният потенциал на регионите се превръща и в икономически потенциал.

Една обща трансформация

AI, дейта центровете, роботиката, електрификацията и възобновяемата енергия често се разглеждат като отделни теми.

Но всъщност те все повече се свързват.

Новите индустрии изискват повече изчислителна мощност.

Повече изчислителна мощност изисква повече електроенергия.

Повече електроенергия изисква нови мощности и по-силна мрежа.

А регионите, които могат да изградят тази инфраструктура навреме, могат да бъдат сред печелившите от следващата индустриална трансформация.

Затова големият въпрос за България е:

Ще произвеждаме ли технологиите на бъдещето или само ще ги използваме?

Тази статия е част от поредицата към предстоящия документален филм

„ВЯТЪР – ПОВЕЧЕ ОТ ЕНЕРГИЯ“ - Режисьор: Неди Джон Крос