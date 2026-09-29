Военни колони ще се движат по пътища и жп линии у нас

Военни колони ще се движат по републиканската пътна и железопътна инфраструктура в България от 29 септември до 2 октомври. В придвижването ще участват военнослужещи и военна техника от формированията на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, която е част от състава на Сухопътните войски.
Колоните ще пътуват за участие в планирана полева подготовка на учебен полигон „Корен“. Министерството на отбраната съобщи:„Придвижването ще бъде за участие в планирана полева подготовка на учебен полигон „Корен“.“
Автоколоните ще бъдат съпровождани от представители на Служба „Военна полиция“. В публикуваната информация не са посочени конкретните пътни участъци и железопътни маршрути, по които ще премине техниката, както и броят на военнослужещите и машините.
Движението е част от предварително планирана подготовка и ще продължи до 2 октомври включително.
Източници: Дир.бг
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
06:41 29.09.2026
2 Пишете,пишете
06:44 29.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АГАТ а Кристи
06:49 29.09.2026
5 Явно
06:53 29.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Жорж
07:24 29.09.2026
9 оня с коня
До коментар #7 от "когато не си умен така става":Ако военните служат на Дявола,логично е Той да им плаща Заплатите.Ти обаче заявяваш че са в Тежест на Бълг. Работник?И пак повтарям:НАЛЕЖАЩО Е да ви се забрани да гласувате,за да се отнеме възможността Неадекватници да определят Бъднините на държавата!
Коментиран от #11, #16
07:25 29.09.2026
10 👍👍👍
До коментар #7 от "когато не си умен така става":Считай минуса за плюс ! Грешка при докосването 😄
07:33 29.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Маргарет Тачър
Коментиран от #17, #19
07:47 29.09.2026
13 Ха ха ха
07:49 29.09.2026
14 Баце
Коментиран от #15
07:55 29.09.2026
15 Бат Петьо Парчето
До коментар #14 от "Баце":РУСОФИЛА СЪЩО
07:57 29.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 АзГ
До коментар #12 от "Маргарет Тачър":Боико трябва да е първи и да е взводен ,нали е умен колкото вас.
08:00 29.09.2026
18 гост
08:09 29.09.2026
19 някой
До коментар #12 от "Маргарет Тачър":Маргиии, Марги... не виждам защо комунистите да ви водят гейолибералната война? Кой каквото си е надробил да си го сърба. Войнолюбещите мекодупци да ходят на фронта
08:11 29.09.2026
20 а нафта откъде намерихте?
ама па колко ще се откраде ако знаете от военните машини
тонове нафта ще се испише
08:26 29.09.2026