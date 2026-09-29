Военни колони ще се движат по пътища и жп линии у нас

Военни колони ще се движат по републиканската пътна и железопътна инфраструктура в България от 29 септември до 2 октомври. В придвижването ще участват военнослужещи и военна техника от формированията на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, която е част от състава на Сухопътните войски.

Колоните ще пътуват за участие в планирана полева подготовка на учебен полигон „Корен“. Министерството на отбраната съобщи:

„Придвижването ще бъде за участие в планирана полева подготовка на учебен полигон „Корен“.“

Автоколоните ще бъдат съпровождани от представители на Служба „Военна полиция“. В публикуваната информация не са посочени конкретните пътни участъци и железопътни маршрути, по които ще премине техниката, както и броят на военнослужещите и машините.

Движението е част от предварително планирана подготовка и ще продължи до 2 октомври включително.

Източници: Дир.бг