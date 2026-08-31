Новини
Технологии »
Илон Мъск строи нов космодрум на стойност 100 милиарда долара за изстрелванията на Starship

Илон Мъск строи нов космодрум на стойност 100 милиарда долара за изстрелванията на Starship

31 Август, 2026 12:30 386 0

  • starship-
  • starlink-
  • космодрум-
  • илон мъск

Мащабният комплекс Starbase Louisiana на брега на Мексиканския залив ще разполага с десет площадки за изстрелване и самостоятелна поддържаща инфраструктура за ежедневни мисии

Илон Мъск строи нов космодрум на стойност 100 милиарда долара за изстрелванията на Starship - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Въпреки разширяването на портфолиото на технологичния си конгломерат с проекти в сферата на изкуствения интелект, космическата компания SpaceX затвърждава водещата си позиция в аерокосмическия сектор. За задоволяване на нарастващите нужди от интензивни стартове на свръхтежката ракетоносителна система Starship, компанията официално обяви изграждането на нов логистичен и пусков център на територията на щата Луизиана.

Проектът, чиято стойност се оценява на 100 милиарда долара, ще се разпростира върху мащабен крайбрежен терен от 506 квадратни километра (около 125 000 акра). Новата площадка ще допълни съществуващите оперативни центрове в Южен Тексас и Кейп Канаверал във Флорида, превръщайки се в третия основен пункт за регулярни полети на многократната ракета. По време на официалното представяне президентът на компанията Гуин Шотуел определи амбициозното съоръжение като реализирана на практика научна фантастика.

Футуристичният космодрум, наречен Starbase Louisiana, ще включва пет самостоятелни стартови комплекса с общо десет площадки за изстрелване, собствени инсталации за добив на гориво от местен природен газ, енергийни мощности, летищна инфраструктура и пристанищен терминал. За служителите и техните семейства е предвидено изграждането на самостоятелен жилищен район. Строителните дейности се очаква да стартират през следващата година, а първоначалното въвеждане в експлоатация е планирано за 2029 година. Разкриването на новата база ще осигури между 3 000 и 10 000 нови работни места в региона.

Грандиозният капацитет на съоръжението е разчетен да поддържа честота от няколко изстрелвания на ден. Мегаконстелацията ще обслужва извеждането на ново поколение комуникационни спътници Starlink, както и орбитални центрове за данни, оборудвани със специализиран хардуер за изкуствен интелект. Паралелно с индустриалното строителство, компанията поема ангажимент за активно участие във възстановяването на местната крайбрежна екосистема и блатните райони, като ръководството изрази увереност, че експлоатацията на комплекса няма да застраши популациите на мигриращите птици.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ