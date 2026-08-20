Apple и ЕС се споразумяха за цените и плащането на приложения

Apple и Европейската комисия най-накрая постигнаха единогласие по отношение на правилата за App Store. От 1 октомври разработчиците в целия Европейски съюз ще могат да адаптират софтуерните си платформи съгласно преработена рамка, която отваря алтернативни канали за плащане и преструктурира традиционната система за таксуване на Apple, като ранните регистрации вече са отворени в платформата. Съгласно актуализираното споразумение, на създателите на софтуер се предоставят възможности за персонализирана конфигурация на начините за плащане, като могат да избират между собствената система на Apple за покупки в приложението (In-App Purchase), обработка на плащания от трети страни или препратки към външни уеб магазини. Разработчиците могат дори да изберат хибридна конфигурация, комбинираща и трите опции, при условие че се ангажират да запазят точно тази конфигурация за целия 12-месечен период, преди да направят по-нататъшни промени.

За да гарантира безопасността на по-малките, Apple въвежда строги предпазни мерки по тези нови маршрути за плащане. Софтуерът, създаден специално за категорията „Деца“, е строго забранен да пренасочва към уеб магазини на трети страни, което гарантира, че измамниците не могат да отклонят децата от основния път. По същия начин на потребителите под 13 години е напълно блокиран достъпът до външни уеб пренасочвания. За тийнейджърите на възраст от 13 до 17 години разработчиците могат да използват алтернативни платежни процесори и външни уеб връзки, но само ако те преминат през задължителна родителска проверка, изискваща възрастен да даде одобрение, преди да бъде направена каквато и да е транзакция.

Зад кулисите Apple е преизчислила цялата си тарифа за комисионни, за да отрази новата регулаторна среда. Използването на стандартната за Apple система за покупки в приложението вече подлежи на такса от 26 процента, докато операторите с малък обем, регистрирани в програмите „Small Business“, „Mini Apps“ или „Video Partner“ – заедно с абонаментите с автоматично подновяване, продължаващи след първата си година – се ползват с отстъпка от 15 процента. Използването на външен платежен процесор в приложението намалява таксата на Apple до 20 процента, или до 10 процента за квалифицирани разработчици с малък капитал. Ако приложението пренасочи клиентите към външен уеб браузър за завършване на покупката, Apple намалява таксата си до 15 процента, като тя също спада до 10 процента за партньорите от малкия бизнес. Междувременно независимите платформи, които изцяло заобикалят App Store, за да продават чрез конкурентни пазари или директно разпространение в интернет, ще плащат скромна комисионна от 5% за основна технология върху цифровите продажби.

За да запази платформата отворена за повече независими собственици, Apple също така е намалила бариерите за достъп за експлоатация на алтернативни пазари за приложения или директно разпространение на софтуер в интернет. Вместо да изисква астрономически финансови гаранции, кандидатстващите платформи вече могат да получат лиценз, ако преминат умерена проверка за финансова стабилност от Dun & Bradstreet, поддържат статут на публично търгувано дружество или подкрепа от публична компания-майка, или си осигурят рисков капитал от призната инвестиционна фирма. Като алтернатива независимите оператори могат да преминат техническата проверка, като представят актуален финансов одит от лицензиран счетоводител или като се регистрират като „verificated“ правителствена структура, образователна институция или организация с нестопанска цел.