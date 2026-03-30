Lamborghini инсталира евтини части от Ford Focus

Lamborghini инсталира евтини части от Ford Focus

30 Март, 2026

Собственик на Lamborghini Aventador разбра, че под бляскавия алуминий на неговия суперавтомобил се крие ДНК-то на масов бюджетен хечбек

Lamborghini инсталира евтини части от Ford Focus - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато става въпрос за екзотични италиански машини, обикновено си представяме ръчна изработка, скъпоценни материали и инженерна мисъл от бъдещето. Реалността обаче понякога е далеч по-прозаична и дори леко комична. Собственик на Lamborghini Aventador в САЩ наскоро разбра по трудния начин, че под бляскавия алуминий на неговия суперавтомобил се крие ДНК-то на масов бюджетен хечбек.

Всичко започва със съвсем тривиална повреда – дефектна капачка на резервоара. Елемент, за който повечето шофьори дори не се замислят, докато не откаже да се отвори. При посещение в сервиза обаче става ясно, че официалният път към ремонта е осеян с цифри, които биха причинили световъртеж на всеки средностатистически потребител. Нова капачка от каталога на марката от Сант'Агата Болонезе струва главозамайващите 1200 долара, а дори втора ръка в платформи като eBay цената спада до "скромните" 475 долара.

Един наблюдателен механик обаче решава да проучи вътрешността на детайла, преди да пристъпи към солената поръчка. И изненада! Под изисканата външна обвивка той открива добре познатия надпис FoMoCo – съкращението на Ford Motor Company. Оказва се, че вътрешните пластмасови компоненти на капачката са абсолютно идентични с тези, използвани при Ford Focus Mk2 за европейския пазар. Единствената разлика? Италианците са „опаковали“ евтината пластмаса в луксозен алуминиев корпус, за да оправдаят астрономическата надценка.

Вместо да харчи хиляди, майсторът проявява доза творчество и поръчва стандартна част от Ford Focus само за 40 долара. С малко сръчност той присажда здравите вътрешности в оригиналното тяло на Lamborghini, запазвайки премиум излъчването на колата. Резултатът е безупречен ремонт, който струва на собственика едва 100 долара с труда – десет пъти по-малко от цената на „оригиналния“ италиански детайл.

Тази ситуация повдига вечния въпрос за споделянето на компоненти в автомобилната индустрия. Докато за производителите това е начин за оптимизиране на разходите, за собствениците на суперавтомобили остава горчивият вкус, че понякога плащат за името, а получават части от колата на съседа си. В края на краищата, дори и един Aventador понякога има нужда от малко помощ от добрия стар Ford.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хихи

    5 0 Отговор
    а "Колумбийска вратовръзка" за "майстора"?

    12:04 30.03.2026

  • 2 мда

    4 0 Отговор
    Направете го от картон като Трабанта.

    12:07 30.03.2026

  • 3 Ъъъъ

    8 0 Отговор
    Бугати използва части от Голф, но на кой му дреме?

    12:12 30.03.2026

  • 4 Е га ти

    3 1 Отговор
    Платената статия.

    12:15 30.03.2026

  • 5 фон Браухич

    2 0 Отговор
    Свърши се.То беше някога.Дори тенекии вече няма,а пластмаса.Карбона е скъп.Заблуда за купувача.А и кому е нужна такава кола.Тя е за витрина и сноби.

    12:52 30.03.2026

  • 6 Гласът

    0 0 Отговор
    .....тъкмо бях решил,да си купя едно Ламбо...и те взеха ,та ме отказаха..😁😁😁

    14:32 30.03.2026

  • 7 Васил

    1 0 Отговор
    Както тръгнало ще слагат и от без аналоговата Лада!

    14:33 30.03.2026