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Военни колони ще се движат по пътища и жп линии у нас
  Тема: Трафик

Военни колони ще се движат по пътища и жп линии у нас

29 Септември, 2026 06:37 1 160 20

  • военни колони-
  • министерство на отбраната-
  • 2-ра тунджанска механизирана бригада-
  • полигон корен-
  • сухопътни войски

Военнослужещи и техника от 2-ра Тунджанска механизирана бригада ще пътуват до учебен полигон „Корен“ до 2 октомври.

Военни колони ще се движат по пътища и жп линии у нас - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военни колони ще се движат по републиканската пътна и железопътна инфраструктура в България от 29 септември до 2 октомври. В придвижването ще участват военнослужещи и военна техника от формированията на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, която е част от състава на Сухопътните войски.

Колоните ще пътуват за участие в планирана полева подготовка на учебен полигон „Корен“. Министерството на отбраната съобщи:

„Придвижването ще бъде за участие в планирана полева подготовка на учебен полигон „Корен“.“

Автоколоните ще бъдат съпровождани от представители на Служба „Военна полиция“. В публикуваната информация не са посочени конкретните пътни участъци и железопътни маршрути, по които ще премине техниката, както и броят на военнослужещите и машините.

Движението е част от предварително планирана подготовка и ще продължи до 2 октомври включително.

Източници: Дир.бг


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    12 2 Отговор
    Военни колонии ще се стрижат по пътища и жп. линии у Вас.

    06:41 29.09.2026

  • 2 Пишете,пишете

    21 2 Отговор
    Персите ги наблюдават тези действия!

    06:44 29.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АГАТ а Кристи

    7 15 Отговор
    Стар съветски скрап на колела и вериги

    06:49 29.09.2026

  • 5 Явно

    16 2 Отговор
    ще правим плаши на Русия !

    06:53 29.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Жорж

    14 1 Отговор
    Отвратителната военщина се движи нон стоп в БГ. Да се махат и да си тренират война някъде другаде.

    07:24 29.09.2026

  • 9 оня с коня

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "когато не си умен така става":

    Ако военните служат на Дявола,логично е Той да им плаща Заплатите.Ти обаче заявяваш че са в Тежест на Бълг. Работник?И пак повтарям:НАЛЕЖАЩО Е да ви се забрани да гласувате,за да се отнеме възможността Неадекватници да определят Бъднините на държавата!

    Коментиран от #11, #16

    07:25 29.09.2026

  • 10 👍👍👍

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "когато не си умен така става":

    Считай минуса за плюс ! Грешка при докосването 😄

    07:33 29.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Маргарет Тачър

    5 6 Отговор
    Всички комунисти в запас и на источния фронт

    Коментиран от #17, #19

    07:47 29.09.2026

  • 13 Ха ха ха

    17 0 Отговор
    Опитват се да ни внушават че имаме огромна армия която дни наред ще се движи по пътища и жп линии с колони и военни влакове.Нсправо ги записват в сайт Смехотворец

    07:49 29.09.2026

  • 14 Баце

    5 3 Отговор
    Жабата се вари бавно.....

    Коментиран от #15

    07:55 29.09.2026

  • 15 Бат Петьо Парчето

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Баце":

    РУСОФИЛА СЪЩО

    07:57 29.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АзГ

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Маргарет Тачър":

    Боико трябва да е първи и да е взводен ,нали е умен колкото вас.

    08:00 29.09.2026

  • 18 гост

    2 1 Отговор
    Само да не се случат разни саботажи около населени места и възли(гари, етц.) с тая военна техника

    08:09 29.09.2026

  • 19 някой

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Маргарет Тачър":

    Маргиии, Марги... не виждам защо комунистите да ви водят гейолибералната война? Кой каквото си е надробил да си го сърба. Войнолюбещите мекодупци да ходят на фронта

    08:11 29.09.2026

  • 20 а нафта откъде намерихте?

    4 0 Отговор
    то баш кога няма нафта тия ще правят учения

    ама па колко ще се откраде ако знаете от военните машини

    тонове нафта ще се испише

    08:26 29.09.2026

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