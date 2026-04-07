Класация на идеалните мотоциклети за града

7 Април, 2026 11:56 1 552 5

На върха на хранителната верига в града застава малкият, но безкрайно забавен Honda Grom

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Градската джунгла изисква специална порода машини – такива, които не се плашат от задръствания, катерят бордюри с лекота и не изпразват джоба ви при всяко посещение в сервиза. Експертите от TopSpeed разсеяха мъглата над пазара, посочвайки десетте двуколесни рицари, които превръщат ежедневното пътуване до офиса от досадно задължение в чисто удоволствие.

На върха на хранителната верига в града застава малкият, но безкрайно забавен Honda Grom. Този джобен фъртуна вече десетилетие доминира по тесните улици, доказвайки, че размерът няма значение, когато имаш ниско тегло и феноменална маневреност. Той е идеалният „първи избор“ за новобранци, но и скрито оръжие за ветераните, които искат да се провират между автомобилите с наглостта на колоездач.

Веднага след него се нарежда Royal Enfield Hunter 350 – модерна класика, която влива ретро стил в градския хаос. Със своя предвидим характер и лежерна динамика, „Ловецът“ е създаден за тези, които ценят естетиката, но не искат да правят компромис с лесното управление в трафика. Челната тройка се допълва от още един представител на японската школа – Honda CB300R. Този лек роудстър е еталон за баланс: достатъчно пъргав, за да изпревари колоната на светофара, и пословично надежден, за да забравите къде е сервизът.

Британският аристократ Triumph Speed 400 заема четвъртата позиция, предлагайки рафинирано усещане и окачване, което „прощава“ лошите софийски павета. Петицата затваря универсалният войник Honda CRF300L – за онези ездачи, за които градът е само началото на пътя, а бордюрите и дупките са просто малки препятствия пред офроуд приключенията.

В елитната десетка място намират още хулиганският KTM 390 SMC R, стилният Royal Enfield Interceptor 650, както и доказани бойци като Honda NX500, Kawasaki Versys 650 и технологичният лидер Honda NC750X с неговата автоматична DCT трансмисия. Общото между всички тях? Те са инструменти за оцеляване в мегаполиса, проектирани да ви служат вярно, без да изискват излишни жертви от бюджета ви.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Селянина с колелото

    5 1 Отговор
    Ехеее Honda Grom, за градско, при ниски скорости, според мен не е много удачен избора на машина с въздушно охлаждане. И ако говорим все пак за нормален мотор моя избор за града е Honda CB500, при спокойно каране ми дава 3л./100.

    12:16 07.04.2026

  • 2 Странно

    11 1 Отговор
    Много нескопосан опит за реклама.Скутерите са градските ястреби говоря от 150 до 400 кубиковите естествено и ел.такива но от 3 киловата нагоре....

    12:19 07.04.2026

  • 3 00014

    5 9 Отговор
    На всички ревящи по булевардите и кръстовищата пърполяци пожелавам само едно - среща с любимото дърво. На нормално шофиращите - НЕ.

    12:54 07.04.2026

  • 4 Към всички мотоциклетисти

    6 10 Отговор
    Момчета времето се оправи.Донорската програма изостава,айде по-сериозно моля.

    12:59 07.04.2026

  • 5 Трътлю

    0 0 Отговор
    За града скутерът бие мотоциклета. Пали и тръгва във всякакво време, много по-икономичен, и по-тих за онези които не са излезли да ги псува целия град.

    17:20 07.04.2026