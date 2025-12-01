Mercedes превръща бебешката количка в еталон за лукс

В света на автомобилните легенди, където Mercedes-Benz диктува правилата за премиум изживяването от много години насам, дори най-малките пътници вече могат да се насладят на безкомпромисен стил и качество. Германският бранд, в синергия с утвърдения производител Hartan, представи изцяло обновена колекция от бебешки колички, която надхвърля обикновеното превозно средство и го превръща в истинско дизайнерско бижу. Основният акцент пада върху модела Performance, който прави дълбок поклон към класическата история на марката.

Performance: Когато класиката срещне функционалността

Моделът Performance е безспорният фаворит в новата линия и е истинско пиршество за окото. Той е първата количка на Mercedes-Benz, която гордо носи историческата трилъчева емблема, връщайки ни към златните години на автомобилостроенето. Представен в елегантния нов цвят Vintage Blue, този модел съчетава носталгия с авангардни технологии.

Разбира се, визията не е за сметка на практичността. Performance е оборудвана с обемна и функционална кошница за новородено, притежаваща регулируема облегалка и панорамни вентилационни отвори – истинско убежище за малкия пасажер. Освен това, патентованата система за закрепване "Quick-Fix" гарантира, че сглобяването и демонтирането стават буквално за секунди. А за максимално удобство на мобилните родители, адаптерите за столче за кола са хитроумно скрити в самата рамка и се разгъват при нужда, което е гениално инженерингово решение.

Avantgarde и All-Terrain: Стилове за всеки родителски нрав

В допълнение към емблематичния Performance, линията включва още два преработени модела, които покриват различни нужди и предпочитания:

Avantgarde (Авангард): Идеалният избор за всяка височина! Снабден е с телескопична дръжка и въртяща се седалка с безупречна ергономия. Регулируемата поставка за крачета гарантира, че комфортът е осигурен, независимо дали детето е бебе или вече проходило.

All-Terrain (Всички терени): Създаден за авантюристите, които не се плашат от предизвикателствата извън асфалта. Масивното, кросово шаси със специални гуми Grip е готово за всякакви повърхности. А за допълнителен контрол при спускане, ръчната спирачка функционира като интелигентен ретардер.

AMG GT2: За най-спортните духом родители

Венецът на спортната естетика е специалният модел Mercedes-AMG GT2. Той е предназначен за онези, които искат максимална спортност и динамичен дух, дори когато разхождат детето. Дизайнът е истински манифест на AMG – с оригинални AMG джанти с кръстосани спици и новата, богата боя Sienabraun с контрастни конякови акценти.

Най-впечатляващото тук е компактността! GT2 се сгъва до невероятно малък размер, който безпроблемно ще се побере в багажника на почти всеки автомобил, доказвайки, че луксът може да бъде и практичен.

Не просто кожа: Иновативни материали и плавно возене

Всички модели в колекцията са облечени във Vegan-Leatherette – висококачествен материал, който е почти неразличим от естествената кожа, но предлага несравнимо по-висока устойчивост на износване (над 100 000 цикъла). Този материал е и "дишащ", което е гаранция за термичен комфорт на детето, независимо от сезона.

Към познатите и ценени цветове Rubellit, Opalith и Tartufo са добавени два нови, пленителни нюанса: класическият Vintage Blue и изтънченият Verde Silber.

За финал, но не на последно място, инженерите са помислили за комфорта на пътуването. Всяка количка Mercedes-Benz и Mercedes-AMG е оборудвана с индивидуално регулируемо окачване. То може да бъде настроено прецизно спрямо теглото на детето, осигурявайки плавно возене дори по неравни пътища – все пак, говорим за Mercedes-Benz!

Като комплимент към родителите, всяка количка пристига с практичен органайзер Bag2Go, който лесно се трансформира в самостоятелна чанта. Линията аксесоари също е пълна – от топъл зимен плик и слънцезащитен/комарник Sunline Plus, до стилни възглавници за глава и луксозен кожен ръкав-маншон за ръцете на родителя.

Моделите вече са достъпни в селектирани детски магазини в Европа, като Hartan дава солидна тригодишна гаранция, което е още едно доказателство за немската прецизност и качество.