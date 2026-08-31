Илон Мъск строи нов космодрум на стойност 100 милиарда долара за изстрелванията на Starship

Въпреки разширяването на портфолиото на технологичния си конгломерат с проекти в сферата на изкуствения интелект, космическата компания SpaceX затвърждава водещата си позиция в аерокосмическия сектор. За задоволяване на нарастващите нужди от интензивни стартове на свръхтежката ракетоносителна система Starship, компанията официално обяви изграждането на нов логистичен и пусков център на територията на щата Луизиана.

Проектът, чиято стойност се оценява на 100 милиарда долара, ще се разпростира върху мащабен крайбрежен терен от 506 квадратни километра (около 125 000 акра). Новата площадка ще допълни съществуващите оперативни центрове в Южен Тексас и Кейп Канаверал във Флорида, превръщайки се в третия основен пункт за регулярни полети на многократната ракета. По време на официалното представяне президентът на компанията Гуин Шотуел определи амбициозното съоръжение като реализирана на практика научна фантастика.

Футуристичният космодрум, наречен Starbase Louisiana, ще включва пет самостоятелни стартови комплекса с общо десет площадки за изстрелване, собствени инсталации за добив на гориво от местен природен газ, енергийни мощности, летищна инфраструктура и пристанищен терминал. За служителите и техните семейства е предвидено изграждането на самостоятелен жилищен район. Строителните дейности се очаква да стартират през следващата година, а първоначалното въвеждане в експлоатация е планирано за 2029 година. Разкриването на новата база ще осигури между 3 000 и 10 000 нови работни места в региона.

Грандиозният капацитет на съоръжението е разчетен да поддържа честота от няколко изстрелвания на ден. Мегаконстелацията ще обслужва извеждането на ново поколение комуникационни спътници Starlink, както и орбитални центрове за данни, оборудвани със специализиран хардуер за изкуствен интелект. Паралелно с индустриалното строителство, компанията поема ангажимент за активно участие във възстановяването на местната крайбрежна екосистема и блатните райони, като ръководството изрази увереност, че експлоатацията на комплекса няма да застраши популациите на мигриращите птици.