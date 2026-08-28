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Суперколички за невръстни

Суперколички за невръстни

28 Август, 2026 11:00 540 0

  • бебешка количка-
  • lamborghini

Lamborghini и Silver Cross пуснаха детска количка на цената на употребявана кола

Суперколички за невръстни - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният лукс вече няма възрастови ограничения — италианският производител на екзотични спортни коли Lamborghini и британският бранд за бебешки продукти Silver Cross обединиха сили за създаването на изключително лимитираната детска количка Reef AL Giallo. Цената на модела е зашеметяващите 4 500 евро (приближаваща $5 000 на щатския пазар), а тиражът е ограничен до едва 500 бройки за целия свят, което я прави по-рядка дори от някои от най-ексклузивните хиперавтомобили на марката от Сант'Агата Болонезе.

Суперколички за невръстни

Тази колосална за бебешки аксесоар сума позиционира модела не просто като транспортно средство за най-малките, а като истински колекционерски артикул. Маркетинг стратегията е насочена към заможни ентусиасти и фенове на италианските суперавтомобили, а от Carscoops прогнозират, че с оглед на строгия лимит от 500 екземпляра, цялата партида ще бъде изкупена за броени дни.

Дизайнът и материалите на количката пренасят атмосферата от интериора на суперкола в света на детските продукти. Тапицерията комбинира естествена кожа и първокласен велур, детайлизирани с контрастни яркожълти шевове в емблематичния за Lamborghini нюанс Giallo. Сигурността на новороденото е поверена на вентилиран поликарбонатен кош, чиито въздухозаборници са директна препратка към аеродинамичните отвори на средноразположените V10 и V12 агрегати на марката.

Суперколички за невръстни

Инженерите са обърнали специално внимание на детайлите: седалката включва елементи от естествени бамбукови влакна с бродиран характерния Y-образен мотив на светещите диагонали на Lamborghini. В допълнение, воланът-борд е ръчно формован от кожа, а педалът на спирачката е оформен досущ като този в пилотската кабина на спортен автомобил.

За гладката возия отговаря шаси с многопластови колела и окачване с открити жълти пружини, вдъхновено от състезателните окачвания на пистовите модели. В богатия комплект за 4 500 евро са включени още поставка за напитки, дъждобрани, мрежа против комари, защитен сенник и индивидуална табела с гравиран сериен номер за всяка от 500-те бройки.


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