Класация на идеалните мотоциклети за града

Градската джунгла изисква специална порода машини – такива, които не се плашат от задръствания, катерят бордюри с лекота и не изпразват джоба ви при всяко посещение в сервиза. Експертите от TopSpeed разсеяха мъглата над пазара, посочвайки десетте двуколесни рицари, които превръщат ежедневното пътуване до офиса от досадно задължение в чисто удоволствие.

На върха на хранителната верига в града застава малкият, но безкрайно забавен Honda Grom. Този джобен фъртуна вече десетилетие доминира по тесните улици, доказвайки, че размерът няма значение, когато имаш ниско тегло и феноменална маневреност. Той е идеалният „първи избор“ за новобранци, но и скрито оръжие за ветераните, които искат да се провират между автомобилите с наглостта на колоездач.

Веднага след него се нарежда Royal Enfield Hunter 350 – модерна класика, която влива ретро стил в градския хаос. Със своя предвидим характер и лежерна динамика, „Ловецът“ е създаден за тези, които ценят естетиката, но не искат да правят компромис с лесното управление в трафика. Челната тройка се допълва от още един представител на японската школа – Honda CB300R. Този лек роудстър е еталон за баланс: достатъчно пъргав, за да изпревари колоната на светофара, и пословично надежден, за да забравите къде е сервизът.

Британският аристократ Triumph Speed 400 заема четвъртата позиция, предлагайки рафинирано усещане и окачване, което „прощава“ лошите софийски павета. Петицата затваря универсалният войник Honda CRF300L – за онези ездачи, за които градът е само началото на пътя, а бордюрите и дупките са просто малки препятствия пред офроуд приключенията.

В елитната десетка място намират още хулиганският KTM 390 SMC R, стилният Royal Enfield Interceptor 650, както и доказани бойци като Honda NX500, Kawasaki Versys 650 и технологичният лидер Honda NC750X с неговата автоматична DCT трансмисия. Общото между всички тях? Те са инструменти за оцеляване в мегаполиса, проектирани да ви служат вярно, без да изискват излишни жертви от бюджета ви.