Lamborghini инсталира евтини части от Ford Focus

Когато става въпрос за екзотични италиански машини, обикновено си представяме ръчна изработка, скъпоценни материали и инженерна мисъл от бъдещето. Реалността обаче понякога е далеч по-прозаична и дори леко комична. Собственик на Lamborghini Aventador в САЩ наскоро разбра по трудния начин, че под бляскавия алуминий на неговия суперавтомобил се крие ДНК-то на масов бюджетен хечбек.

Всичко започва със съвсем тривиална повреда – дефектна капачка на резервоара. Елемент, за който повечето шофьори дори не се замислят, докато не откаже да се отвори. При посещение в сервиза обаче става ясно, че официалният път към ремонта е осеян с цифри, които биха причинили световъртеж на всеки средностатистически потребител. Нова капачка от каталога на марката от Сант'Агата Болонезе струва главозамайващите 1200 долара, а дори втора ръка в платформи като eBay цената спада до "скромните" 475 долара.

Един наблюдателен механик обаче решава да проучи вътрешността на детайла, преди да пристъпи към солената поръчка. И изненада! Под изисканата външна обвивка той открива добре познатия надпис FoMoCo – съкращението на Ford Motor Company. Оказва се, че вътрешните пластмасови компоненти на капачката са абсолютно идентични с тези, използвани при Ford Focus Mk2 за европейския пазар. Единствената разлика? Италианците са „опаковали“ евтината пластмаса в луксозен алуминиев корпус, за да оправдаят астрономическата надценка.

Вместо да харчи хиляди, майсторът проявява доза творчество и поръчва стандартна част от Ford Focus само за 40 долара. С малко сръчност той присажда здравите вътрешности в оригиналното тяло на Lamborghini, запазвайки премиум излъчването на колата. Резултатът е безупречен ремонт, който струва на собственика едва 100 долара с труда – десет пъти по-малко от цената на „оригиналния“ италиански детайл.

Тази ситуация повдига вечния въпрос за споделянето на компоненти в автомобилната индустрия. Докато за производителите това е начин за оптимизиране на разходите, за собствениците на суперавтомобили остава горчивият вкус, че понякога плащат за името, а получават части от колата на съседа си. В края на краищата, дори и един Aventador понякога има нужда от малко помощ от добрия стар Ford.